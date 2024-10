Manifeste lansate din avion în Gaza, cu imaginea trupului lui Sinwar. Oferta Israelului pentru militanții Hamas

Avioane israeliene au lansat manifeste în sudul Fâșiei Gaza care arată o imagine cu trupul liderului ucis al Hamas Yahya Sinwar, însoțită de mesajul „Hamas nu va mai stăpâni Gaza”, reluând exprimarea folosită de către premierul Israelului Benjamin Netanyahu.

Lansarea vine în contextul în care ultimele atacuri israeliene au ucis cel puțin 32 de persoane în Fâșia Gaza și au consolidat asediul în jurul spitalelor din Jabalia, în nordul enclavei, potrivit autorităților sanitare palestiniene.

„Celor care lasă armele și predau ostaticii li se va permite să plece și să trăiască în pace”, se scrie în manifestul redactat în limba arabă, potrivit locuitorilor din orașul Khan Younis și imaginilor care circulă în mediul online.

Now the IDF dropped leaflets in Khan Yunis: "Sinwar ruined your lives, he hid in a dark den and was killed when he fled in panic." Hamas will no longer rule Gaza, you have a chance to free yourself from its tyranny. Return the kidnapped to us – and live in peace" pic.twitter.com/TOaqzqLKoU