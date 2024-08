Marcel Ciolacu, după ce Nicolae Ciucă a spus că dorește o guvernare de dreapta: „Eu am crezut că am scăpat de preşedinţii care nu respectă Constituţia”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că partidul care va câștiga alegerile parlamentare este cel îndreptățit să primească funcția de prim-ministru, drept răspuns la afirmația de săptămâna trecută a liderului PNL, Nicolae Ciucă, potrivit căreia după alegeri vrea o coaliție de dreapta care să preia guvernarea.

„Eu am crezut că am scăpat de preşedinţii care nu respectă Constituţia. Ca să guvernezi, trebuie să câştigi alegerile sau cel puţin să fii pe primul loc. Peste tot, mai ales în Europa, partidul care câştigă alegerile desemnează prim-ministrul şi vede pe urmă dacă îşi creează majoritatea. Ăsta este un aspect. Chiar nu mai vreau să ne întoarcem la trecut, mai ales că mandatul preşedintelui care obişnuia să facă acest lucru se va finaliza anul acesta”, a afirmat Marcel Ciolacu, chestionat într-o declarație de presă despre afirmațiile lui Nicolae Ciucă.

În plus, actualul premier a criticat modul în care a fost condusă România în timpul guvernării PNL-USR-UDMR din 2021.

„Al doilea aspect, tocmai v-am spus nişte cifre din celebra guvernare de dreapta care, dacă am fi fost corecţi, aşa, trebuia atunci când cu toţii ştim că eram aproape de o criză socială, ca să nu mai vorbesc de criză economică, de criză energetică, cu acel ministru celebru care ţipa că să lăsăm piaţa liberă şi am fi avut astăzi o inflaţie de peste 30%. Cred că ar fi corect să explice cum am avut discuţiile ca PSD-ul, care cel mai bine ar fi stat atunci în opoziţie, şi-a asumat intrarea la guvernare şi bine am făcut, pentru că în acest moment vedem realizările”, a adăugat Ciolacu.

Afirmațiile lui Nicolae Ciucă

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că a deschis dialogul cu forţele politice de dreapta cu privire la campania electorală pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare.

„Este o întrebare foarte bună, pentru că am deschis dialogul pentru o astfel de punere laolaltă a forţelor politice de dreapta. Partidul Naţional Liberal este cea mai puternică forţă politică de dreapta din România şi atunci disponibilitatea la dialog este către toate forţele politice de dreapta”, a spus Ciucă, la sediul central al PNL, întrebat dacă va sta la masă cu Elena Lasconi, Ludovic Orban şi cu alţi lideri ai partidelor de dreapta.

El a fost întrebat şi dacă, având în vedere o astfel de înţelegere, după alegerile prezidenţiale şi parlamentare se mai ia în calcul guvernarea alături de Partidul Social Democrat.

„Am reiterat de fiecare dată când am fost întrebat pe acest subiect. În acest moment este prematur să anticipăm rezultatele alegerilor. Se vor încheia alegerile şi vom vedea care este rezultatul, ceea ce îşi vor dori românii de la partidele politice din România. Atât timp cât Partidul Naţional Liberal este dispus la dialog pentru a putea să agreăm un proiect comun pe dreapta, atunci intenţia este să avem o guvernare de dreapta”, a răspuns Ciucă.

În replică, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, spune că social-democraţilor „nu le-a căzut bine” declarația liderului PNL, Nicolae Ciucă, referitoare la intenţia unei guvernări de dreapta după alegerile parlamentare, subliniind că Ciucă „este în campanie electorală” și că „această guvernare trebuie dusă până la capăt”.