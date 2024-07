Condiția pusă de Nicolae Ciucă pentru a se întâlni cu Elena Lasconi / Țepușe aruncate între cei doi lideri de partid

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, joi seară, că este deschis la o eventuală întâlnire cu lidera USR, Elena Lasconi, în funcție de „declarațiile viitoare”, însă seria atacurilor reciproce continuă.

Joi au continuat contrele între liderii PNL și USR, deși ambii spun că sunt deschiși pentru o întâlnire.

Întrebată la Digi24 despre faptul că Nicolae Ciucă nu mai doreşte să se întâlnească cu ea, după afirmaţiile privind ”nevoia de igienizare a PNL”, Lasconi a spus că i s-a părut o „copilărie” motivul amânarii discuțiilor și că liderul liberal nu face altceva decît să răspundă la ordinele din partid.

„Armata este una dintre cele mai nedemocratice instituţii, şi e bine să fie aşa. În armată răspunzi la ordine şi domnul Ciucă asta a făcut, a răspuns la ordinele din partid. Nu ştiu ale cui şi nu mă interesează pentru că eu am treabă cu partidul meu”.

”Asta am spus-o de multe ori, nu doar atunci. A fost influenţat de cineva să facă asta. Am aflat de această declaraţie pe care a făcut-o domnul Ciucă şi m-a întristat. Şi asta se datorează faptului că noi (..) dialogăm prin intermediul presei. Eu nu am iniţiat nicio întâlnire, am spus că sunt deschisă dialogului. Pe de altă parte, USR o să aibă întotdeauna uşa deschisă pentru un dialog cu PNL-ul”, a arătat preşedintele USR, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, pe Nicolae Ciucă pare să îl macine în continuare declarația acesteia cu „igienizarea” PNL-ului.

”Dacă nu mă înşel, mâine, doamna Elena Lasconi – pe care o felicit încă odată – împlineşte o lună de când a preluat conducerea partidului USR şi cred că în această lună nu a reuşit să vadă cu adevărat toată perspectiva de la acest nivel politic. Eu cred că dumneaei are în continuare timp şi preocuparea necesară să vadă care sunt problemele din interiorul USR şi după aceea să dea sfaturi celorlalţi lideri politici”, a declarat, joi seară, la B1 TV, Nicolae Ciucă, întrebat despre declaraţia Elenei Lasconi referitoare la necesitatea unei igienizări în cadrul PNL.

Nicolae Ciucă a atacat-o apoi pe Elena Lasconi cu rezultatul la alelerile din 9 iunie: ”Când vine vorba de igienizare, eu cred că cel mai cea mai bună soluţie au pentru această operaţiune au folosit-o românii la alegenile locale şi vedem care este nivelul pentru fiecare dintre noi. Şi mă opresc aici”.

Preşedintele PNL a anunţat că este în continuare deschis la dialog.

”Rămân în continuare deschis la dialog (…) Există disponibilitate pentru dialog, dar nu săptămâna aceasta. Mai vedem cum sunt declaraţiile viitoare”, a adăugat Ciucă.

Lasconi zice că va discuta cu toate partidele

Elena Lasconi a precizat joi că va discuta cu toată lumea, pentru că „după alegeri, există minimum trei opţiuni, o guvernare PSD-PNL, o guvernare PSD-AUR, o guvernare USR-PNL-UDMR”.

Despre afirmaţia lui Rareş Bogdan, care a spus despre atitudinea ei că a fost ”uşor obraznică”, Elena Lasconi a replicat: ”Mie mi se pare că aşa a fost atitudinea lor, dar eu nu vreau să mă apuc să comentez despre asta”.

”Erau într-o discuţie în primul rând cu o femeie. A lipsit politeţea. Am simţit agresivitate şi nu are importanţă, pentru că aici nu au loc sensibilităţile. (..) Dacă doresc un dialog constructiv, uşa USR-ului este deschisă, telefonul meu îl au, ştiu unde mă găsesc”, a mai declarat Lasconi.

Cum a pornit scandalul Ciucă-Lasconi

Elena Lasconi a dezvăluit, pe 22 iulie, că urmează să se întâlnească cu Nicolae Ciucă și a adăugat atunci că „PNL are nevoie de o detașare de PSD, dar și de o igienizare”.

Comentariul ei i-a deranjat pe membrii conducerii PNL, care i-au sugerat președintelui liberal să amâne discuția, spun mai multe surse din partid.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, marţi, că afirmaţia i s-a părut ”uşor obraznică” și a mai zis că ar trebui „să își vadă lungul nasului”.