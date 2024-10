Marcel Ciolacu: „Mă tatuez pe mână, nu se măreşte TVA-ul. Nu va creşte nicio cotă unică”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a reiterat luni că TVA-ul va fi la aceeaşi cotă de 19%, iar cota unică pe venit va rămâne la 10%, potrivit unei declarații oferite la finalul summitului Autorităţilor Publice Municipale din România.

„Nu se măreşte TVA-ul. Vă spun, mă tatuez pe mână, nu se măreşte TVA-ul. Nu va creşte nicio cotă unică. (…) Va rămâne 10% pe venit. Cum să crească cota unică pe venit de la 10% la 16% când noi avem cea mai mare impozitare a muncii la venituri mici şi medii din Europa? Ce om normal, la cap, ar face acest lucru?”, a declarat Marcel Ciolacu, citat de news.ro.

El a mai fost întrebat dacă celelalte cote de TVA, în afară de medicamente şi alimente, ar putea creşte de la 5% sau 9% la 19%, scenariu pe care l-a respins.

„Dacă dumneavoastră credeţi că vreun guvern are atâta minte sau un prim-ministru să crească cota la lemne de la 5 la 19 şi să-i aducă un venit suplimentar la bugetul statului consolidat de 10 milioane, vă spun eu, nu te duci la Comisie şi spui ”Domnule, uitaţi eu am crescut la lemnele de foc de la 5 la 19. Şi ce venituri aţi avut domnul Ciolacu? Domnule, am rupt, am avut 10 milioane”. Este exclus acest lucru”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Săptămâna trecută, Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică de la EY România, afirma că o speculație pe care a auzit-o, neoficial, din partea coaliției de Guvernare, este să fie crescută TVA cu 1-2 puncte procentuale, din 2025.

„E cea mai eficientă măsură pe care Guvernul poate să aducă bani la bugetul de Stat. Se ridică cota de TVA, iar în data de 25 a lunii următoare deja încasările curg. E o măsură brutală la care ne punem întrebarea: cum o să influențeze inflația? O să fie împinsă în sus?”, a afirmat reprezentantul EY.

Potrivit acestuia, un alt lucru care se poate face cu TVA este de eliminare a cotelor diferențiate sau de redus aplicabilitatea lor și a încadra mai multe produse în cota de 19%.

Dacă ar fi să pună un pariu, spune Milcev, ar miza pe modificări în zona TVA, „e foarte ușor de făcut”, și a impozitului pe venit.