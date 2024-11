Marcel Ciolacu susține că a cerut desecretizarea costurilor pentru renovarea vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 86: „Românii trebuie să afle dacă i-a fost repartizată lui Iohannis”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi că i-a cerut secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, să înceapă procedura de desecretizare a cheltuielilor făcute de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) la vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86.

„Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis. Am văzut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privință. De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acționeze cu onoare, respect și predictibilitate”, a declarat prezidențiabilul PSD.

„Am pornit cu sfinții întâi” – Cum explică Ciolacu de ce nu i-a cerut direct lui Marian Neacșu desecretizarea cheltuielilor

Premierul a fost întrebat joi de jurnaliști de ce a cerut desecretizarea cheltuielilor cu această vilă secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, și nu vicepremierului fără portofoliu, Marian Neacșu, care potrivit OUG 59/2023 coordonează și RA-APPS.

„Îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc, RA-APPS se află în subordinea Secretarului General. Cu adevărat, vicepremierul are mai multe în coordonare. Și atunci, părerea mea, știți e vorba aceea – până la Dumnezeu te mănâncă sfinții – am pornit cu sfinții întâi”, a declarat Ciolacu.

Potrivit art. 3 din OUG 59/2023, „viceprim-ministrul fără portofoliu coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.

În același timp, RA-APPS este o unitate pentru care Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevazute de lege pentru ministerul de resort, conform datelor Guvernului.

Întrebat joi de jurnaliști de ce a cerut abia acum desecretizarea cheltuielilor cu această vilă, la 8 luni de la apariția informațiilor publice, Ciolacu a susținut că nu a fost nicio solicitare până în acest moment.

„Am auzit și eu, ca și dvoastră, într-o dezbatere televizată și domnul președinte Nicolae Ciucă – știți că nu comunicăm – este de acord cu acest demers.

Nu a fost nicio solicitare până în acest moment. Aceste discuții erau și când domnul Ciucă era prim ministru, parcă îmi aduc aminte”, a spus Ciolacu.

Cât va dura această desecretizare?

„Cred că costurile o să vină foarte rapid și vedem care este traseul corect și legal pentru a vedea destinația acelei clădiri”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă are semnale că Administrația prezidențială va cere la RA-APPS o locuință de protocol pentru Klaus Iohannis, Ciolacu a răspuns: „Nu am nicio informație. Am aceleași informații pe care le aveți și dvoastră”.

Cererea, la 8 luni după ancheta Recorder despre „Palatul Împăratului”

Lucrările de la vila de pe Bulevardul Aviatorilor din București, o zonă exclusivistă a Capitalei, au intrat în atenția publică după o investigație făcută de Recorder în luna februarie 2024.

Clădirea aparține Regiei Autonome a „Administrării Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) și lucrările de renovare și amenajare se ridică la costuri de 7 milioane de euro, scriau la vremea respectivă jurnaliștii de la Recorder.

Însă numele familiei care va beneficia de pe urma acestor lucrări nu a fost dezvăluit.

Toate indiciile anchetei despre vila care a fost sediu al Partidului Național Liberal duceau către un singur nume: Klaus Iohannis, care își încheie cel de-al doilea mandat în luna decembrie.