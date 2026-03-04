Mare ceremonie în memoria lui Ali Khamenei organizată la Teheran timp de trei zile

Iranienii își vor lua rămas bun de la ayatollahul Ali Khamenei, ucis în atacul SUA-Israel asupra Iranului, în cadrul unei ceremonii care va începe miercuri seară la Teheran, a declarat un oficial iranian de rang înalt pentru presa de stat, transmite Reuters.

Ceremonia de rămas bun va continua timp de trei zile, iar procesiunea funerară va fi anunțată ulterior, a declarat Hojjatoleslam Mahmoudi, șeful Consiliului de Propagare Islamică din Iran.

Oficialul iranian a declarat că publicul va putea să își prezinte omagiile față de Ali Khamenei la Sala de Rugăciune Imam Khomeini din Teheran, începând cu ora 22:00 (20:30 ora Româniai).

„Mosalla (sala de rugăciune) va primi vizitatori, iar oamenii dragi pot participa la ceremonia de rămas bun și pot marca din nou o prezență puternică”, a spus el în declarațiile difuzate de presa de stat iraniană.

Ali Khamenei, care și-a bazat domnia de fier asupra Iranului pe ostilitatea față de SUA și Israel, a fost ucis sâmbătă, la vârsta de 86 de ani, în atacuri aeriene ale Israelului și SUA.

Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului mort Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat marți publicația din exil Iran International.

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al ayatollahului, este considerat aliniat taberei conservatoare radicale din Iran, la fel ca tatăl lui, potrivit publicației israeliene Ynet.