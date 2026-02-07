Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina

Oficialii britanici au identificat opțiuni militare pentru asaltul și sechestrarea navelor rusești în discuțiile cu NATO. Experții în transport maritim afirmă că o intervenție de acest tip poate deschide un front nou contra Moscovei, în timp ce veniturile Rusiei din petrol scad, potrivit The Guardian.

Surse din domeniul apărării britanice au confirmat că opțiunile militare pentru capturarea unei nave rebele au fost identificate în cadrul discuțiilor cu aliații NATO, deși a trecut o lună de la confiscarea unui petrolier rus în Atlantic, condusă de SUA.

În ianuarie, 23 de nave din flota fantomă cu pavilioane false au fost reperate în Canalul Mânecii sau în Marea Baltică, conform Lloyd’s List Intelligence, o platformă de monitorizare a traficului naval. Multe dintre acestea au legătură cu exportul de petrol rusesc pe cale maritimă către China, India și Turcia.

O declarație comună semnată de Marea Britanie, Germania, Franța și alte state NATO de la Mările Baltică și Nordului la finalul lunii ianuarie impune respectarea legislației internaționale de către toate navele. Documentul stabilește condițiile pentru confiscare, însă nicio acțiune nu a avut loc până în prezent.

„Marina Regală ar putea contesta orice număr de nave în temeiul dreptului maritim, deoarece acestea sunt, de fapt, fără stat de pavilion”, a declarat Richard Meade, redactor-șef al Lloyd’s List. „Dar nu au făcut-o, deoarece există riscuri de escaladare.”

Luna trecută, Infanteria Marină Regală a susținut o prezentare în fața membrilor Parlamentului britanic despre amenințarea Rusiei în regiunea Arctica. Un participant la ședință afirmă că trupele sunt gata să execute ordinul pentru capturarea unei nave.

În urmă cu o lună, forțele SUA au urmărit petrolierul Marinera din Caraibe până în Atlanticul de Nord. Nava a fost capturată între Scoția și Islanda cu sprijin britanic. Petrolierul deținea un pavilion fals la prima abordare, dar a primit înregistrare rusă pe parcursul urmăririi pentru a evita sechestrul.

Reacția Rusiei după acest incident a fost moderată. Totuși, o operațiune sub comandă britanică sau europeană poate genera tensiuni mai mari „deoarece Moscova ar răspunde probabil mai ferm”, a spus Meade. Riscurile ar putea fi reduse dacă confiscarea ar avea loc departe de apele Baltice sau Arctice, a adăugat el.

Pe 22 ianuarie, înainte de semnarea declarației comune, Franța a reținut petrolierul Grinch în largul coastelor Spaniei. Acesta a plecat din Murmansk sub pavilionul Comorelor. O săptămână mai târziu, președintele Emmanuel Macron a precizat că nava va trebui eliberată din cauza legislației franceze.

La sfârșitul lunii ianuarie, John Healey, secretarul britanic al apărării, a declarat că Marea Britanie va găzdui o reuniune a țărilor baltice și nordice pentru a discuta „opțiunile militare pe care le-am putea utiliza”. Orice petrol confiscat, a sugerat el, ar putea fi vândut „și trimis în Ucraina pentru a combate invazia lui Putin”.

Rusia produce zilnic 10 milioane de barili de petrol, conform datelor de la Universitatea Harvard. Din volumul total de export, aproximativ 5-6 milioane de barili pleacă pe mare, iar 60% din această cantitate ajunge în China și India. După ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, Occidentul a început treptat să aplice sancțiuni economice pentru a viza capacitatea Kremlinului de a purta război.