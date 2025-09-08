Coreea de Sud face scandal pe tema muncitorilor arestați la megafabrica Hyundai din SUA

Coreea de Sud a declarat luni că dorește ca sute dintre cetățenii săi, arestați săptămâna trecută în timpul unei ample operațiuni a autorităților americane responsabile de imigrație la o fabrică de baterii auto din statul Georgia, să aibă permisiunea de a reintra în Statele Unite în condițiile în care ei urmează să fie repatriați în curând, transmite agenția Reuters.

Ministrul de Externe Cho Hyun va zbura luni seara la Washington și se va întâlni cu secretarul de stat american Marco Rubio în cadrul vizitei sale, pentru a încerca să soluționeze probleme. Choi a spus că va solicita de asemenea ca sistemul de vize pentru muncitorii sud-coreeni să fie simplificat pe viitor.

Aproximativ 300 de sud-coreeni s-au numărat printre cei 475 de muncitori arestați joi pe șantierul unui proiect de 4,3 miliarde de dolari al Hyundai Motor și LG Energy Solution, destinat construcției de baterii pentru mașini electrice. A fost cea mai mare operațiune de aplicare a legii într-un singur loc din istoria activităților de investigație ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) din SUA.

Hyundai are deja aici o fabrică de vehicule electrice într-un complex a cărui suprafață totală este de peste 1,5 milioane metri pătrați. Arestările nu au perturbat producția de autoturisme, însă au dus la suspendarea lucrărilor de construcție la noua fabrică de baterii electrice ce urma să fie inaugurată în octombrie.

Acțiunea autorităților americane a șocat Coreea de Sud

Descinderea a provocat șoc în Coreea de Sud, un aliat important al SUA, care încearcă să ajungă la o înțelegere cu administrația Trump în ceea ce privește detaliile acordului comercial convenit în luna iulie pentru a evita taxele vamale americane. Valul de arestări a avut loc la doar zece zile după ce noul președinte sud-coreean, Lee Jae-myung, s-a întâlnit la Washington cu președintele american Donald Trump, iar cei doi au promis relații de afaceri mai strânse.

„Sunt profund îngrijorat. Simt o mare responsabilitate pentru arestarea cetățenilor noștri”, a declarat sâmbătă ministrul de Externe Cho în cadrul unei ședințe de urgență a guvernului. Președintele sud-coreean a declarat la rândul său că a ordonat mobilizarea tuturor resurselor posibile pentru a răspunde rapid situației.

Pe lângă riscul de a tensiona legăturile bilaterale, evenimentul a scos din nou în evidență dificultățile multor companii străine care investesc în SUA de a găsi muncitori americani calificați.

Guvernul de la Seul a anunțat duminică faptul că discuțiile pentru eliberarea muncitorilor, majoritatea angajați ai unor subcontractori, erau în mare parte finalizate. Acesta a precizat de asemenea că este pregătit un plan pentru a-i aduce înapoi acasă pe muncitori săptămâna aceasta cu o cursă charter, ca parte a ceea ce un oficial din Ministerul sud-coreean de Externe a numit o „plecare voluntară”.

„De la început am negociat pe baza premisei că nu trebuie să existe niciun dezavantaj personal pentru muncitorii reținuți”, a declarat Cho luni, în cadrul unei audieri parlamentare.

Detaliile privind modul în care muncitorii ar fi încălcat regulile de imigrație nu au fost făcute publice nici de autoritățile americane, nici de companii. Însă parlamentari sud-coreeni au spus luni că unii ar fi putut depăși limitele programului de scutire de viză de 90 de zile sau ale vizei temporare de afaceri B-1.

Ministrul sud-coreean de Finanțe, Koo Yun-cheol, a declarat luni că a aflat că unii experți au călătorit din Coreea de Sud pentru a ajuta la testarea fabricii care urma să înceapă producția luna viitoare.

„Ai nevoie de viză pentru a face o probă de funcționare, dar este foarte greu să obții o viză oficială. Timpul se scurgea, și cred că experții au mers în Statele Unite”, a spus el.

Ce a spus Trump despre arestările de la fabrica din Georgia

Seulul și-a exprimat nemulțumirea față de arestări și față de difuzarea publică a imaginilor cu operațiunea, care a implicat vehicule blindate și încătușarea muncitorilor.

Muncitor încătușat la fabrica Hyundai din statul Georgia, FOTO: Corey Bullard / AP / Profimedia Images

Trump, care a intensificat expulzările la nivel național în timp ce administrația sa înăsprește măsurile împotriva imigranților ilegali, a declarat săptămâna trecută că nu fusese informat despre descindere. El i-a numit pe cei reținuți „străini ilegali”.

Duminică, el a făcut apel la companiile străine care investesc în SUA să „respecte legile noastre de imigrație”, dar a avut un ton mai conciliant.

„Investițiile voastre sunt binevenite și vă încurajăm să aduceți LEGAL oamenii voștri foarte inteligenți, cu un mare talent tehnic, pentru a construi produse de clasă mondială, și vom face posibil acest lucru rapid și legal”, a spus el pe rețeaua de socializare Truth Social pe care o deține.

Hyundai Motor este unul dintre cei mai mari investitori străini din Statele Unite și se numără printre companiile sud-coreene participante la un angajament de investiții directe în SUA de 150 de miliarde de dolari, sumă care se adaugă unui fond de 350 de miliarde de dolari promis separat de guvernul sud-coreean.

Hyundai le-a spus angajaților săi să renunțe la călătoriile în SUA

Un purtător de cuvânt al producătorului auto a spus că unor angajați li s-a cerut să suspende călătoriile neesențiale în Statele Unite.

LGES a suspendat, de asemenea, majoritatea călătoriilor de afaceri ale angajaților în SUA și îi va rechema pe cei aflați deja acolo.

Producătorul de baterii a declarat săptămâna trecută că cooperează cu autoritățile americane și că a suspendat lucrările de construcție la fabrică.

Un purtător de cuvânt al Hyundai Motor a spus săptămâna trecută că niciuna dintre persoanele reținute nu era angajată direct de companie și că producția de vehicule electrice la vastul șantier nu a fost afectată.

Companiile au refuzat să facă alte comentarii luni.

Vizita lui Cho în Statele Unite urmează să se încheie miercuri.