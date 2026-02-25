Marea Britanie cedează în fața criticilor Washingtonului și suspendă acordul prin care voia să transfere suveranitatea asupra Insulelor Chagos

Marea Britanie a suspendat procesul de ratificare a acordului prin care ar urma să cedeze suveranitatea asupra Arhipelagului Chagos, inclusiv asupra insulei care găzduiește baza aeriană americano-britanică de importanță strategică Diego Garcia, a declarat miercuri în parlament un oficial din cadrul Ministerului de Externe, citat de Reuters.

„Avem un proces în desfășurare în parlament în legătură cu tratatul. Îl vom readuce în fața parlamentului la momentul oportun. Suspendăm procedura pentru a purta discuții cu omologii noștri americani”, a spus viceministrul britanic de externe Hamish Falconer.

Anul trecut, prim-ministrul britanic Keir Starmer a convenit cu Mauritius detaliile finale ale acordului pentru transferul suveranității asupra insulelor din Oceanul Indian către țara africană. Acordul prevede că Londra va păstra controlul asupra insulei Diego Garcia printr-un contract de concesiune pe 99 de ani, care păstrează neschimbate operațiunile Statelor Unite la bază.

Președintele american Donald Trump a criticat de mai multe ori acordul, iar săptămâna trecută el și-a reînnoit atacurile la adresa sa, afirmând că Starmer face „o mare greșeală”.

Viceministrul Falconer le-a declarat miercuri parlamentarilor britanici că în prezent au loc discuții cu Statele Unite și că ele vor continua în timp ce procesul de ratificare a acordului este suspendat.

Care e povestea Insulelor Chagos care stârnesc disensiuni între SUA și Marea Britanie

Arhipelagul Chagos este un grup de 65 insule tropicale în Oceanul Indian, care se găsește la 500 km de Maldive. Suprafața totală a insulelor este de 63 km², cea mai mare dintre ele fiind insula Diego Garcia, care are o suprafață de 44 km².

Marea Britanie, care a controlat regiunea din 1814, a decis în 1965 să scindeze administrativ Insulele Chagos de Mauritius, o fostă colonie a sa căreia avea să îi recunoască independența pe cale pașnică 3 ani mai târziu.

Insulele Chagos au fost organizate în așa-zisul Teritoriu Britanic din Oceanul Indian.

La începutul anilor 1970 Londra a strămutat aproape 2.000 de locuitori ai insulelor în Mauritius și Seychelles pentru a face loc unei baze aeriene pe Diego Garcia, insulă pe care o concesionase Statelor Unite în 1966.

Însă Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis în 2019 că Marea Britanie a împărțit ilegal insulele cu trei ani înainte ca Mauritius să își proclame independența.

Mauritius a argumentat în fața completului de judecată că decizia britanicilor de a scinda teritoriul țării în perioada în care era o colonie a Londrei a fost ilegală. Majoritatea judecătorilor au acceptat acest argument, spunând că „procesul decolonizării (britanice) nu a fost completat din punct de vedere legal” din cauza acțiunilor Londrei.

Locul unde se află Arhipelagul Chagos, FOTO: Google Maps

Marea Britanie a amânat semnarea acordului cu Mauritius pentru ca el să fie analizat și de noua administrație Trump

Curtea de la Haga a decis de asemenea că Marea Britanie trebuie să își retragă administrația din arhipelag „cât mai curând posibil. Decizia curții nu a fost constrângătoare, însă a fost considerată de o importanță simbolică uriașă.

Recomandarea curții a fost salutată de cele aproximativ 2.000 de persoane evacuate de britanici de pe insulă între 1960 și 1970 pentru ca SUA să își poată construi aici baza aeriană. Corespondența diplomatică a vremii descria evacuarea insulelor ca fiind o îndepărtare a ,,câtorva Tarzani și Vineri” – o referință la celebrul servitor de culoare din romanul „Robinson Crusoe”.

Mulți dintre foștii locuitori ai Insulelor Chagos s-au stabilit în Marea Britanie, de unde au continuat lupta pentru decolonizarea completă a regiunii.

Marea Britanie și Mauritius au încheiat în 2024 un acord prin care suveranitatea asupra insulelor Chagos urma să fie transferată către Mauritius, permițând totodată Marii Britanii să păstreze controlul asupra bazei aeriene în baza unui contract de concesiune pe termen lung.

Semnarea acordului Marii Britanii cu Mauritius a fost amânată pentru a avea loc după învestirea lui Trump în ianuarie 2025, Londra dorind să ofere noii administrații republicane timp pentru a analiza detaliile planului finalizat în timpul mandatului președintelui Joe Biden.