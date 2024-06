Mark Rutte, la un pas de șefia NATO, după ce i-a oferit o concesie lui Viktor Orban. Slovacia a anunțat oficial că îl susține pe olandez / Rutte mai are nevoie doar de sprijinul României

Presa olandeză a anunțat marți că Ungaria a renunțat la opoziția față de numirea lui Mark Rutte în fruntea NATO, după ce premierul olandez a discutat cu Viktor Orban la Bruxelles, scrie Reuters. Budapesta nu a reacționat deocamdată. Slovacia a anunțat însă oficial, tot marți, că îl va susține pe Rutte. Ungaria, Slovacia și România erau ultimele țări care nu își anunțaseră sprijinul oficial pentru olandez, în condițiile în care Klaus Iohannis se mai află, teoretic, în cursa pentru șefia Alianței Nord-Atlantice.

Mark Rutte și Viktor Orban au discutat luni la Bruxelles, iar premierul olandez este în acest moment foarte aproape de șefia NATO. „Sunt prudent optimist în ceea ce privește Ungaria”, a declarat Rutte, la primele ore ale dimineții de marți.

Orban indicase deja că este pregătit să renunțe la opoziția față de Rutte dacă acesta își va cere scuze pentru comentariile despre Ungaria pe care liderul naționalist le consideră jignitoare și dacă Budapesta va obține o derogare de la creșterea ajutorului militar acordat Ucrainei.

Potrivit Financial Times, care citează două surse apropiate discuțiilor, Rutte i-a promis lui Orbán o derogare de la eforturile NATO de susținere a Ucrainei.

Mai exact, premierul olandez a promis că, în timpul mandatului său, Ungaria va avea dreptul de a se retrage din activitățile NATO de sprijinire a Ucrainei, care se desfășoară în afara teritoriului statelor membre.

Budapesta nu a reacționat oficial, dar întâlnirea a sporit așteptările că Ungaria ar putea renunța în curând la opoziția privind numirea lui Rutte, mai scrie Financial Times. Presa olandeză a scris de asemenea că Budapesta nu se mai opune numirii lui Rutte, potrivit Reuters.

Slovacia îl susține oficial pe Rutte

Un nou semn că totul se îndreaptă spre un acord a venit de la Bratislava, care împărtășea poziția Budapestei. „Slovacia este pregătită să îl susțină pe Mark Rutte în calitate de viitor secretar general al NATO”, a declarat marți președintele slovac Peter Pellegrini.

Slovacia ar fi preferat un candidat „geografic” mai apropiat din Europa Centrală și de Est, cum ar fi președintele român Klaus Iohannis, dar acum îl susține pe Rutte, a declarat Pellegrini după un summit al Uniunii Europene la Bruxelles.

„După o ultimă discuție cu Mark Rutte și după consultarea cu guvernul slovac, Slovacia poate să și-l imagineze pe Mark Rutte ca șef al NATO” și îl va susține, a declarat Pellegriniîn cadrul unui briefing de presă transmis în direct la televiziune.

Doar Ungaria, Slovacia și România – care a oferit candidatura lui Klaus Iohannis – nu anunțaseră până acum că îl susțin pe Rutte, care a primit deja sprijinul celorlalți membri ai Alianței.

După aprobarea Slovaciei și a Ungariei, Rutte mai așteaptă acum doar sprijinul din partea României, scrie Reuters.

Rutte spune că Orban nu a vrut scuze

Oficial, Rutte a declarat după discuția de la Bruxelles că Orban nici „nu a dorit scuze”.

„Am subliniat că, desigur, am luat act” de reacția societății maghiare „după ceea ce am spus acum doi ani. Am lăsat lucrurile așa, am luat act, am privit spre viitor, iar el nu a dorit scuze”, a subliniat el.

Rutte intrase în conflict cu Orbán din cauza politicilor anti-LGBT ale Budapestei și a reformelor judiciare din Ungaria.

Un purtător de cuvânt al lui Rutte a declarat că acesta și Orbán au avut o „conversație bună” luni seară și au discutat în principal despre rezultatul unei întâlniri de săptămâna trecută dintre secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și premierul ungar.

„Premierul Rutte îi va confirma în scris premierului Orbán ceea ce au discutat. A fost o conversație bună și deschisă, iar cei doi au convenit să se concentreze asupra viitorului”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Un purtător de cuvânt al guvernului ungar a refuzat să comenteze.

Statele NATO vor un acord cât mai rapid

Țările NATO doresc un acord privind succesorul lui Stoltenberg înainte ca liderii lor să se întâlnească la Washington în iulie.

Premierul olandez, care va părăsi probabil funcția în iulie, după ce va fi format un nou guvern la Haga, are deja sprijinul președintelui american Joe Biden și al celorlalți membri importanți ai Alianței pentru postul de secretar general al NATO.