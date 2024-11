ALEGERI 2024 EXIT-POLL. „Cifrele care apar sunt intoxicări. Așteptați ora 21!”, reacționează mai mulți sociologi

Astăzi la prânz au apărut pe zeci de site-uri rezultate intermediare ale votului, cu cifre care susțin că prezintă ierarhia ”de moment”. Cătălin Stoica, fost director CURS, și Gelu Duminică, sociolog, au susținut într-un dialog cu HotNews, că ”ele trebuie ignorate”.

Sociologii Gelu Duminică și Cătălin Stoica spun că cifrele apărute nu doar că nu pot fi rezultate, din perspectiva cercetării științifice, dar că există probabilitatea ca ele să facă parte dintr-o manipulare, fiind ”intoxicări”, potrivit expresiei folosite de Duminică.

”Am făcut multe exit-poll-uri la alegeri. Și niciodată nu poți avea la prânz sau după amiază date care să poată tratate drept rezultate”, a spus Cătălin Stoica, fost director CURS, acum profesor la SNSPA. ”Un institut care ar furniza astfel de date s-ar decredibiliza. Nici nu cred că sunt date de la institute”, a afirmat și sociologul Gelu Duminică. Întrebat dacă ele pot reprezenta interesul unor partide sau candidați, Duminică a spus: ”Da, sau interesul oricui altcuiva”.

Ambii cercetători au insistat că datele intermediare la exit-poll, prezentate drept rezultate, sunt o problemă de lege, dar și de incorectitudine sociologică. ”Mai ales într-un exercițiu de vot neclar, cu atât de mulți nehotărâți, e imposibil să pretinzi că ai rezultatele atât de devreme. Cifrele care apar sunt intoxicări”, a spus Duminică. ”Așteptați ora 21!” a afirmat Stoica, amintind că și acele date, de la ora 21, reprezintă culegerea declarațiile de la ieșirea de la vot de pînă la ora 20. ”De regulă, cifrele de la 22:30, care cuprind închiderea de la ora 21, acelea trebuie luate în calcul”, a spus fostul director al CURS.

Și sociologi de la institutul Avangarde, intervievați de HotNews sub condiția anonimatului pentru că ei chiar realizează un astfel de exit-poll, au susținut că situația este fluidă și că nu vor comenta nici o cifră apărută.

CNA a reclamat situația

Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât duminică să sesize Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă după ce mai multe site-uri au publicat date ale exit-pollurilor, lucru interzis de legea privind alegerea președintelui României, a spus Mircea Toma, membru CNA, într-un dialog cu HotNews.

„Noi am primit sesizări de la cetățeni, care neștiind aria noastră de competență, ne-au spus că au văzut pe site-urile unor televiziuni de știri. Noi am studiat legea, unde spune că este interzisă și am decis să sesizăm AEP și BEC, Nu puteam ignora aceste sesizări. Nu am luat o decizie asupra făptașilor. Acest articol există de ani de zile, practica asta există de ani de zile, nu a fost niciodată vreo instituție care să se sesizeze”, a explicat Mircea Toma.

La rândul său, Mircea Geoană, unul dintre candidați, a afirmat că cifrele sunt ”mincinoase și manipulatoare”. ”De ce mințiți românii? De ce atâta disperare, încât riscați rigorile legii? Câți bani publici sunt aruncați pentru a publica așa zisele surse politice?”, a reacționat Geoană.