LIVE Alegeri prezidențiale 2024. Votul își revine în țară: prezența la ora 15.00, identică cu cea din 2019 / Față de media națională, scăderea e mai mică la tinerii 18-24 ani, dar mai mare la cei 25-34 ani / Cozi la unele secții din București / Când vom afla primele rezultate

Secțiile de votare pentru primul tur la alegerile prezidențiale 2024 s-au deschis duminică dimineață. Scrutinul se desfășoară pe parcursul a 14 ore – de la ora 7:00 până la ora 21:00. În momentul închiderii secțiilor de votare vom afla și primele rezultate exit-poll.

La alegerile prezidențiale 2024 românii își vor alege președintele pentru următorii 5 ani. Un președinte poate avea cel mult două mandate (fiecare a câte 5 ani). După alegerile prezidențiale 2024 noul președinte își va prelua mandatul în data de 21 decembrie 2024.

La alegerile prezidențiale 2024, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 18.008.480 de cetățeni, conform informațiilor Autorității Electorale Permanente (AEP). 989.230 de cetățeni cu domiciliul în străinătate pot vota la alegerile prezidențiale 2024.

Numărul persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 19.365 cetățeni, conform aceleiași surse care a oferit informații despre alegerile prezidențiale 2024.

15:41

EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2024. Ce arată primele informații din exit-poll-ul Avangarde: „E posibil ca diseară să înregistrăm o foarte mare surpriză” / Patru candidați se bat pentru turul II

15:39

La ora 15, era aglomerația la Colegiul Național Grigore Moisil din Capitală. Oameni de toate vârstele, inclusiv persoane în scaun rulant, așteptă să voteze. Sursa foto: Vasile Andreea, observator Funky Citizens

15:28

Prezența în Diaspora la ora 15 a depășit nivelul din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2019. Revenire spectaculoasă după un debut lent al votării

15:20

EXIT POLL alegeri prezidențiale 2024 primul tur. Mircea Geoană reacționează la primele date apărute în presă: „De ce atâta disperare?”

Alegeri prezidențiale 2024. Prezența la vot la ora 15, identică ca la scrutinul din 2019

15:04

Prezența la vot la ora 15, în România, a fost 29,21%, egalând pentru prima dată cifra de la scrutinul din 2019.

15:00

De la începerea votării la alegeri prezidențiale 2024, au fost sesizate 80 de posibile incidente la vot, dintre care 43 sunt confirmate, 16 sunt în curs de verificare și 21 neconfirmate, a anunțat Ministerul de Interne duminică după-amiază.

14:56

Coadă s-a format și la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”din Iași.

14:52

La secția de votare 121 din municipiul Cluj-Napoca zeci de persoane așteaptă să își exprime opinia electorală.

Coadă la secția de votare 121 Cluj-Napoca. Sursa foto: Victor Wagner, observator vot Funky Citizens

14:28

Și în diaspora, votul se revigorează. Până duminică la ora 14:00, un număr de 426.793 de români din străinătate au votat la alegerile prezidenţiale. Dintre ei, 422.566 au votat pe liste suplimentare.

În 2019, până la aceeaşi oră, votaseră 440.032 de români din străinătate.

14:01

Prezența la vot, în România, la ora 14, a fost 24,67%, mai mică decât cea de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2019, când a fost 25%.

13:59

Coordonatorul naţional al Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională, Alexandra Bertalan-Păcuraru, candidat în alegerile prezidenţiale, a afirmat că a votat pentru pace, stabilitate şi bunăstare şi i-a îndemnat pe alegători să se prezinte la urne „în număr mare”.

„Am votat pentru pace, pentru stabilitate şi pentru bunăstarea tuturor românilor. Am votat pentru siguranţa copiilor noştri, aici, în societate: să se dezvolte frumos, să fie protejaţi şi să fie iubiţi necondiţionat. Ieşiţi la vot în număr mare! Puterea este în mâinile voastre”, a spus Alexandra Bertalan-Păcuraru, duminică, într-un mesaj video, pe Facebook, citată de Agerpres.

13:54

Preşedintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat că grija sa şi a partidului său este să vegheze asupra procesului de votare până la închiderea urnelor, astfel încât să se evite o „fraudă masivă” şi să fie lăsată voinţa românilor să devină lege, menţionând că a primit numeroase raportări din mediul rural în care sunt semnalate posibile fraude la secţiile de votare, transmite Agerpres.

13:45

Potrivit imaginilor difuzate de Digi24, la unele secții de votare din București s-au format cozi. O astfel de situație este, conform unui reporter HotNews.ro, și la secția de votare li la Colegiul Tehnic Mihai Bravu din Sectorul 3 București.

De asemenea observatori Funky Citizens au semnalat HotNews.ro că sunt cozi în secții de votare din București și Iași, majoritatea fiind tineri.

De asemenea, reporterii HotNews.ro au sesizat cozi la mai multe secții de votare din Sectorul 2.

Coadă la sectie de votare de la Liceul Tudor Vladimirescu. FOTO: Foto: Observator vot Funky Citizens

13:20

Europarlamentarul Cristian Terheş, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat că a votat pentru o Românie „puternică, sigură şi prosperă”, conform Agerpres.

„Am votat pentru un preşedinte credincios naţiunii române, am votat pentru o Românie puternică, sigură şi prosperă, astfel încât cei plecaţi să se întoarcă, iar cei rămaşi să nu mai plece”, a precizat Terheş, duminică, după exercitarea votului.

13:19

Poliția face cercetări și în cazul lui Ciprian Ciubuc, după ce s-a filmat în cabina de vot. Acesta a desenat un chenar și a votat-o pe Diana Șoșoacă

Alegeri prezidențiale 2024. Aproape 4 milioane de români au votat până la ora 13, în România și diaspora

13:13

Până la ora 13.00, în România, aproximativ 3,6 milioane de cetățeni au votat, înregistrându-se o prezență de 19.91%, față de 20.68% cât a fost la scrutinul de acum 5 ani. Atunci, numărul celor se prezentaseră la secțiile de votare depășea 3.760.000.

12:57

Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat că a votat duminică pentru „cei nedreptăţiţi, pentru cei umiliţi”, adăugând că „votul nu e doar un simbol al democraţiei, e credinţă în oameni”, potrivit Agerpres.

12:55

Un bărbat în vârstă de 54 de ani din Ploieşti este suspectat că a încercat să voteze de două ori la primul tur al alegerilor prezidenţiale, transmite News.ro. A doua oară, reprezentanţii secţiei de votare i-au anunţat pe poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 3 Ploieşti cu privire la faptul că, în momentul în care au scanat cartea de identitate a bărbatului, aplicaţia informatică a arătat că documentul fusese deja scanat.

„În baza sesizării, a fost constituită echipă operativă pentru verificarea aspectelor sesizate. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat faptul că un bărbat de 54 de ani, din municipiul Ploieşti, şi-ar fi exercitat dreptul de vot la o secţie de votare din municipiul Ploieşti şi ulterior s-ar fi deplasat la o altă secţie de votare tot din municipiu şi ar fi încercat să voteze din nou”, au transmis oficialii Poliţiei Prahova.

Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, în urma sesizării şi a celor constatate fiind deschis dosar penal pentru tentativă de fraudă la vot.

12:17

Protestatarul Marian Moroșanu, cunoscut sub numele „Ceaușescu”, a fost amendat de polițiști, fiind acuzat că i-a „adresat cuvinte jignitoare” președintelui Klaus Iohannis, la ieșirea acestuia de la vot. „Ceaușescu” spune că a fost ridicat de jandarmi și dus la Poliție, iar unul dintre jandarmi i-a șters filmarea din telefon.

Alegeri prezidențiale 2024. Votul își revine în țară

12:00

Prezența la ora 12.00 în țară era de 15,06%, mai aproape față de cea din 2019, când s-a înregistrat 15,82%. Practic, ritmul votării a crescut după ce în urmă cu trei ore prezența de acum era mai mică cu aproape 15% față de acum cinci ani.

11:30

Fostul preşedinte Traian Băsescu a mers, duminică, la vot alături de soția sa. El a fost întrebat ce mesaj le transmite românilor.

„Eu îi rog să vină la vot, nimic altceva. Şi să opteze pentru ce vor în continuare. Altceva nu am ce să le spun”, a afirmat Traian Băsescu, citat de News.ro.

Întrebat dacă va vota cu sufletul 100% pentru un candidat, Traian Băsescu a răspuns, râzând: „Votez cum vreau eu”.

11:16

La ora 11, prezența în țară și străinătate, la alegerile prezidențiale este 11,74%. Puțin peste două milioane au mers la secțiile de votare deschise peste hotare și în România. De la 15% scădere față de 2019 în primele trei ore s-a ajuns la o scădere de 12% pe primele 4 ore, pînă la ora 11. Iar la tinerii 18-24 scăderea față de 2019 e mai mică, de doar 3%. Ceea ce înseamnă că, pe ansamblul populației, ei sunt astăzi mai participativi. Datele aici.

11:15

Declarația zilei. Ludovic Orban: „Să nu cumva să mă votați”

11:01

Cristian Diaconescu, candidat independent, votează la această oră.

„Îi rog pe români sa vina la vot, este un moment crucial”, a spus Diaconescu.

10:58

Klaus Iohannis, mesaj pentru români, la ieșirea de la urne: Să poftească toţi la vot!

10:45

Mircea Geoană, candidat independent, votează alături de familie la liceul I.L. Caragiale din București.

„Rugămintea mea e să alegeți cei mai competenți oameni pe care îi găsiți pe aceste buletine de vot”, a declarat Geoană.

10:41

Candidata USR, Elena Lasconi, a votat la o secție din București.

„Am votat cu încrederea că azi nimeni nu își va face bagajul să plece în altă țară (…) Am votat cu încrederea că 1.116 români nu au murit degeaba la Revoluția din 1989 și că putem continua ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii”, a spus Lasconi, după ce a votat la o secție din București.

10:40

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a exercitat dreptul de vot la o secţie de votare din localitatea sa natală, Cîrţa, din judeţul Harghita.

„Am votat în armonie totală cu convingerile mele politice şi morale şi am votat vocea raţiunii. Vă îndemn să mergeţi la vot, astăzi este primul tur al alegerilor prezidenţiale şi sunt convins, sper că vom avea un preşedinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce doreşte societatea românească”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat de ce fel de preşedinte are nevoie România, preşedintele UDMR a răspuns: „De un preşedinte care este de partea oamenilor, care asigură securitatea, aş putea să spun preşedinte protector, care are capacitatea de a asigura securitatea pentru fiecare om, va reda speranţa pentru fiecare familie şi se va ocupa în primul rând de problemele legate de declinul demogafic fiindcă asta este problema cea mai importantă a României”.

10:38

La categoria de vârstă 25-34 de ani, scăderea prezenței este chiar mai mare decât la media populației. Ei au venit la vot cu 20% mai puțini în comparație cu primul tur al alegerilor din 2019.

Alegeri prezidențiale 2024. Prezența la vot în țară, mai mică decât în 2019

10:28

Alegeri prezidențiale 2024. Prezența la vot la ora 10, mai mică decât în 2019 / La ora 10 avem comparativ următoarele cifre, pentru țară:

2014: 1.256 milioane

2019: 1.196 milioane

2024: 1.060 milioane

Față de 2019, sunt cu aproape 200.000 mai puțin votanți în țară pe primele trei ore.

10:11

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a votat. Acesta a îndemnat oamenii să iasă la vot, spunând că un conducător nepriceput se alege de către oamenii buni care nu ies la vot.

„Am votat pentru un lider priceput, care întotdeauna și-a pus țara pe primul loc. Am votat pentru un lider în care am încredere, care va face tot ce trebuie pentru securitatea României, în condițiile în care avem un război la graniță”, a spus Emil Boc.

10:02

Președintele Klaus Iohannis a mers la urne la o secție de votare de la liceul Jean Monnet din București.

10:04

Tinerii cu vârsta de până în 34 de ani s-au mobilizat mai greu la alegerile prezidențiale 2024, prezența la urne în rândul acestora fiind, duminică dimineață, cu 15% mai scăzută față de scrutinul din urmă cu 5 ani.

09:40

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău şi liderul organizaţiei judeţene a PSD, Lucian Romaşcanu, a votat duminică pentru cel mai bun candidat care să ducă România înainte, precizând totodată că a asistat la cea mai urâtă campanie electorală pe care a trăit-o personal, transmite Agerpres.



Romaşcanu a mers la vot la Secţia de votare Nr.48 organizată la nivelul Colegiului Naţional Pedagogic „Spiru Haret”, din municipiul Buzău.



„Am votat şi acum, ca de fiecare dată pentru mai bine pentru România, cert este că am votat pentru, mai mult decât credem noi, cel mai bun candidat, cel mai pregătit candidat să ducă România înainte, pentru echilibru, pentru patriotism, pentru prosperitate şi pentru un om care a dovedit de-a lungul întregii cariere că are ca prioritate binele românilor. Sper după această rundă de alegeri şi după următoarele două săptămâni, să avem patru ani de mers înainte şi de dezvoltare pentru ţara noastră”, a declarat liderul PSD Buzău.



09:36

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a votat la o secție din București.

09:18

La ora 9, în România, prezența era de 2,96%, față de 3,51% în 2019. Asta înseamnă o scădere, pe total, în primele două ore cu mai bine de 15% a numărului de votanți.

09:07

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a votat la alegerile prezidențiale la Școala Gimnazială Nr. 192 din București.

„Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lune, am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent și nu în ultimul rând, am votat pentru o Românie a cărui președinte să muncească pentru țară și pentru poporul său. Am votat pentru cât mai multe victorii ale românilor și României,cum a fost ultima victorie de acum câteva zile aderarea completă la spațiul Schengen. Am votat pentru stabilitate, pentru un echilibru și o echitate socială. Și, de asemeni, nu în ultimul rând, pentru pace. Cu toții ne dorim un trai mai bun și cu toții ne dorim să fim cum suntem noi românii. Și sunt ferm convins că după această companie electorală așa vom fi”, a declarat Ciolacu.

09:05

Peste 540.000 de persoane au mers la urne până la ora 9. Prezența este mai scăzută față de aceeași oră de la scrutinul din 2019, când peste 640.000 de oameni își exprimaseră opțiunea de vot.

08:30

Mai multe persoane, inclusiv candidați la alegerile prezidențiale, au fost sancționate pentru propaganda electorală, după încheierea oficială a campaniei electorale, a anunțat duminică dimineața purtătorul de cuvânt al MAI, comisar-şef de poliţie Monica Dajbog.

08:10

Președintele Forței Drepte, Ludovic Orban, a mers la urne, precizând că a votat în premieră pentru altă persoană decât el.

„E o situaţie, inedită, o premieră. Am fost în situaţia în care nu m-am votat pe mine. Îi rog pe toţi simpatizanţii mei, pe toţi cei care cred în mine, să facă ceea ce am făcut eu”, a declarat Ludovic Orban.

08:07

Prezidențiabilul PNL Nicolae Ciucă a votat împreună cu soția sa la o secție de votare din județul Ilfov.

„Este într-adevăr o zi importantă pentru România, este o zi în care eu, personal, am votat pentru prosperitate, securitate şi democraţie. Este o zi în care îmi pun speranţa că votul util merge către acel candidat care are onestitatea, decenţa şi pregătirea necesară să poată să gestioneze tot ceea ce ţine de responsabilităţile acestei funcţii. Am votat util pentru acel candidat care poate să reprezinte toate aceste valori ale democraţiei româneşti. Sper ca astăzi să vină la vot cât mai mulţi români, pentru că este vorba despre viitorul nostru, despre viitorul copiilor noştri”, a declarat Ciucă.

08:00

Peste 230.000 de persoane au votat în prima ora de la deschiderea urnelor. În 2019, până la ora 8, peste 258.000 de români au fost la urne.

07:40

Vineri și sâmbătă, numărul de voturi din Diaspora a fost de 221.140, față de 296.141 în turul I din 2019. Cum totalul voturilor din turul 1 în 2019 a fost de 8.683.688, cei aproape 80.000 de votanți mai puțin de până în acest moment înseamnă aproximativ 1% din ceea ce s-a votat atunci.

Votul în diaspora la ora:

07:30

Aproape 40.000 de români au votat în primele 10 minute de la deschiderea secţiilor de votare din ţară.

07:00

Secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale 2024 s-au deschis la ora 7.00.

Unde poți vota la alegerile prezidențiale 2024 și ce se întâmplă dacă nu ai reușit să votezi până la ora 21:00

Duminică, 24 noiembrie, când are loc primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, secțiile de votare se deschid la ora 7:00 și se închid la ora 21:00.

La alegeri prezidențiale 2024, alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23.59, conform Autorității Electorale Permanente, care a stabilit regulile pentru alegerile prezidențiale 2024.

La alegeri prezidențiale 2024 în România sunt deschise aproape 18.970 de secții de votare.

Lista secțiilor de votare deschise în România la alegeri prezidențiale 2024 poate fi consultată AICI.

Românii pot vota la alegeri prezidențiale 2024 la una dintre următoarele secţii de votare deschise în România:

în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii;

la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia;

de votare din cadrul acesteia; în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;

de votare organizată în străinătate; în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea;

în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot.

Pentru a afla secția de votare la care sunt arondați și adresa acesteia, cetățenii care votează la alegeri prezidențiale 2024 pot accesa Registrul electoral la adresa registrulelectoral.ro, creat pentru alegerile prezidențiale 2024.

Cu ce acte poți vota pentru viitorul președinte la alegerile prezidențiale 2024

La alegeri prezidențiale 2024, alegătorii pot vota cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, respectiv:

cartea de identitate;

cartea electronică de identitate;

cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul de serviciu;

paşaportul de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

IMPORTANT: Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic și paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de către cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România la alegerile prezidențiale 2024.

Ce se întâmplă în secția de votare când mergi să votezi la alegerile prezidențiale 2024

Alegerile prezidențiale 2024 sunt organizate astfel încât riscurile de fraudare să fie minime. Tocmai de aceea, sunt mai mulți pași prin care fiecare votant trece pentru a pune ștampila pe candidatul favorit la alegerile prezidențiale 2024:

Alegătorul prezintă cartea de identitate sau documentul cu care a decis să voteze operatorilor de calculator din secția de votare. Operatorul introduce datele personale ale celui care votează în Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot (SIMPV) de la alegerile prezidențiale 2024. Prin acest pas, operatorului de calculator i se semnalează dacă:

persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, inclusiv, pentru alegerile prezidențiale 2024;

persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și se aplică și scrutinului pentru alegerile prezidențiale 2024;

alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare respectivă în cadrul alegerilor prezidențiale 2024;

alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare la alegerile prezidențiale 2024;

alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă în cadrul alegerilor prezidențiale 2024;

alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot deja la alegerile prezidențiale 2024;

alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă, votul prin corespondenţă transmis de acesta fiind recepţionat de biroul electoral competent pentru alegerile prezidențiale 2024.

Procesul de votare la alegerile prezidențiale 2024 continuă după verificarea acestor aspecte. Alegătorul merge în cabina de votare, unde își exprimă opțiunea singur, într-o cabina închisă. Alegătorul trebuie să pună ștampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează la alegerile prezidențiale 2024. Acei alegători care, din motive clare, nu pot să voteze singuri, pot fi însoțiți în cabina de vot de o persoană, dar care să nu facă parte din rândul membrilor biroului electoral al secției de votare pentru alegerile prezidențiale 2024. După aplicarea votului pe buletinul de vot de la alegerile prezidențiale 2024, alegătorul iese din cabina de vot și introduce buletinul de vot în urna special amenajată pentru alegerile prezidențiale 2024. Ulterior, alegătorul restituie ștampila folosită pentru a vota la alegerile prezidențiale 2024 președintelui sau altor membri ai biroului electoral desemnați cu această sarcină la alegerile prezidențiale 2024.

Românii din diaspora sunt în a treia zi în care pot vota la alegerile prezidențiale 2024

Alegerile prezidențiale 2024 sunt organizate pe parcursul a trei zile în diaspora. Secțiile de votare s-au deschis de vineri, ora 12:00 și s-au închis la ora 21:00. Sâmbătă au fost deschise din nou, de la ora 7:00 până la ora 21:00, iar duminică sunt deschise după același program ca sâmbătă, pentru alegerile prezidențiale 2024.

Consultă AICI lista celor 951 de de votare organizate în diaspora la alegerile prezidențiale 2024

La al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2024, votarea în străinătate se va desfășura în aceleași intervale orare, în zilele de 6, 7 și 8 decembrie 2024.

Ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile prezidențiale 2024

Pe buletinul de vot, candidații se vor găsi în următoarea ordine, la alegerile prezidențiale 2024: