Măsura anunțată de Zelenski pe fondul scandalului de corupție care a cutremurat guvernul de la Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă o restructurare a companiilor de stat din domeniul energiei, în contextul indignării publice pe care a stârnit-o un scandal major de corupție din sector, transmite AFP.

Anunțul președintelui Zelenski vine în contextul în care, luni, structurile ucrainene anticorupție au declarat că un grup infracțional a deturnat 100 de milioane de dolari din sectorul național al energiei. Miercuri, liderul ucrainean le-a solicitat miniștrilor energiei și justiției să demisioneze, iar cei doi au făcut un pas în spate la scurt timp după apelul președintelui.

Într-o postare de duminică de pe platforma X, Volodimir Zelenski a declarat: „Începem restructurarea unor întreprinderi de stat cheie din sectorul energiei”.

„Pe lângă un audit complet al activităților lor financiare, conducerea acestor companii va fi reînnoită”, a adăugat președintele Ucrainei.

El a cerut un nou consiliu de supraveghere la Energoatom, compania nucleară de stat aflată în centrul scandalului, „în termen de o săptămână”, astfel încât să fie posibilă o „restructurare completă a conducerii companiei”.

În plus, liderul ucrainean a cerut numirea rapidă a unui nou șef pentru compania Ukrhydroenergo și alte reforme pentru Naftogaz.

Zelenski declarase anterior că se angajează să coopereze pe deplin cu ancheta anticorupție.

„De asemenea, am instruit oficialii guvernamentali să mențină o comunicare constantă și semnificativă cu organele de aplicare a legii și cu organismele anticorupție”, a mai afirmat el sâmbătă.

„Transparența și integritatea deplină în sectorul energiei rămân o prioritate absolută”.

Scandalul i-a făcut pe unii dintre aliații europeni ai Ucrainei să îndemne guvernul lui Zelenski să acționeze mai mult pentru combaterea corupției, notează AFP.

Fost partener de afaceri al lui Zelenski, în centrul anchetei

În centrul scandalului de corupție se află Timur Mindich, fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski.

Mindich, coproprietar al studioului Kvartal 95, este acuzat de Biroul Național Anticorupție (NABU) că a condus un grup care a primit mită și comisioane ilegale de la contractanții companiei energetice de stat Energoatom în schimbul menținerii statutului lor de furnizori și pentru a nu bloca produsele și serviciile lor. Potrivit biroului, 100 de milioane de dolari au fost spălați în acest fel.

La început, a scris Kyiv Independent, biroul președintelui a încercat să minimalizeze rolul lui Mindich în cazul de corupție. Dar, pe măsură ce au apărut mai multe detalii, Zelenski a promis măsuri. Chiar și așa, Mindich a reușit să fugă din țară înainte de a putea fi pus efectiv sub acuzare.

Ancheta, care a durat 15 luni și a fost denumită „Operațiunea Midas”, a implicat 1.000 de ore de interceptări telefonice și a dus la rețineri și la confiscarea unor saci cu bani gheață.