„Acești miniștri nu pot rămâne în posturi”. Zelenski a cerut demiteri din guvern după scandalul de corupție ce a aruncat o umbră asupra sa

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniștrilor justiției și energiei, în urma unui mare scandal de corupție legat de sectorul energetic, ambii miniștrii demisionând la scurt timp după solicitarea președintelui, relatează agențiile de presă France Presse și Agerpres.

„Ministrul justiției și ministrul energiei nu pot rămâne în posturile lor”, a indicat Zelenski într-un mesaj pe rețelele de socializare, adăugând că i-a cerut șefei guvernului, Iulia Sviridenko, să se asigure „că acești miniștri își prezintă demisiile”.

Între timp, ministrul energiei, Svitlana Hrinciuk, a anunțat că și-a înaintat demisia. Dar ea a adăugat că nu se consideră vinovată și că nu a comis nicio ilegalitate.

După mesajul lui Zelenski, premierul Iulia Sviridenko a declarat că a transmis parlamentului cererea de demitere a celor doi miniștri. Ea a anunțat apoi că ministrul justiției, Gherman Galușcenko, și-a înaintat la rândul său demisia.

Cei doi „miniștri și-au prezentat demisia, conform legii”, iar înlocuirea lor urmează să fie validată pe parlament, a scris șefa guvernului pe Telegram.

În acest scandal major de corupție este implicat un apropiat al lui Zelenski, Timur Mindich, în timp ce acuzațiile de folosire a sistemului judiciar pentru intimidarea opozanților aruncă o umbră nefastă asupra președintelui ucrainean, la aproape patru ani de la începutul războiului cu Rusia.

Ministrul justiției, Gherman Galușcenko, a fost suspendat miercuri mai devreme din funcție pentru presupusa sa implicare într-o afacere privind deturnarea a 100 de milioane de dolari din sectorul energetic, operațiune orchestrată, potrivit anchetatorilor, de respectivul apropiat al lui Zelenski.

Acest caz apare într-un moment în care președintele începe să-și atragă reproșuri pentru măsurile sale menite să reducă la tăcere vocile critice. Astfel este de exemplu considerată arestarea în octombrie a lui Volodimir Kudrițki, care a condus până în 2024 compania națională de electricitate Ukrenergo.

Kudrițki și susținătorii săi, printre care se numără și activiști anticorupție, resping acuzațiile de deturnare de fonduri formulate împotriva sa și pe care le consideră a fi represalii în urma criticilor sale față de strategia guvernamentală de apărare a rețelei energetice, atacată intens în bombardamentele rusești.

Volodimir Kudrițki, în prezent eliberat pe cauțiune și care afirmă că dosarul penal deschis pe numele său este unul „pur politic”, a primit sprijin din partea unor personalități influente, inclusiv ombudsmanul pentru mediul de afaceri al Ucrainei, Roman Wasciuk.

Întrebat de AFP despre acest caz vinerea trecută, președintele Zelenski a răspuns că este o chestiune care privește „sistemul judiciar”. El a adăugat că obligația lui Kudrițki era să protejeze sistemul energetic în fața atacurilor rusești, sugerând că nu a reușit să facă acest lucru.

Cazul lui Kudritski nu este unul izolat. De pildă, predecesorul și rivalul lui Zelenski, Petro Poroșenko, a fost pus sub acuzare la începutul acestui an pentru corupție, o măsură pe care fostul președinte o consideră de asemenea motivată politic.

Criticile la adresa președintelui Zelenski se concentrează pe centralizarea crescândă a puterii, chiar dacă aceasta este o necesitate pe timp de război. El a încercat în vară să-și subordoneze practic cele două principale organisme anticorupție, Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP), prin plasarea lor sub tutela procurorului general.

În cele din urmă, Zelenski a dat înapoi după ce această acțiune a provocat reacții negative din partea Uniunii Europene, un susținător esențial al Ucrainei în războiul cu Rusia, și primele manifestații de amploare de când a început acest război în anul 2022.

Unii membri ai NABU au fost arestați ori le-au fost percheziționate locuințele. „Unele persoane se tem. Dar, în ce privește personalul NABU, majoritatea sunt foarte motivați”, a declarat pentru AFP directorul acestei instituții anticorupție, Semen Krivonos.

În toată perioada scursă de la dezintegrarea Uniunii Sovietice, în anul 1991, Ucraina a fost marcată de scandaluri de corupție cu repetiție, iar respectarea statului de drept este acum o îngrijorare care trebuie abordată, mai ales în contextul demersurilor de aderare la UE.