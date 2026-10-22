Mesajul lui Nicușor Dan după atacurile din școlile din Pitești și Bistrița: „Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi, după ce doi elevi au fost atacați cu o macetă de un coleg, într-un liceu din Pitești, la doar câteva zile după un incident similar, în care un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și un coleg, la o școală din Bistrița.

Într-o postare pe Facebook, șeful statului a atras atenția că legile și regulile împotriva bullyingului nu sunt suficiente dacă nu sunt aplicate în viața de zi cu zi. Nicușor Dan a subliniat importanța relației de încredere dintre copii și adulți și a intervenției timpurii.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm. În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a scris Nicușor Dan.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere. Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară”, a continuat liderul de la Cotroceni.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra violenței din mediul online.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”, a precizat Nicușor Dan.

„Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”, a mai transmis președintele.

Două atacuri în școli, în decurs de câteva zile

Un elev de clasa a IX-a din Pitești și-a lovit cu maceta doi colegi de liceu, joi. Elevul agresor i-a chemat pe aceștia în baie „să le arate ceva”, apoi a început să îi lovească. Unul dintre cei doi băieți atacați a fost rănit și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Cei trei elevi aveau un conflict, a declarat inspectorul școlar Maria Dumitrașcu, în dialogul cu HotNews.

Luni, un elev de clasa a VII-a de la o şcoală din Bistriţa a intrat cu un cuţit în unitate şi a lovit de mai multe ori o profesoară, dar şi un elev care a intervenit pentru a o ajuta. Elevul agresor, în vârstă de 13 ani, a fost imobilizat și apoi preluat de poliţişti. Ulterior, el a fost dus la spital pentru investigații medicale. După evaluare, acesta a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde se află și în prezent.

Despre atacul de la Bistrița, Adrian Briciu, prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a declarat că, „având în vedere că s-a pregătit de acasă cu acea mască, cu mănuşi şi cască”, fapta a fost premeditată.