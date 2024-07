medicibuni – Andreea Chiru, psiholog MedLife: „Cu cât partenerii discută mai mult despre sex, plăceri, neplăceri, inclusiv despre eventualele infecții cu transmitere sexuală, cu atât au mai multe șanse la o relație sănătoasă“

Subiectele legate de sex și sănătate sexuală sunt încă tabu în România atât acasă, cu părinții, la școală, la medic, cât și în cuplu, în multe cazuri. Aceasta este una dintre concluziile celui mai recent studiu privind comportamentul sexual al românilor cu vârste între 16 și 35 de ani, solicitat de MedLife. În același timp, aproape 14% din totalul cancerelor depistate în România sunt asociate unei infecții transmise sexual: cea cu HPV, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Una dintre explicații este că mulți dintre noi nu știu cum să discute despre subiecte sensibile, cum este testarea BTS, nici măcar cu partenera/ul de cuplu. Am vrut să aflăm de unde provin problemele de comunicare despre sex și am discutat cu psihologul Andreea Chiru-Maga, din cadrul Centrului de Psihiatrie și Psihoterapie MindCare, parte a Grupului MedLife, cum pot face cuplurile să vorbească sincer și deschis despre ceea ce-și doresc, dar și despre îngrijorări în materie de sex și sănătate sexuală.

Mai puțin de jumătate (41%) dintre tinerii români cu vârste între 16 și 35 de ani sunt deschiși să vorbească cu partenerii lor despre o infecție cu transmitere sexuală (ITS), arată datele studiului MedLife. Și mai îngrijorător este că doar 2 din 10 români se simt confortabil să poarte această discuție cu medicul, iar 18% dintre cei intervievați în cadrul studiului nu au vorbit cu nimeni despre ITS. Dar cum am putea să fim mai deschiși pe acest subiect, când sexul rămâne încă un subiect tabu în școli, uneori și în familie, se întreabă psihologul Andreea Chiru-Maga.

„Eșantionul avut în vedere de studiul MedLife cuprinde, în mare parte, generația millennials (n.r. – milenialii reprezintă toate persoanele născute între anii 1981 și 1996), o generație destul de mult «tehnologizată», obișnuită cu jocurile video în mână și cu site-urile de pornografie pe calculator. Pentru tineri, pornografia este mai accesibilă decât educația sexuală și informațiile privind prevenirea bolilor cu transmitere sexuală“, subliniază psihologul.

Când și cum să vorbim despre BTS în cuplu?

Alex, un tânăr de 30 de ani, a început de curând o nouă relație, iar partenera lui i-a cerut încă de la primele întâlniri ca, dacă-și dorește o relație intimă, să se testeze pentru toate bolile cu transmitere sexuală.

Psihologul Andreea Chiru spune că a întâlnit multe astfel de situații la cabinet: mai ales femei care le cer noilor parteneri să se testeze pentru BTS: „Din multe puncte de vedere, bărbații nici nu mai continuă, se retrag din poveste: pentru că se simt controlați, judecați, jigniți sau frustrați că partenera crede că ei ar putea să fie purtătorii unei astfel de infecții sau că ar fi bolnavi, uneori chiar pentru că le este teamă de un eventual rezultat pozitiv. Din punctul meu de vedere, abordarea acestui subiect este extrem de relevantă încă de la începutul relației. O comunicare deschisă și sinceră despre sex, plăcere, sănătate sexuală, inclusiv despre infecțiile cu transmitere sexuală, poate întări încrederea și intimitatea în cuplu“, spune Andreea Chiru-Maga.

Este foarte important modul în care se aduce în discuție un astfel de subiect. Psihologul propune o metodă de comunicare cunoscută în psihologie ca „I feel… About… I need…“: „«Eu simt că aș avea nevoie…» «Despre asta…» «Îmi doresc să facem împreună asta – să fie o colaborare.» În primul rând, ar fi bine să începem cu «eu», nu cu «tu ești», «tu ai fost» etc. Să pornim de la o nevoie a noastră: eu simt, eu am nevoie, eu îmi doresc, astfel încât partenerul să nu se simtă rănit, criticat sau judecat.“

Iar dacă unul dintre parteneri a fost diagnosticat cu o infecție cu transmitere sexuală, atunci acesta va fi nevoit să discute nu doar cu partenerul actual, ci și cu foștii. „În primul rând, e bine să ne alegem un moment potrivit, dar asta nu înseamnă neapărat că acest pas ne va scuti de o reacție din partea celuilalt. E bine să ne setăm așteptările că e posibil ca partenerul acela să nu reacționeze neapărat pozitiv“, recomandă psihologul.

Așadar, o discuție despre sex, inclusiv despre testarea pentru infecții cu transmitere sexuală, este cel mai bine să aibă loc încă de la primele întâlniri. „Însă, nefiind obișnuiți să tratăm aceste subiecte într-un mod deschis, ele ajung să fie mai mult relații pur instinctive“, explică specialista.

„Pare cumva un subiect rușinos.“ Discuțiile despre sex trebuie să înceapă în familie

În ultimii ani se discută mult și destul de polarizat în spațiul public despre lipsa educației sexuale în școli. Într-adevăr, este important să existe informații corecte despre sex, sexualitate și sănătate sexuală în școli, însă aceste discuții trebuie să înceapă de acasă, consideră Andreea Chiru.

„Educația sexuală în școli aș zice că poate începe din perioada pubertății, de la 10 ani. Până atunci e rolul părinților să ofere informațiile din această zonă. Foarte important mi se pare să se organizeze și cursuri sau workshopuri pentru părinți, pentru că cei mai mulți nu știu cum să vorbească cu copiii adaptat vârstei. Ajung în situația în care unii părinți vin și mă roagă pe mine să vorbesc cu fetițele, să le explic despre menstruație, sau să vorbesc cu adolescenții despre sex, justificând că ei nu știu cum să explice. Pare cumva un subiect tabu, rușinos, pe care părinții îl evită. Poate și pentru că există acest stigmat: că a vorbi despre sex înseamnă începerea mai devreme a vieții sexuale. Din contră, studiile au demonstrat: cu cât tinerii au mai mult acces la informație, cu atât își încep viața sexuală mai târziu și mai responsabil“, spune psihologul.

O discuție esențială pe care părinții ar trebui să o poarte cu tinerii este despre consimțământ, recomandă specialista: „Am colaborat cu multe tinere care și-au început viața sexuală în lipsa consimțământului. Pe scurt, au fost abuzate, în sensul că s-a insistat până când s-a dat consimțământul. Până la urmă, și acest consimțământ constă în posibilitatea ambilor parteneri de a-și exprima dorințele și limitele, în aceeași măsură. Consimțământ nu înseamnă să insiști până când partenera/ul spune da. Multe tinere ajung în scenariul în care partenerii insistă, ele cedează până la urmă, iar după ce cedează și evenimentul are loc, ele se simt extrem de vinovate, ca și cum ar fi responsabile întru totul de acest eveniment. Dar și unii adulți au nevoie să li se mai explice această noțiune.“

O greșeală frecventă a părinților

Știrile privind numărul mare de infecții cu transmitere sexuală din România, dar și cele despre mamele adolescente îi fac pe mulți părinți mai degrabă să-și controleze copiii decât să discute cu ei și astfel să gestioneze situația din familia lor. „A ajuta adolescentul nu înseamnă a-i lua telefonul și a-i supraveghea fiecare aspect al vieții. Pentru că, atunci când va ieși din casă, va simți că a scăpat de constrângeri și ar putea să recurgă la comportamente riscante. În schimb, educația sexuală autentică și discuțiile deschise cu tânărul sau adolescentul se pot dovedi a fiind mult mai utile. Acestea îl pot ajuta să înțeleagă informațiile și să facă alegeri conștiente. Cu cât tinerii au mai mult acces la informații, cu atât au mai multe opțiuni de a face alegeri corecte si sanatoase“, concluzionează psihologul Andreea Chiru-Maga.

Informațiile corecte sunt cele care pot face diferența, astfel că, odată cu studiul privind atitudinea și comportamentul tinerilor pe tema sănătății sexuale, MedLife și-a luat angajamentul unui program de educație sexuală, cu obiective pe termen lung, vizând creșterea gradului de informare și responsabilizare în ceea ce privește sănătatea sexuală a tinerilor din România.

În plus, MedLife a lansat două pachete de analize pentru depistarea bolilor cu transmitere sexuală: Testat e Hot (de bază și extins). Pachetele includ o gamă variată de teste specifice, care acoperă principalele infecții cu transmitere sexuală, precum HIV, sifilis, Chlamydia, gonoreea și nu numai. Până pe data de 11 august 2024, pachetele pot fi accesate cu un discount de 20% de participanții la Electric Castle sau la Summer Well care prezintă brățara sau biletul de festival la recepția unităților.

***

