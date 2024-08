medicibuni – Dr. Bogdan Cociaș, MedLife, despre depistarea precoce a cancerului de sân: „Noi putem depista celulele care în doi-trei ani se transformă în tumoră mamară, iar pacienta scapă fără tratamente severe“

În percepția generală, sânii fără noduli sunt considerați sănătoși. Totuși, în multe cazuri, paciente fără niciun simptom, aparent perfect sănătoase, pot prezenta modificări extrem de mici în interiorul sâinilor, care doar în decurs de doi-trei ani se transformă într-o tumoră palpabilă. Cancerul mamar in situ, așa cum se numește acest tip de cancer în stadiu incipient, beneficiază de tratamente mai puțin agresive, iar pacienta poate avea o viață lungă și de calitate. Aceste forme incipiente de cancer pot fi depistate doar dacă mergi periodic la medicul potrivit. „Ca să fii un medic bun în domeniul senologiei, trebuie să ai echipă, experiență și aparatură. Dacă lipsește una dintre cele trei componente, abordarea pacientului nu poate fi eficientă“, subliniază dr. Bogdan Cociaș, medic primar radiologie-imagistică medicală specializat în senologie, de la Hyperclinica MedLife Sibiu.

Aproximativ una din opt femei va dezvolta, pe parcursul vieții, cancer mamar. Din păcate, deși România înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de incidență a cancerului mamar (113,1 la suta de mii de femei), comparativ cu media europeană (142,8 la suta de mii de femei), în țara noastră există o rată mai ridicată a mortalității prin cancer de sân. O explicație ar putea fi lipsa unui program de screening național care să identifice formele incipiente de cancer, precizează dr. Bogdan Cociaș, medic primar radiologie-imagistică medicală, care din 2017 efectuează doar investigații și proceduri pentru depistarea și monitorizarea cancerului de sân.

Doar 9% din românce își monitorizează sănătatea sânilor

Prin comparație, în Suedia, țară care are deja tradiție în screeningul național pentru cancerul de sân, investigând 95% din femeile cu vârstă de screening, și țara în care dr. Cociaș s-a specializat în senologie, rata mortalității prin cancer mamar este una dintre cele mai scăzute din Europa. De altfel, în Suedia, rata supraviețuirii de cinci ani după un diagnostic de cancer de sân a crescut semnificativ, la 89% dintre paciente. Prin comparație, în 2020, România a avut cea mai scăzută proporție a femeilor cu vârstă de screening care și-au făcut investigații pentru sănătatea sânilor – 9% și una dintre cele mai scăzute rate de supraviețuire la cinci ani după diagnostic, arată datele prezentate de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate publică, în cadrul Analizei de situație privind cancerul de sân din luna octombrie 2023.

Tehnologia performantă „vede“ leziuni foarte mici

Pentru un medic specialist în senologie cum este dr. Bogdan Cociaș, o pacientă care se prezintă la cabinet cu noduli palpabili reprezintă deja un stadiu avansat de boală. Asta pentru că în prezent, cu ajutorul tehnologiei performante pe care o are la dispoziție, știe că ar fi putut identifica modificările de foarte mici dimensiuni atunci când cancerul de-abia se forma, într-un stadiu de carcinom in situ, când tratamentul este mai puțin agresiv, iar șansele pacientei sunt mult mai mari. „Carcinomul in situ este un cancer la debut și stă cuminte chiar și doi-trei ani. Dacă-l prindem în acest stadiu, pacienta scapă fără tratamente mai grele. Cel mai probabil, poate să scape și de chimioterapie, tratamentul care le înspăimântă pe paciente. În multe cazuri, se face doar radioterapie pe zona operată sau hormonoterapie“, explică dr. Cociaș.

La nivel național, foarte multe cazuri sunt depistate în stadii medii sau avansate, când au apărut deja simptomele. Și dr. Cociaș estimează că aproximativ 40% dintre cazurile depistate în instituția în care profesează sunt mai avansate, necesitând intervenții mai avansate de îndepărtare a cancerului, inclusiv la nivelul axilei, poate chiar mastectomie. Aproximativ 60% reprezintă stadii medii, uneori tratabile doar prin sectorectomie (îndepărtarea chirurgicală doar a sectorului din sân afectat de cancer), plus tratamentele de tip chimio- și radioterapie.

Totuși, în mediul privat, medicul a observat că există și cazuri de cancer in situ. Acestea sunt cazuri mai fericite, cu prognosticul cel mai bun și cu tratamente mai puțin agresive. „Aici, la MedLife, sunt paciente care accidental și-au descoperit un cancer, fără niciun simptom. Aveau leziuni foarte mici, de 4-5 milimetri, care în trecut nici nu puteau fi descoperite, pentru că tehnologia era mai rudimentară“, spune medicul.

Unul dintre aceste cazuri, care i-a rămas în minte doctorului Cociaș, este cel al unei tinere de nici 30 de ani care s-a prezentat la medic la un control de rutină, pentru că urma să efectueze o fertilizare in vitro. „Pentru fertilizarea in vitro este necesară o ecografie mamară, pentru că pacienta urmează să primească un tratament hormonal. Un astfel de tratament nu se începe până nu se face o ecografie mamară. În cazul acestei paciente am descoperit un cancer de 5 milimetri în sânul stâng. Pacienta a amânat atunci fertilizarea in vitro, a urmat un RMN mamar, biopsia mamară, apoi intervenția chirurgicală pentru înlăturarea cancerului. La doi ani de la diagnostic, a optat pentru fertilizarea in vitro, sfătuindu-se cu medici din SUA care i-au spus că e ok să înceapă din nou procedurile pentru obținerea unei sarcini. Acesta e un caz accidental, dar fericit, pentru că altfel, dacă începea tratamentul fără să trateze cancerul mamar, și-ar fi alimentat tumora malignă, care ar fi crescut și s-ar fi răspândit la ganglionii axilari“, povestește medicul.

Mamografie după 40 de ani, chiar dacă ecografia este perfectă

Până la vârsta de 40 de ani, pentru monitorizarea sănătății sânilor se recomandă ecografia mamară. Ideal este ca ecografia să fie efectuată de un specialist în senologie și cu aparatură performantă, care să poată identifica leziunile de mici dimensiuni.

După 40 de ani, Societatea de Imagistica Sânului din România recomandă mamografia. „Pe o ecografie putem vedea doar leziunile hipoecogene, începând cu 3-4 milimetri, dar nu se pot vedea microcalcificările“, precizează dr. Cociaș. Ca să înțelegem mai bine diferența dintre o mamografie și o ecografie, medicul povestește un alt caz: o pacientă de 42 de ani care a venit la un control de rutină, solicitând o ecografie mamară, în lipsa simptomelor. „Pacienta nu avea niciun simptom, iar ecografia a fost perfectă. Dar după 40 de ani, primul lucru pe care-l spun pacientelor care vin mai întâi la ecografie este că, orice-ar fi, eu oricum o să le recomand și mamografia, chiar dacă totul e perfect la ecografie. Așadar, vârsta a făcut ca pacienta respectivă să efectueze și o mamografie. În urma mamografiei, am depistat microcalcificări în tot sânul, adică celule din care ulterior crește tumora. Deși era la debut cancerul, în stadiul de microcalcificări, deci in situ, a fost nevoie de mastectomie (n.r. – îndepărtarea chirurgicală a sânului), pentru că era extins în tot sânul. Dânsa, dacă se lua după vechea vorbă că dacă ai făcut o ecografie și ești bine nu mai faci mamografia, venea după doi ani cu un carcinom cu metastază în axilă, cel mai probabil. După mastectomie, pacienta a făcut un implant mamar, iar acum este foarte bine“, detaliază dr. Cociaș.

Un medic bun într-un centru bun

„Ca să fii un medic bun în domeniul senologiei, trebuie să ai echipă, experiență și aparatură medicală performantă. Dacă lipsește una dintre cele trei componente, abordarea pacientului nu poate fi eficientă“, subliniază radiologul specialist în senologie.

L-am întrebat pe medicul care s-a specializat timp de trei ani în Suedia ce înseamnă pentru el o abordare corectă și eficientă pentru prevenția și gestionarea cancerului de sân. „În primul rând, un centru de diagnostic al patologiei sânului trebuie să aibă un mamograf cu tomosinteză și un ecograf performant. Nu poți să faci o ecografie de sân cu orice ecograf. Apoi, mai e important să ai la dispoziție stereotaxie – biopsia ghidată mamografic, o investigație dedicată leziunilor care nu se văd la ecografie, ci doar la mamografie. Și RMN-ul mamar este necesar într-un astfel de centru, care este dedicat mai ales pacientelor diagnosticate cu cancer, biopsiate, dar care au sânul dens și e nevoie de evaluarea extensiei reale a tumorii. În centrul nostru avem și mamografie cu contrast“, spune dr. Cociaș.

Într-un astfel de centru este esențială legătura care se creează cu pacientul și, de asemenea, este foarte important ca pacientul să știe încă de la început, de la diagnostic, pașii pe care trebuie să-i urmeze și specialiștii la care să meargă. „În cadrul clinicii, noi avem un circuit exact al pacientului, avem un navigator care conduce pacientul și nu-l lasă să aștepte pe o listă de așteptare pentru o investigație de care are nevoie urgent. Pacienții oncologici au prioritate la investigații. Practic, în clinicile cum este și a noastră, care au o echipă specializată în senologie, lucrurile merg eficient, iar pacientul este îndreptat către specialiștii de care are nevoie. De altfel, la Polisano MedLife Sibiu, avem și chirurgi specializați, precum și secție de oncologie în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel că pacientul se poate investiga și trata în același loc“, încheie dr. Cociaș.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiuneaFacem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe https://www.medlife.ro/

Articol susținut de MedLife