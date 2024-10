medicibuni Dr. Laura Sinea, oncolog MedLife: „Cancerul mamar apare tot mai des la tinere, între 30 și 45 de ani. Este foarte important ca tratamentul să fie inițiat la timp”

Deși statistic, cele mai multe cazuri de cancer de sân se înregistrează la femei cu vârste între 50 și 69 de ani, vârstele la care medicii pun tot mai des acest diagnostic sunt cu mult mai mici, atrage atenția dr. Laura Sinea, medic primar oncolog la spitalul MedLife Polisano din Sibiu. Un diagnostic de cancer, mai ales la 30 de ani, este dificil de acceptat, dar nu trebuie privit cu resemnare, pentru că terapiile noi oferă speranță. Totuși, este foarte important ca afecțiunea să fie depistată cât mai precoce, iar tratamentul să fie inițiat la timp.

Luna de conștientizare cu privire la cancerul la sân este marcată în fiecare an în luna octombrie, iar cu această ocazie, medicii atrag atenția asupra importanței screeningului. Toate femeile, indiferent de statutul social și de stilul de viață ar trebui să facă periodic un examen fizic amănunțit, precum și analize sau explorări de screening specifice vârstei, pentru a se asigura că sunt bine.

Medicul primar oncolog Laura Sinea, de la spitalul MedLife Polisano din Sibiu, spune că, în cabinetul său, cel mai frecvent este cancerul de sân. „În ultima perioadă, din păcate cancerul mamar apare din ce în ce mai des la femei tinere, între 30 și 45 de ani. Ca în cazul tuturor cancerelor, și cancerul de sân este foarte important să fie diagnosticat în stadiu incipient și acest lucru se poate realiza prin prevenție”, subliniază medicul.

Dr. Sinea le recomandă femeilor de până în 40 de ani să efectueze periodic o ecografie mamară și, după 40 de ani – o mamografie și le încurajează să se palpeze lunar, iar în cazul în care constată că ceva nu este în regulă, să efectueze un consult senologic.

Cum se diagnostichează cancerul de sân

Diagnosticul de cancer de sân se stabilește în urma examenului clinic al sânului, asociat cu efectuarea unor teste imagistice specifice. Cea mai importantă investigație pentru femeile de până în 40 de ani este ecografia, de preferat asociată cu elastografie. Ideal este ca ecografia să fie efectuată de un specialist în senologie și cu aparatură performantă, care să poată identifica leziunile de mici dimensiuni. După 40 de ani, femeile pot efectua, o dată la doi ani, cea mai bună metodă de depistare a cancerului în stadii incipiente: mamografia. Totuși, sunt cazuri în care medicul poate recomanda această investigație mai devreme, dacă pacienta prezintă factori de risc importanți.

Uneori, poate fi necesară și galactografia permite investigarea canalelor galactofore după injectarea unei substanțe de contrast. Poate da informații despre unele formațiuni de foarte mici dimensiuni.

Tomografia computerizată, imagistica prin rezonanță magnetică și biopsia sunt metodele prin care se pune diagnosticul de certitudine, se observă cu precizie extensia formațiunii și natura ei.

Pentru un diagnostic complet al cancerului mamar, este nevoie de mai multe teste care evaluează gradul de răspândire al afecțiunii și tipul de cancer. Este foarte important să se cunoască aceste aspecte, pentru că tratamentul și recomandările ulterioare în vederea recuperării pot fi astfel personalizate.

„Pacientul trebuie să înțeleagă și să accepte tratamentul“

Dr. Laura Sinea consideră că, mai ales în bolile oncologice, relația medic-pacient e nevoie să fie foarte strânsă, bazată pe încredere și respect, pentru că medicul îl susține și îl tratează pe pacientul lui încă de la aflarea diagnosticului, iar monitorizarea post-tratament se întinde pe o durată de mulți ani.

La prima consultație, pacienții sunt stresați, uneori anxioși, trec prin stări emoționale puternice. „Toate aceste sentimente sunt noi pentru ei, sunt copleșiți, pentru că aflarea unui diagnostic oncologic nu este ușor de acceptat nici de către pacient și nici de către familia pacientului”, explică dr. Sinea și adaugă: „O astfel de veste tulbură pe toată lumea, așa că eu încurajez ca pacienții să vină la consultație însoțiți de un aparținător”.

Pe parcursul bolii, „câteodată mai vorbim și despre viața personală a pacientului, cum ar fi despre nepoți, familie… astfel, ajung să-i cunosc foarte bine”, spune oncologul. Iar „ca să fii un medic bun, ai nevoie de empatie, de învățare continuă, trebuie să vorbești cu pacientul și cu aparținătorul, să le explici ce înseamnă boala și în ce constă tratamentul, în așa fel încât să înțeleagă și să accepte tratamentul în ciuda temerilor lor.”

Dr. Sinea spune că pacienții trebuie să fie ascultați, iar medicul să le fie alături în acestă luptă. „Nu e deloc ușor acest lucru, mai ales că timpul pare să fie dușmanul nostru, însă nu-mi doresc ca pacientul să plece nelămurit de la cabinet. Ajută să discutăm despre reușitele terapeutice, chiar dacă fiecare pacient este diferit și nimeni nu le poate oferi pacienților garanții”, adaugă medicul.

„Cel mai mult contează echipa medicală“

Dr. Laura Sinea spune că și-a ales ales specialitatea oncologie „cu sufletul, după ce un membru drag al familiei a pierdut, din păcate, lupta cu această boală crâncenă, cancerul”. Pe perioada rezidențiatului, a lucrat timp de un an în Franța, într-un serviciu de oncologie, apoi s-a întors în România pentru a pune în aplicare ce a învățat acolo. A ales de la bun început să lucreze în mediul privat, iar la MedLife a găsit mediul de care avea nevoie pentru a-și desfășura activitatea profesională la standarde înalte: „Cel mai mult pentru mine contează echipa medicală și o foarte bună colaborare cu colegii din specialitățile conexe – medicină internă, chirurgie, gastroenterologie, cardiologie, radioterapie etc. – pentru că pacientul cu cancer are nevoie adesea de opinia experților din toate aceste specialități.

„Ducem împreună această luptă, pentru că nimeni nu trebuie să treacă singur prin cancer”

Chiar dacă toți pacienții sunt importanți pentru medicul oncolog și fiecare are o poveste de viață impresionantă, sunt însă și cazuri care au marcat-o, ca medic. Dr. Laura Sinea menționează cazul unei paciente cu cancer de col uterin, care a făcut chimioterapie, radioterapie și operație, ulterior fiind considerată vindecată. „După câțiva ani a dezvoltat un cancer de rect care în timp a evoluat nefavorabil, prin apariția metastazelor hepatice”, explică medicul. Pacienta a urmat din nou chimioterapie, a trecut printr-o intervenție chirurgicală la ficat, iar acum este în curs de chimioterapie și luptă în continuare. „Este o pacientă foarte optimistă și curajoasă, care privește boala cu multă acceptare, iar eu o admir foarte mult. Toate cazurile mă impresionează și trăiesc alături de pacienți fiecare bucurie și fiecare tristețe. Ducem împreună această luptă, pentru că nimeni nu trebuie să treacă singur prin cancer”, este de părere dr. Laura Sinea.

„Pentru fiecare efect advers există câte o soluție”

Majoritatea pacienților cu cancer se tem de efectele adverse ale chimioterapiei, însă ei ar trebui să știe că fiecare organism reacționează diferit. Cele mai frecvente efecte adverse sunt grețurile, vărsăturile, diareea, constipația, oboseala, dar pentru fiecare efect advers există o soluție – antidiareice, antiemetice noi etc. „Eu discut cu toți pacienții despre toxicitățile tratamentelor oncologice, pentru că e bine ca ei să fie informați și pregătiți”, spune medicul oncolog.

Putem să ne „ferim” de cancer?

În UE, 40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate, arată statisticile. Pentru o stare bună de sănătate, medicul Laura Sinea ne recomandă să încercăm să ducem un stil de viață mai sănătos, fără fumat, să reducem consumul de alcool, să consumăm mai multe fructe și legume, să ne hidratăm corespunzător, să facem mișcare cât mai multă în natură și, cel mai important, să încercăm să reducem stresul care, din păcate, este atât de prezent în viețile noastre. În plus, putem înlătura o bună parte din riscul bolilor grave prin controale medicale și screening anual.

Un diagnostic de cancer este dificil, dar nu ar trebui să fie privit cu resemnare, spune dr. Sinea, pentru că „această boală nu mai înseamnă condamnare la moarte datorită terapiilor noi, însă este foarte important ca tratamentul să fie inițiat la timp”.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiuneaFacem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe https://www.medlife.ro/

Articol susținut de MedLife