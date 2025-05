Mesaj de susținere pentru candidatul AUR din partea unei parlamentare a Partidului Republican din SUA: „George Simion este pro-America și pro-MAGA!”

Republicana Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, care reprezintă statul Florida, a transmis joi seară un mesaj de susținere pentru liderul AUR, George Simion, în contextul scrutinului prezidențial de duminică din țara noastră, în care afirmă că acest candidat este „pro-America” și „pro-MAGA!”.

„Candidatul la președinția României George Simion este pro-America și pro-MAGA!”, a scris reprezentanta Partidului Republican, într-un scurt mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, în care face referire la celebrul slogan al președintelui american Donald Trump („Make America Great Again”).

„Un vot pentru Simion este un vot pentru pace, putere și suveranitate în Europa”, a adăugat ea.

Romanian presidential candidate George Simion is pro-America, and pro-MAGA!



A vote for Simion is a vote for peace, strength, and sovereignty in Europe.



🇺🇸 🤝🏼 🇷🇴