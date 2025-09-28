Mesaj emoționant al unei senatoare din România privind alegerile din Republica Moldova: „Am plecat dintr-o țară în care sărăcia și violența erau la ordinea zilei. După 28 de ani de la momentul plecării mele, am votat cu gândul la cei rămași”

Senatoarea și vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu a descris duminică, ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, motivele pentru care a decis să plece din țară: „Salariile nu se plăteau cu lunile, vecini și cunoștințe uciși și amenințați, criminali nepedepsiți”, descrie ea situația de acum 30 de ani din Republica Moldova. Stoiciu spune că a votat astăzi cu gândul la cei rămași în țară: „Am însă emoții”.

Victoria Stoiciu a publicat pe contul său de Facebook o fotografie din momentul în care a votat pentru Parlamentul din țara vecină. În textul care însoțește poza, senatoarea din România vorbește despre contextul plecării sale din Republica Moldova.

„Am plecat din Moldova acum aproape 30 de ani. Am plecat dintr-o țară în care sărăcia și violența erau la ordinea zilei. Salariile nu se plăteau cu lunile, vecini și cunoștințe uciși și amenințați, criminali nepedepsiți. Mama primea salariul cu intarziere de 6 luni și nici atunci în bani, ci echivalentul în kilograme de unt sau paste făinoase”, a scris Stoiciu pe Facebook

În mesajul său de duminică, Victoria Stoiciu aduce aminte și de serialul „Plaha”, despre care spune că „nu este deloc o exagerare”.

„Mama prietenului meu cel mai bun a fost torturată și ucisă în propria casă, iar vinovații nu au fost niciodată trași la răspundere. Nu mai vorbesc de corupție și alte abuzuri. Serialul «Plaha», pe care mulți l-ați văzut, nu este deloc o exagerare din această perspectivă, dimpotrivă, pentru omul obișnuit, realitatea era adesea și mai sumbră”, susține senatoarea și vicepreședinta PSD.

„Nu am plecat de drag, am plecat pentru că simțeam că țara noastră nu ne oferea nicio șansă”

Victoria Stoiciu spune că a ales în urmă cu aproape 30 de ani să plece din Republica Moldova „pentru că simțeam că țara noastră nu ne oferea nicio șansă”: „Nu am plecat de drag”.

„Nu am fost singura care a plecat. O mare parte din generația mea – colegi, prieteni, cunoscuți – și-au căutat viitorul în alte țări: din România până în Italia, Marea Britanie și chiar SUA și Canada”, spune ea.

„Astăzi, după 28 de ani de la momentul plecării mele, am votat cu gândul la cei rămași, la generațiile tinere și viitoare. Am votat pentru ca ei să aibă o șansă. Să nu fie nevoiți să plece, să nu mai vadă Uniunea Europeană doar ca pe o destinație de migrație, ci ca pe familia mai mare căreia îi aparțin. Am însă emoții, pentru că lupta e foarte strânsă. Haideți la vot, să dam Modovei europene o șansă”, a mai transmis Stoiciu.

Cetățenii din Republica Moldova votează duminică, 28 septembrie, pentru alegerile parlamentare. Votul de astăzi este văzut ca fiind unul crucial pentru direcția țării, care se află între Uniunea Europeană și Rusia.

Urmărește LIVE TEXT desfășurarea alegerilor din Republica Moldova pe HotNews: