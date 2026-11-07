Mesaje de la vârful PNL și USR privind încercări de a împiedica „un pol solid liberal”: „În lunile care urmează sistemul va acționa pe un singur brief și va folosi tot arsenalul”

Doi lideri proeminenți ai USR și PNL, Ionuț Moșteanu și Siegfried Mureșan, au transmis aproape simultan mesaje de susținere a alianței dintre cele două partide, avertizând că adversarii politici vor încerca să le divizeze. „Orice conflict minor local va fi amplificat, orice declarație contondentă a unui userist sau penelist va primi spațiu larg de dezbatere, useriștii vor fi speriați că vor fi înghițiți, peneliștii că vor fi userizați”, spune deputatul USR Ionuț Moșteanu.

Mesajele lor vin la o zi după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că PNL este „sigurul partid zdravăn la cap”, iar USR „este un partid de agitați, care se contestă până și unii pe alții”.

Mureșan: „Împreună suntem mai puternici. Asta îi deranjează pe cei care vor fi slabi”

Din partea PNL, vicepreședintele Partidului Popular European Siegfried Mureșan a vorbit despre „atașamentul liberalilor” pentru proiectul unei alianțe cu USR, în pofida încercărilor de a genera discordie între cele două formațiuni.

„Cei care vor să țină România pe loc vor încerca să divizeze Partidul Național Liberal și USR-ul. Vor spune membrilor PNL că ne userizăm și vor spune membrilor USR că se penelizează. Ambele lucruri sunt false. Partidul Național Liberal și USR-ul sunt două partide distincte, fiecare cu propria identitate”, a scris Siegfried Mureșan, sâmbătă, pe Facebook.

Liberalul susține că, în pofida indentităților și tradițiilor diferite, PNL și USR sunt legate de scopuri comune, precum modernizarea și reformares României, reducerea risipei în aparatul de stat și punerea guvernării în slujba cetățenilor.

„Știm că împreună suntem mai puternici. Și știm că asta îi deranjează pe cei care vor să fim slabi, dar nu ne vom lăsa, nici intimidați, nici dezbinați”, a conchis fostul premier desemnat.

Avertisment din USR legat de „USL-iștii” din PNL

La scurtă vreme, deputatul USR Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a scris și el pe Facebook un mesaj prin care susține constituirea unui „pol liberal”, alcătuit din PNL și USR, pentru viitoarele alegeri.

Moșteanu a spus că Ilie Bolojan este singura garanție că liberalii nu vor reveni la alianța cu PSD.

„Cel mai mare pericol pentru sistemul securistoid care ține România capturată e o alianță între USR și PNL-ul lui Bolojan. Și subliniez „lui Bolojan” pentru că Ilie Bolojan la cârma PNL e singura garanție că USL-iștii din partid vor fi marginalizați și partidul lui va lucra pentru cetățeni”, a scris Ionuț Moșteanu.

El susține că „sistemul” va încerca să împiedice alianța dintre USR și PNL, speculând orice potențială fisură:

„Sistemul va acționa pe un singur brief – “cum facem să împiedicăm o potențială alianță între USR și PNL”. Și va folosi tot arsenalul.

Orice conflict minor local va fi amplificat, orice declarație contondentă a unui userist sau penelist va primi spațiu larg de dezbatere, useriștii vor fi speriați că vor fi înghițiți, peneliștii că vor fi „userizați”. Eu cunosc foarte bine USR-ul și destul de bine PNL-ul. Știu sigur că USR e „greu de ucis” – tot încearcă securiștii de 10 ani”.

Moșteanu admite că există posibilitatea ca în anumite județe disputele trecute dintre cele două partide să fie greu de surmontat, însă la nivel național se poate ajunge la o colaborare benefică ambelor părți, în baza punctelor comune deja identificate în urma colaborării trecute.

„Un pol solid liberal în 2028 va fi un pas înainte pentru România – va da primari mai buni, și un nucleu parlamentar pentru o guvernare reformistă. Eu sunt unul care cred în asta. Și cât va depinde de mine voi face să se întâmple. Știu că nu va fi ușor, dar știu că suntem datori să facem asta pentru un bine mai mare, binele oamenilor cinstiți care acum sunt resemnați și îngrijorați”, a mai scris Ionuț Moșteanu.

Declarația surprinzătoare a lui Ciucu

Mesajele celor doi lideri din PNL și USR vin după ce unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Ilie Bolojan, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus, vineri, că „PNL este singurul partid normal la cap”, remarcă ce a venit după o serie de critici la adresa celorlalte partide din Parlament, inclusiv USR.

„AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. USR-ul este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii”, a declarat Ciucu, care a spus că a mai afirmat asta şi public, scrie News.ro.

Declarațiile au fost făcute la o întâlnire pe care Bolojan și Ciucu au avut cu liberalii din județul Buzău.

Ciprian Ciucu, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Bolojan și un susținător ferm al distanțării față de PSD, nu mai deține o funcție de conducere în partid. El a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, după ce a fost pus sub acuzare, pe 18 iunie, de către DNA pentru luare de mită, fiind acuzat că a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în PNL

Din tabăra USR, avertismentul lui Moșteanu că partidul său își dorește o alianță cu „PNL-ul lui Bolojan”, nu cu aripa USL-istă se întemeiază pe faptul că există încă mulți liberali nemulțumiți de prezența fostului premier la cârma partidului.

După ce a plecat de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a început un turneu prin filialele PNL din țară, începând tocmai cu cele controlate de liderii care s-au pronunțat pentru refacerea alianței cu PSD și susținerea instalării lui Adrian Veștea ca prim-ministru.

La întâlnirile cu organizațiile din Călărași și Teleorman, au lipsit mulți dintre primarii liberali, apropiați de aripa care-l contestă pe Bolojan, însă în Prahova și Caraș-Severin, numărul absenților a fost mult mai mic.

Pe de altă parte, Bolojan nu are o echipă legal constituită la conducerea PNL, deoarece aripa contestatară a obținut în instanță anularea deciziilor Congresului extraordinar din 21 iunie, inclusiv aceea prin care a fost aleasă echipa propusă de către fostul premier.

Un nou congres urmează să fie organizat la începutul anului viitor, iar unul dintre disidenți și-a anunțat deja intenția de a candida împotriva lui Bolojan. Este vorba de președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

„PNL se îndreaptă într-o direcţie greşită. Şi este momentul să oprim acest lucru! PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câştigat alegeri, al preşedinţilor de consilii judeţene, al parlamentarilor şi al organizaţiilor care ţin partidul în viaţă”, a spus Tișe în anunțul făcut miercuri.