Mesajul dramatic transmis de Zelenski în momentul în care Trump și Putin au început discuțiile în Alaska

„Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăși l-a început și care se prelungește de ani de zile”, a spus președintele Volodimir Zelenski, care a avertizat că forțele Moscovei continuă să atace ținte multiple din Ucraina inclusiv în ziua negocierilor pentru pace, scrie The Guardian.

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin își începeau summitul din Alaska, axat pe încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit o actualizare dramatică cu privire la luptele din Ucraina într-un discurs transmis pe rețelele sociale.

„În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe”, a scris Zelenski într-o postare pe X, care însoțea clipul video.

On the day of negotiations, the Russians are killing as well. And that speaks volumes. Recently, weʼve discussed with the U.S. and Europeans what can truly work. Everyone needs a just end to the war. Ukraine is ready to work as productively as possible to bring the war to an end,… pic.twitter.com/tmN8F4jDzl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025

El a enumerat o serie de ținte lovite de ruși.

„Sumî – un atac rus asupra pieței centrale. Regiunea Dnipro – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor. Zaporojie, regiunea Herson, regiunea Donețk – atacuri rusești deliberate. Războiul continuă, și asta tocmai pentru că nu există niciun ordin și nici măcar un semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”, a declarat președintele Ucrainei.

„Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăși l-a început și care se prelungește de ani de zile”, a adăugat Zelenski.

„Uciderea trebuie să înceteze. Este necesară o întâlnire a liderilor – cel puțin a Ucrainei, Americii și Rusiei – și tocmai într-un astfel de format sunt posibile decizii eficiente. Sunt necesare garanții de securitate. Este nevoie de o pace durabilă”, a spus președintele Ucrainei.

Donald Trump a ajuns vineri în Alaska pentru summitul cu Vladimir Putin declarând că dorește să vadă „azi” un armistițiu în războiul din Ucraina.

Observatorii spun că există puține șanse să îl obțină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații săi europeni se tem de fapt că Trump ar putea trăda Ucraina, acceptând înghețarea conflictului și recunoașterea controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei.

Trump a încercat să calmeze aceste îngrijorări, afirmând în mod repetat în ultimele zile că va lăsa Ucraina să decidă asupra eventualelor schimburi teritoriale.

„Nu sunt aici pentru a negocia pentru Ucraina, sunt aici pentru a-i aduce la masa negocierilor”, a spus el.

Întrebat ce ar face ca întâlnirea să fie un succes, el a subliniat: „Vreau să văd un armistițiu rapid. Nu voi fi mulțumit dacă nu va fi astăzi. Vreau ca uciderile să înceteze”.