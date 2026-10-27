Mesajul liderului USR, după ce AUR a condamnat sabotajul rusesc de la Carfil: „Asta dacă chiar țin cu România”

Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat reacția partidului AUR cu privire la cazul de sabotaj de la platforma industrială Carfil din Brașov.

Luni, Serviciul Român de Informații a anunțat că a depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de la Carfil din 14 septembrie 2026.

„AUR condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României”, a fost reacția partidului condus de George Simion, într-un comunicat de presă de marți.

Dominic Fritz: „Țineți-vă bine”

Liderul USR a descris cazul de la Carfil, marți, într-o postare pe Facebook, și a comentat modul în care a reacționat AUR.

„Țineți-vă bine: AUR «condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României». Același AUR care, când o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, aștepta «raportul de expertiză» ca să condamne agresorul. Raportul a venit. Condamnarea, nu”, a scris Dominic Fritz, referindu-se la incidentul de la Galați din mai.

El a acuzat Rusia că „lovește fix acolo unde România își construiește apărarea” și a spus că evenimentul de la Carfil „nu e un caz izolat”, având în vedere incidentele cu drone și „milioane de conturi false care repetă, în zeci de variante, «Rusia nu e dușmanul meu» și care ne învrăjbesc unii împotriva altora”.

„Iar tocmai autointitulații patrioți și suveraniști, îngrijorați cică de ingerințele străine, au tăcut mâlc ani de zile când era vorba de războiul hibrid al Rusiei împotriva României. Dacă AUR a aflat abia azi cine e agresorul, următorul pas e simplu: să nu mai ducă mai departe mesajele Kremlinului. Asta dacă chiar țin cu România”, a conchis președintele USR.