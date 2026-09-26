Mesajul lui Mureșan către Grindeanu înainte să se ducă la Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare: „Fac ce spun”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a spus sâmbătă dimineață, cu câteva ore înainte să depună la Parlament lista cu miniștrii săi și programul de guvernare că nu își va depune mandatul cum solicită PSD, ci va merge la vot în Legislativ.

Premierul Siegfried Mureșan plănuiește să meargă marți în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri pentru un vot de învestitură.

Momentan se bazează doar pe voturile PNL, USR și UDMR care au împreună mult sub pragul de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Mureșan: „Mergem la vot în Parlament”

„Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun”, a scris liberalul pe contul său de Facebook.

„Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României. Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”, a mai scris el în scurta postare de pe rețeaua de socializare.

Mesajul premierului desemnat vine după ce, de mai multe ori săptămâna aceasta, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat: „Pierdem timpul, să-și depună mandatul”.

De asemenea, joi, președintele PSD a declarat că guvernul pe care îl va propune Siegfried Mureșan „va pica” la votul din Parlament, adăugând că nu exclude scenariul alegerilor anticipate.

„De îndată ce vor veni la Parlament, voi convoca Biroul Permanent Reunit și vom intra în procedură de audieri și de vot în Parlament”, a declarat Grindeanu. „Dacă vor depune rapid programul și echipa, vom face votul luni, marți, astfel încât să clarificăm acea situație. După aceea, mingea se întoarce la președinte, care are două posibilități – ori intrăm în proceduri de alegeri anticipate, ori face o nouă nominalizare”, a adăugat el.

Luni, în Biroul Politic Național, PSD a decis că nu va vota guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Siegfried Mureșan.