Mesajul Sânzianei Negru, după scandalul produselor de la Lidl aruncate la gunoi: „Am greșit, a fost un gest pripit”

La câteva zile după ce Sânziana Negru şi iubitul ei, actorul Ştefan Floroaica, au aruncat la gunoi o pungă plină cu produse nedesfăcute de la Lidl, imediat după ce au filmat un clip de promovare, influencerița a transmis un mesaj video. Gestul lor a provocat atunci un val de reacții negative. „Am greșit”, recunoaște ea. „A fost un gest pripit. Nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară”.

„Acest mesaj este pentru voi, pentru comunitatea mea și pentru oamenii cu care eu am crescut și am învățat pe o perioadă un pic mai lungă decât o zi sau un scroll rapid în feed-ul meu. Nu o să intru în toate detaliile legate de situația din weekendul trecut. Nu pentru că ele nu ar fi importante, ci pentru că nu cred că mai sunt importante acum, când toată lumea pare că știe ce am făcut, care a fost intenția și mai ales adevărul sugerat.

O să spun atât: am greșit. A fost un gest pripit, a fost un gest pe care noi nu l-am sesizat în momentul respectiv. Nu a fost făcut din răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit și, mai ales, nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară”, a transmis Sânziana Negru, într-un video publicat pe contul său de Instagram, unde are peste 400.000 de urmăritori.

„Bineînțeles că încerc și îmi doresc să mă educ în subiectul risipei alimentare. Și dacă pe viitor voi putea contribui într-un mod pozitiv la acest fenomen, o voi face. Mai cred că educația se face cu blândețe și cu dragoste, nu cu ură și cu furie. Iar pentru aceia dintre voi care au lăsat mesaje jignitoare pentru gestul nostru, vă doresc să aveți parte de iubire în viața asta, pentru că este lucrul de care avem cu toții nevoie ca să evoluăm”, a continuat ea.

„Am stat să mă adun și să formulez un gând”

„Poate vi se pare că mesajul ăsta a venit târziu, dar zilele astea au fost ca un moment de freeze pentru mine, în care am stat să mă adun și să formulez un gând. Vreau neapărat să mulțumesc celor care au lăsat aici, mesaje de susținere, și nu au fost puține. M-ați făcut să mă simt recunoscătoare pentru faptul că sunt acceptată ca un om și nu ca o mașinărie perfectă care nu se strică niciodată”, a mai spus influencerița.

Gestul care a stârnit indignare și furie în mediul online

Pe când se aflau la festivalul Electric Castle, de anul acesta, Sânziana Negru și actorul Ștefan Floroaica au făcut un filmuleț de promovare a magazinului Lidl, care este un partener de tradiţie al festivalului din Cluj. În imagini, Sânziana Negru le spunea fanilor că merge să cumpere o plasă cu diverse produse de la Lidl, urmând ca iubitul ei să ghicească conţinutul.

La câteva ore după apariţia clipului, un internaut, Avram Grigore, a povestit pe TikTok şi pe Instagram cum, imediat după ce a terminat de filmat, l-a văzut pe Floroaica că a luat punga şi a aruncat-o la gunoi. Tot el a postat şi o poză cum punga de la Lidl şi produsele din ea, după cum HotNews.ro a scris anterior.

În urma viralizării acestei povești și a reacțiilor critice apărute, compania Lidl a anunțat că urmează să aibă discuţie cu Sânziana pe această temă şi „vom analiza şi reevalua colaborarea cu ea”.

Ulterior, iubitul Sânzianei Negru și-a asumat vina pentru acest incident. „După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse”.

Sânziana Negru, aproape jumătate de milion de urmăritori pe Instagram

Sânziana Negru are 433.000 de fani pe Instagram și 164.000 pe TikTok. Iubitul acesteia, Ștefan Floroaica are 355.000 de fani pe Tiktok și 243.000 pe Instagram.