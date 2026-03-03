Mesajul transmis de China Israelului despre loviturile din Iran

Președintele chinez Xi Jinping, fotografiat pe 1 septembrie 2025 alături de Wang Yi, ministrul său de externe, la o reuniune a Organizației de Cooperare de la Shanghai, FOTO: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia Images

Ministrul chinez de externe Wang Yi i-a transmis marți omologului său israelian Gideon Saar că China se opune atacurilor militare lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și solicită încetarea imediată a ostilităților, potrivit ministerului de la Beijing, citat de Reuters.

„Forța nu poate rezolva cu adevărat problemele; dimpotrivă, ea creează adesea altele noi și lasă consecințe grave pe termen lung. Adevărata valoare a puterii militare nu se află pe câmpul de luptă, ci în prevenirea războiului”, i-a spus Wang lui Saar într-un apel telefonic anunțat într-un comunicat de presă publicat de ministerul chinez al afacerilor externe.

Explozii au zguduit Teheranul și Beirutul marți, iar piețele financiare din întreaga lume au scăzut în fața perspectivei unei perturbări prelungite a aprovizionării globale cu petrol și gaze, ca urmare a atacurilor de represalii declanșate de Iran ca răspuns la loviturile Israelului și SUA care l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei și au decapitat conducerea țării.

Wang i-a spus lui Saar că China crede în rezolvarea problemelor internaționale și regionale prin dialog și negocieri și că Beijingul va continua să joace un rol constructiv în ameliorarea situației din Orientul Mijlociu.

Apelul de marți a venit după alte trei convorbiri pe care șeful diplomației chineze le-a avut luni cu miniștrii de externe ai Iranului, Franței și Omanului, în cadrul cărora a îndemnat țările din Golf să se unească pentru a se opune „ingerințelor externe”.

Wang a discutat, de asemenea, duminică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre criza din Iran.

Cu toate acestea, Wang nu a vorbit cu secretarul american de stat Marco Rubio de la lansarea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului sâmbătă, ziua în care liderul suprem iranian Ali Khamenei și zeci de alți oficiali de la Teheran au fost uciși.