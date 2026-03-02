China, apel către statele din Golf după extinderea războiului

Wang Yi, ministrul de externe al Chinei, fotografiat în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, FOTO: zz, Andrea Renault, STAR MAX, IPx / AP / Profimedia

Ministrul de externe al Chinei a îndemnat luni statele din zona Golfului Persic să facă front comun pentru a se opune „ingerințelor externe”, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au declanșat un conflict în extindere în regiune, transmite Reuters.

China speră ca statele din Golf să își consolideze unitatea și să dezvolte relații de bună vecinătate pentru a „păstra propriul viitor și propria soartă în propriile mâini”, a transmis ministrul chinez de externe Wang Yi într-o convorbire telefonică cu omologul său din Oman, potrivit unui comunicat publicat de ministerul de la Beijing.

Într-o convorbire telefonică purtată în aceeași zi cu ministrul iranian de externe Abbas Araqchi, Wang a spus că el crede că Iranul poate menține stabilitatea națională și socială și, de asemenea, că poate acorda importanță preocupărilor legitime ale vecinilor săi, potrivit unui comunicat separat.

Atacurile lansate de Statele Unite și Israel începând de sâmbătă l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și au provocat lovituri de represalii iraniene asupra Israelului și a statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Un cetățean chinez a murit la Teheran

Wang și-a exprimat sprijinul pentru statele din Golf în protejarea suveranității și securității lor naționale, precum și pentru Iran în apărarea „propriilor drepturi și interese legitime”.

Într-o convorbire telefonică purtată luni cu ministrul de externe al Franței, Wang a cerut Parisului să colaboreze cu China pentru a promova reducerea tensiunilor, potrivit unui alt comunicat al ministerului.

Duminică, Wang a calificat atacurile Statelor Unite și Israelului și uciderea lui Khamenei drept „inacceptabile” și a cerut o încetare imediată a focului și reluarea discuțiilor.

Conflictul cu Iranul a ucis un cetățean chinez în capitala Teheran, în timp ce peste 3.000 de persoane au fost evacuate din țară, a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe.

China nu a fost informată în prealabil cu privire la acțiunea militară a Statelor Unite, a adăugat Mao.

Ea a negat, de asemenea, că Beijingul ar fi fost aproape de încheierea unui acord pentru a vinde Iranului rachete antinavă supersonice, afirmând că China este o „mare putere responsabilă” care „și-a îndeplinit întotdeauna obligațiile internaționale”.

Șase persoane familiarizate cu negocierile au declarat pentru Reuters luna trecută că un astfel de acord era aproape de finalizare.