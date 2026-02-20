VIDEO Primele declarații ale lui Trump după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale: „O curte influențată de interese străine” / Trump anunță un nou tarif global

Președintele american Donald Trump le-a mulțumit celor trei judecători de la Curtea Supremă a SUA care au votat în favoarea taxelor sale vamale pentru „puterea și înțelepciunea lor, și iubirea față de țara noastră”, dar i-a criticat dur pe cei șase din majoritatea care le-a anulat, spunând că aceștia sunt „foarte nepatriotici și foarte neloiali Constituției noastre”, vineri, în cadrul primelor sale declarații după decizie.

„Decizia Curții Supreme în privința tarifelor este profund dezamăgitoare și îmi este rușine cu anumiți membri ai curții pentru că n-au avut curajul de a face ceea ce este corect pentru țara noastră”, a declarat Trump.

Curtea Supremă a SUA a anulat vineri taxele vamale introduse de președintele republican al Statelor Unite printr-o lege din 1977, destinată utilizării în situații de urgență națională, însă a remarcat că acesta are la dispoziție în continuare alte pârghii pentru politicile tarifare.

„Toate tarifele de securitate națională, în temeiul secțiunii 232 și secțiunii 301, ele există și sunt acolo, rămân în vigoare, pe deplin în vigoare (…). Astăzi voi semna un ordin de impunere a unei taxe globale de 10% în conformitate cu secţiunea 122, peste taxele normale pe care le percepem deja”, a anunțat Trump, vineri, în prima conferință de presă după decizia Curții Supreme.

El susține că țările care „jefuiesc” Statele Unite „de ani de zile” sunt „în extaz” după decizia Curții Supreme.

„Dar nu pentru multă vreme, de asta pot să vă asigur”, a adăugat președintele american.

„Democrații de la Curte sunt încântați. Vor vota automat «nu». Ei sunt cu «nu» automat, exact ca în Congres. Ei sunt împotriva a orice face America puternică, sănătoasă și grozavă din nou. Sunt, de asemenea, ca să fiu sincer, o rușine pentru țara noastră acei judecători”, a continuat republicanul.

„Alții cred că sunt corecți politic, ceea ce s-a mai întâmplat în trecut mult prea des cu anumiți membri ai acestei curți. Ce rușine”, a mai spus Donald Trump.

„Curtea a fost influențată de interese străine”

Trump a acuzat Curtea Supremă că „a fost influențată de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii vreodată”.

„Este o mișcare mică, am câștigat cu milioane de voturi, am câștigat covârșitor. Cu toate furturile care au avut loc, au avut loc o mulțime, tot am câștigat covârșitor. Prea mulți ca să fim furați. Dar acești oameni sunt enervanți, ignoranți și zgomotoși. Sunt foarte zgomotoși. Cred că anumiți judecători se tem de ea, nu vor să facă ce este corect, se tem de ea”, a afirmat el.

Trump a spus că subiectul tarifelor unul „important”.

„A fost un caz important pentru mine, mai mult ca simbol al securității economice naționale, și, de asemenea, aș spune, pentru țara noastră însăși, atât de important, pentru că ne descurcăm atât de bine ca țară. Nu ne-am descurcat niciodată atât de bine”, a mai declarat liderul american.

Conform Curții Supreme, președintele are în continuare la dispoziție alte pârghii pentru politicile tarifare, inclusiv legile care au permis administrației să majoreze semnificativ taxele vamale pentru oțel, aluminiu și alte importuri – toate acestea rămânând în vigoare, potrivit CNN.

„Toate acele taxe vamale rămân, toate rămân, nu știu dacă știți asta sau nu. Rămân toate. Încă le primim și o vom face după decizie”, a spus Donald Trump.

„Curtea a spus că nu pot să percep nici măcar un dolar de la nicio țară în temeiul IEEPA (legea vizată de decizia curții, n.r.), nici măcar un dolar, presupun că pentru a proteja alte țări. Acest lucru trebuie să fi fost făcut pentru a proteja acele alte țări, cu siguranță nu Statele Unite ale Americii, pe care ar trebui să fie interesați să o apere. Însă am voie să opresc orice comerț sau afacere cu aceeași țară. Cu alte cuvinte, pot să distrug comerțul, pot să distrug țară, pot să pun embargo, pot să fac orice vreau, dar nu pot să percep un dolar”, a mai declarat el, ironic.

Tarifele introduse de Trump prin IEEPA, anulate de Curtea Supremă

Curtea Supremă a SUA a anulat vineri taxele vamale introduse de președintele republican al Statelor Unite printr-o lege din 1977, destinată utilizării în situații de urgență națională, stabilind că președintele și-a depășit limitele autorității.

Legea invocată de actuala administrație îi acordă președintelui, în anumite circumstanțe, autoritatea de a reglementa sau interzice tranzacțiile internaționale în timpul unei urgențe naționale.

În general, taxele vamale au nevoie de aprobarea Congresului, însă administrația Trump susținea că legea respectivă, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), i-ar conferi președintelui puterea de a le impune.

Vineri, printr-o decizie adoptată cu o majoritate de 6-3, Curtea Supremă a stabilit că modul în care a interpretat-o administrația Trump încalcă atribuțiile Congresului și un principiu juridic cunoscut sub numele de „doctrina chestiunilor majore” (major questions doctrine).

Doctrina impune ca acțiunile ramurii executive a guvernului cu „o vastă semnificație economică și politică” să fie autorizate în mod clar de Congres. Aceeași doctrină fusese folosită de Curtea Supremă pentru a opri câteva dintre principalele acțiuni executive ale fostului președinte, democratul Joe Biden.