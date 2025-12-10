Mesajului jurnalistului Alex Nedea pentru Nicușor Dan, după ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a stârnit un val de indignare

Jurnalistul Alex Nedea de la Recorder, fotografiat în parlament în 2022 în timpul unei audieri despre intimidările la care sunt supuși jurnaliștii, FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Alex Nedea, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai site-ului de investigații Recorder, i-a transmis miercuri un mesaj președintelui Nicușor Dan, după ce pagina de Facebook a președintelui a fost luată cu asalt de persoane care au văzut documentarul „Justiție capturată” publicat marți seara de Recorder.

„Nicușor Dan e asaltat pe Facebook de cetățeni care îl îndeamnă să vadă documentarul Recorder „Justiție capturată”. Așteptăm și noi să vedem ce are de spus, dacă are de spus”, a scris Alex Nedea într-un mesaj publicat miercuri pe pagina sa de Facebook.

„Până acum am avut un președinte care, în situații similare, avea variantele lui de răspuns, unice: „urmăresc cu îngrijorare” sau „nu cunosc speța”. Care credeți că va fi de data asta reacția?”, a încheiat el mesajul scurt.

HotNews.ro a arătat miercuri dimineața că pagina de Facebook a șefului statului a fost asaltată de mesaje ale oamenilor care au văzut documentarul Recorder și i-au cerut să ia măsuri sau să își exprime o opinie publică.

„Nicușor Dan poate aveți timp să vă uitați unde este România, poate vă uitați la ultimul documentar Recorder!!”, i-a transmis o persoană președintelui în secțiunea de comentarii.

„Pe avion spre casă, vă recomandăm noul documentar Recorder, domnule Nicușor Dan!”, i-a scris o altă persoană în condițiile în care președintele și-a încheiat marți vizita oficială pe care a efectuat-o în Franța.

Val de mesaje pentru președintele Nicușor Dan după reportajul Recorder

Alte persoane i-au cerut președintelui nu doar să urmărească documentarul Recorder, ci să și „facă ceva”.

„Vorbeați despre justiție și pârghiile președintelui pentru consolidarea ei, acum dupa documentarul Recorder știți de unde trebuie sa începeți”, i-a transmis cineva într-un alt comentariu.

„Recorder a pus pe tavă problema din justiție și cei care sunt vinovați. Așteptăm măsuri urgente și clare. Demisii și acuzații penale în vârful piramidei care ajută mafia politică și oamenii de afaceri”, i-a transmis un alt cetățean președintelui.

Alte persoane au fost și mai categorice și îi spun președintelui că orice ar face este inutil atât timp cât domeniul justiției nu funcționează.

„Bună seara Domnul Președinte! Atât timp cat justiția nu există (am urmărit documentarul Recorder), puteți să faceți orice altceva ..faceți degeaba! V-am votat, am contribuit cât am putut la campania dvs, vrem REZULTATE reale”, se arată într-un alt mesaj transmis președintelui.

Nume grele din Justiție în noul documentar Recorder

Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentat al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.