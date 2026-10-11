Michael Douglas dezvăluie de ce l-a iertat pe tatăl său legendar, după ce și-a promis că nu îi va călca pe urme

În copilăria petrecută la Los Angeles alături de tatăl său, o personalitate copleșitoare, cu un temperament vulcanic și adesea prea ocupat din cauza carierei sale, Michael Douglas vizita platourile de filmare și participa la petrecerile organizate de tatăl său, la care luau parte prieteni ai săi precum Frank Sinatra, Burt Lancaster și Gregory Peck, relatează revista People.

Când avea 8 ani, a fost la un pas de a fi răpit la New York, fiind cel mai probabil vizat din cauza părinților săi celebri. Și-a dat seama în timp ce se juca singur afară că doi bărbați îl urmăresc, a fugit și s-a ascuns în subsolul apartamentului în care locuia familia sa, iar apoi a reușit să ajungă la lift în timp ce bărbații cotrobăiau în jur să îl găsească.

A jurat că nu va deveni niciodată actor, după ce a văzut cât de mult timp lipsea de acasă tatăl său, legendarul actor Kirk Douglas.

„Îi purtam pică pentru asta”, spune el într-un interviu pentru revista People, unul dintr-o serie pe care le-a acordat recent pentru a-și promova volumul de memorii publicat pe 6 octombrie.

În pofida absențelor îndelungate ale tatălui său în copilărie, Michael Douglas a urmat în cele din urmă calea părinților săi și a intrat în industria divertismentului.

A primit șansa care i-a schimbat cariera și viața înainte să împlinească 30 de ani, când a obținut rolul principal în serialul dramatic „The Streets of San Francisco” difuzat de ABC. Apoi, a fost producător al filmului de mare succes „Zbor deasupra unui cuib de cuci” (1975), considerat un clasic al cinematografiei.

Kirk și Michael Douglas în 1976, la un an după apariția filmului „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, FOTO: AP / Profimedia

Michael Douglas își povestește viața cu bune și rele în volumul său de memorii

El vorbește în cartea sa autobiografică despre câștigarea unui Oscar ca producător la vârsta de 31 de ani, afirmarea sa ca unul dintre cei mai importanți producători de la Hollywood (un lucru aproape uitat astăzi despre el) și, evident interpretările sale din filme precum „Wall Street” (1987), în care jucarea finanțistului lipsit de scrupule Gordon Gekko i-a adus și Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Dar Michael Douglas, care a împlinit 82 de ani luna trecută, vorbește cu aceeași sinceritate și despre momentele mai puțin strălucitoare ale vieții sale. „Viața e complicată, așa că și unele părți ale acestei cărți sunt la fel”, recunoaște el chiar la începutul cărții.

„One Helluva Ride”, volumul de memorii al lui Michael Douglas, poate fi cumpărat de pe site-ul Amazon și cele ale altor comercianți online, sau în format audiobook pe Audible. În România cartea a fost tradusă de Nemira sub titlul „O aventură pe cinste”, fiind în prezent disponibilă pentru comenzi pe site-ul editurii. Prețul de vânzare al volumului este de 79,99 lei.

Tata era un „Superman”, afirmă Michael Douglas

Multe dintre articolele de presă apărute despre volumul său de memorii s-au aplecat asupra dezvăluirilor pe care Douglas, un sex simbol al Hollywood pentru mare parte a carierei sale, le-a făcut despre viața sa amoroasă.

Însă una dintre temele recurente ale cărții este relația lui cu tatăl său Kirk și „apăsarea moștenirii sale”, după cum o numește Michael Douglas. Douglas Sr., un superstar al Hollywood în perioada sa de aur de după al Doilea Război Mondial, este considerat unul dintre cei mai buni actori ai generației sale care nu a fost recompensat cu Premiul Oscar pentru interpretare.

Din acest punct de vedere, s-ar putea spune că fiul și-a depășit tatăl. Însă Michael Douglas afirmă că l-a văzut ca pe un supererou.

„Era un Superman – iar pentru orice copil, e suficient să te uiți la tatăl tău și să te întrebi: «Cum aș putea deveni vreodată omul care este el?». Am făcut față acestui lucru, precum și prezenței sale copleșitoare și presiunii pe care o exercita, închizându-mă în mine”, mărturisește el.

Relația lor s-a apropiat mai mult în ultimii ani ai vieții lui Kirk, după ce acesta a supraviețuit unui accident de elicopter în 1991 și a suferit un accident vascular cerebral la scurt timp după aceea.

Michael Douglas, Kirk Douglas și Catherine Zeta Jones împreună în 2016, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia

Despre apropierea în „a treia etapă a vieții”

„S-a schimbat complet”, spune Michael Douglas despre ce s-a întâmplat cu tatăl său după accidentul vascular. „Din păcate, actorii sunt cunoscuți pentru tendința de a fi destul de preocupați de propria persoană. Compasiunea tatălui meu față de familie și față de lume a ajuns să primeze, iar odată cu ea a apărut un om nou, care își arăta și vulnerabilitatea. Ne-am bucurat de cea de-a treia etapă a vieții tatălui meu și am prețuit-o. Aceasta ne-a apropiat foarte mult”, dezvăluie Michael Douglas.

Acesta face o paralelă între transformarea tatălui său (care a murit în 2020, la vârsta de 103 ani) și schimbarea prin care a trecut el însuși după ce a fost diagnosticat în 2010 cu cancer în stadiul IV.

„În timpul tratamentelor mele cu chimioterapie și radioterapie, când eram doborât de ele și vedeam sprijinul pe care îl primeam de la copiii mei – care nu înțelegeau chiar totul, dar înțelegeau suficient cât să știe că tata era bolnav – mi-am reamintit cât de apropiată este familia și cât de mult sprijin mi-a oferit Catherine, cât de minunată a fost”, spune el.

„A avut un rol important în a mă face să încetinesc puțin ritmul și să-i prețuiesc pe cei care îmi sunt cel mai aproape. După aceea, prioritățile mele s-au schimbat”, adaugă Michael Douglas.

Acesta are un fiu în vârstă de 47 de ani, Cameron, din căsnicia cu prima sa soție, Diandra Douglas. Ceilalți doi copii ai săi, fiul de 26 de ani Dylan, și fiica de 23 de ani Carys, sunt din al doilea său mariaj cu actrița Catherine Zeta-Jones, cu care este căsătorit de 26 de ani.

Carys, Michael și Dylan Douglas în 2024, FOTO: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Michael Douglas nu s-a pensionat de tot

Astăzi, viața actorului veteran este mult mai liniștită și se desfășoară într-un ritm mai așezat. Michael Douglas nu a mai avut un rol important într-un film sau într-un alt proiect din 2024, când l-a interpretat pe Benjamin Franklin, unul dintre Părinții Fondatori ai SUA, în serialul „Franklin” produs de Apple TV.

El spune că se mulțumește să își vadă soția și copiii – care lucrează cu toții tot în industria cinematografică – strălucind în propriile proiecte. Michael Douglas spune că și-a asumat recent un alt rol, acela de agent de turism.

„Eu sunt cel care răspunde în fața familiei de organizarea vacanțelor”, afirmă actorul apreciat.

El afirmase în vara anului trecut că e atât de împăcat cu viața sa de acum că nu e interesat să accepte roluri noi. Deși a evitat să spună că e „pensionat” definitiv, comentariile sale au făcut imediat înconjurul presei internaționale.

Însă în luna iulie a acestui an, el a dezvăluit că a acceptat să joace în „White Lies”, un viitor film al regizorului Oliver Stone în care va fi coleg de platou cu Josh Hartnett, Leila George, Ellen Barkin și Willem Dafoe, printre alții.

Iar vinerea aceasta, după apariția volumului său de memorii, Michael Douglas a publicat un mesaj scurt pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

„Strângem din nou trupa. Gordon Gekko și Bud Fox”, a scris el alături de o fotografie cu Charlie Sheen de pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Wall Street”.