După ce a comandat două covoare de pe Temu, Mihai Bendeac a primit înștiințare să le ridice de la Easybox și s-a dus încrezător

Actorul Mihai Bendeac a povestit pe rețelele de socializare experiența pe care a avut-o cu Temu, după ce prețul foarte mic la niște produse l-au determinat să facă o prima comandă pe magazinul online care este foarte popular în România.

„Nu știu dacă ați auzit vreodată, există un site care se numește Temu. Eu nu mai auzisem de site-ul respectiv până când nu m-am lovit de o situație”, și-a început Bendeac povestea. „Băi, cum sunt eu rupt de lume, cu artisticărelile mele, am zis și eu să-mi schimb două covoare, de jos, de la primul nivel de la living. Efectiv, am băgat covoare pe Google și mi-au apărut instantaneu două covoare exact cum voiam eu”, a explicat răzând actorul.

Prețurile mici, de 180 de lei, respectiv 240 de lei, l-au atras instant pe actor. „Am dat lovitura!”

După ce a dat comanda, actorul a uitat de produse și a crezut că a fost o „țeapă”. După mai bine de două săptămâni, a intrat pe mail să vadă care mai este starea comenzii. „La un moment dat mă uit și văd: Covoarele dvs. au fost pregătite și au ajuns în Kazahstan.(…) După o săptămână, covoarele dvs. au ajuns la granița cu nu știu ce și cutare. Trecuse deja o lună. Devenisem fascinat. Deci pentru mine această aventură a covoarelor mele era un fel de Jules Verne, ca Ocolul Pâmântului în 80 de zile. Covoarele mele, extraordinar!”

După două luni, el a primit o înștiințare prin care era informat că produsele lui au ajuns într-un locker Easybox și pot fi ridicate.

„Covoarele mele? Un covor de 1.80 (metri, n.r.) pe… și altul de 2.2 (metri, n.r.) pe… la Easybox!?”, a exclamat Bendeac.

Surpriză când a desfăcut coletul: două produse ieftine și cu totul diferite față de cum erau prezentate.

„M-am dus spre casă, m-am oprit la easybox, când am pus mâna pe pachet mi-a scăpat mâna. Era un pachet extraordinar de mic și de ușor. Am ajuns acasă și când am deschis pachetul ăla, deci erau efectiv niște cârpe. Dacă tu erai un om care are o casă, o mașină și cât de cât niște bani în cont, în momentul în care călcai pe covoarele alea nu mai aveai nimic. Erau definiția sărăciei”, a povestit Bendeac.