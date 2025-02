Ministerul român de Externe îi răspunde lui Elon Musk pe X, după declarațiile despre Călin Georgescu 

Justiția română este independentă și nimeni nu este mai presus de lege, iar în acest domeniu nu trebuie să existe presiuni, a afirmat, joi, pe platforma X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, scrie Agerpres. Mesajul este publicat ca răspuns la postarea de miercuri a lui Elon Musk, care a spus că ridicarea din trafic a lui Călin Georgescu și ducerea sa la audieri a fost „o mizerie”.

„Justiția română este independentă și nimeni nu este mai presus de lege. Sistemul judiciar trebuie să funcționeze liber de presiuni și imixtiuni. România este o democrație, un stat de drept, iar autoritățile române se concentrează pentru a asigura alegeri libere, corecte și transparente”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

RO justice is independent and no one is above the law. The justice system should operate free of pressure & interference. RO is a democracy under the rule of law and RO authorities focus on ensuring free, correct and transparent elections.