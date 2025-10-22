Ministrul Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acţiuni contra ordinii constituţionale, pentru propaganda fascistă în spaţiul public, îmi cere demisia”, a reacționat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, marți seară, după ce Călin Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor și i-a cerut demisia.

„Este acelaşi om care spunea ca «şansa României este înţelepciunea rusească» şi că scutul antirachetă de la Deveselu este o ruşine a diplomaţiei. Un individ care se crede mare lider dar foloseşte replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav. Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morţi cere acum «onoare» de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăzneşte să vorbească despre trădare”, a transmis ministrul, marți seară, pe Facebook.

Moșteanu a mai transmis că „România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectaţi. De adevăr. Şi în această direcţie lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării. Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud şi nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO şi în Uniunea Europeană”.

„Oricât şi-ar dori unii să fim izolaţi şi singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă”, a scris el.

”Îi supără investiţiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor. România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a mai transmis Moşteanu.

Reacția ministrului Apărării vine după ce Călin Georgescu a declarat marți dimineață, în fața sediului Judecătoriei Sectorului 1, unde se prezentase pentru a afla dacă magistrații vor menține măsura controlului judiciar în cazul său, că ministrul Apărării Naționale trebuie să-și dea demisia.

„Umilirea la mobilizarea rezerviștilor. Vedeți, președintele american Donald Trump a repetat obsesiv că pacea se face doar prin forță. Adică, nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez cu eleganță că este și respectul pe care îl impui. Cert este un lucru, că l-am văzut și eu și l-ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine! Numai că a văzut asta și partenerul nostru strategic SUA, au văzut și dușmanii, neputința noastră într-o organizare militară la nivel național.

De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale, cât și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat, iar justiția să clarifice acest act pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative”, a afirmat Georgescu, citat de realitatea.net.

Călin Georgescu, trimis în judecată

Călin Geogescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Într-un alt dosar, Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie, alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după anularea alegerilor pentru Cotroceni din decembrie 2024.