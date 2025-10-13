Cum s-a apărat ministrul Economiei la moțiunea depusă împotriva lui. Radu Miruță susține că a „deranjat sistemul de pile şi aranjamente” din companiile de stat: „AUR are o problemă cu curăţenia”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple împotriva sa, că documentul depus de AUR aduce acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi „foarte, foarte multă manipulare, dar şi o colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr”. Potrivit lui Miruţă, „această moţiune arată limpede un singur lucru, că AUR are o problemă majoră cu a face curăţenie în companiile de stat şi face jocuri de culise”, scrie News.ro.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Radu Miruţă a fost respinsă în Senat, înregistrându-se doar 34 de voturi „pentru”, 66 împotrivă şi 3 abţineri. La dezbaterile din camera superioară a Parlamentului au fost prezenți doar 103 senatori.

„Am intrat într-un sistem care este construit pe tăceri, pe pile şi pe aranjamente. Şi l-am deranjat. Am început să tai firele unei reţele care părea de neatins, să pun profesionalism în loc de obedienţă, să pun reguli în locul combinaţiilor. Cine vrea să mă oprească acum, n-o face pentru România, o face pentru privilegiile pe care le pierde. Şi le va pierde. Sunt acuzat că am scos la lumină ce era ascuns. Da, aşa am făcut. Şi am de gând să o fac în continuare”, a spus ministrul Economiei, în plenul Senatului.

Rad Miruţă a arătat că în ministerul pe care îl conduce, „pilele s-au terminat şi au apărut regulile, şi regulile dor”.

„În 100 de zile am schimbat criteriile de selecţie, am introdus criterii pe bază de performanţă, am început curăţenia în cele mai corupte companii. Şi ce să vezi? Cine se teme de control şi de audit, lansează moţiuni. Am găsit companii de stat care funcţionau ca filialele unor partide politice (…) Nu vom opri reforma, doar pentru că unii se tem de ordine. Nu vom renunţa la curăţenie, doar pentru că această curăţenie îi deranjează pe cei care sunt fraţi cu întunericul. România nu va merge înainte cu teatru şi cu vorbe goale, ci va merge cu oameni care muncesc, cu oameni care repară şi cu oameni care construiesc”, a subliniat ministrul Economiei.

„Am pus competenţa mai presus de carnetul de partid şi am impus reguli acolo unde erau doar aranjamente. Vrem să tragem România înapoi în zona combinaţiilor, a tăcerilor şi a imposturi instituţionalizate? Nu! Mulţi dintre noi nu vrem. România are nevoie de lideri care nu doar promit schimbare, ci care chiar fac această schimbare”, a precizat Miruţă.

Ministrul a mai afirmat că a citit moţiunea pe care AUR a scris-o împotriva sa şi recunoaşte că s-a muncit la ea, însă s-a muncit doar la formă, pentru că la fond nu au absolut nimic.

„Sunt acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare. O colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr. Şi da, vine de la AUR, un partid care de fiecare dată când nu are soluţii se uită în jurul lui să caute vinovat şi crede că e relevant pentru că se uită la alţii”, a subliniat ministrul.

Potrivit ministrului, „această moţiune arată limpede un singur lucru, că AUR are o problemă majoră cu a face curăţenie în companiile de stat şi face jocuri de culise”.

„Responsabilitatea noastră ca guvern şi a mea personal este să apărăm un sistem care începe să funcţioneze şi să curăţăm ce este putred în acest sistem”, a arătat Miruţă.

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moțiunea simplă intitulată „Ministrul Radu-Dinel Miruță, dovada vie că USR și PSD – PNL sunt aceeași mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”, semnată de 39 de senatori din Opoziție (28 de la AUR, 8 de la grupul Pace – Întâi România și 3 neafiliați).

„Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent și sunt promovate creșteri de taxe și impozite care afectează puternic economia privată, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. Atunci când trebuie să acționeze, asistă pasiv la dezastru, făcându-se părtaș la distrugerea companiilor mici și mijlocii din România. Singura preocupare reală a ministrului Radu-Dinel Miruță este politizarea companiilor de stat prin numirea de membri și simpatizanți USR în funcții cheie. Deși ni se spune că statul trebuie să dea oameni afară, companiile cu capital de stat angajează pe bandă rulantă la indicațiile prețioase ale lui Miruță, lucru care ar trebui să atragă în mod normal atenția organelor de anchetă, control și verificare instituțională”, susțin inițiatorii moțiunii.

AUR a mai depus până acum moțiuni simple împotriva a doi miniștri din Guvernul Bolojan: împotriva ministrului Educației, Daniel David și împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Ambele au picat.

Luni, aceeași formațiune politică a anunțat că depune a patra moțiune simplă împotriva unui membru al Guvernului Bolojan, iar de data aceasta vizat este ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu.

La începutul lunii septembrie, au picat și cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului, după asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale.