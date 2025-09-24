Ministrul Justiției, despre cazul lui Horațiu Potra: „Autoritățile lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive” /  Extrădarea poate dura „câteva luni”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că „în acest moment autoritățile din România lucrează împreună cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a avea confirmarea măsurii preventive” față de Horațiu Potra și membrii familiei sale prinși în Dubai, care sunt vizați de un mandat de arestare.

La peste două ore și jumătate de când a apărut, pe surse, informația că Horațiu Potra a fost prins în Dubai, ministrul român al Justiției a vorbit despre acest caz într-o intervenție la Antena 3.

Radu Marinescu a spus că „nu există în momentul de față un tratat sau o convenție pe aceste aspecte cu Emiratele Arabe Unite, dar pe baza principiului de reciprocitate astfel de formule de cooperare judiciară sunt eficiente”.

„Pentru Ministerul Justiției, prioritar este ca formalitățile de extrădare să fie îndeplinite și orice persoană care este urmărită de statul român să fie prezentată în fața autorităților ca să răspundă pentru a acuzațiile ce i se aduc”, a adăugat oficialul.

El a precizat că „sunt trei persoane care sunt vizate de mandatul de arestare”, iar autoritățile române lucrează „cu autoritățile din Emirate pentru a confirma privarea de libertate a tuturor celor trei”.

„Cele trei persoane, domnul Potra și membri ai familiei domniei sale, sunt vizate de un mandat de arestare preventivă. În momentul de față, demersurile noastre cu autoritățile din Emirate sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei persoane. O informare definitivă va fi făcută în mod oficial de către autoritățile române după ce aceste activități procedurale de confirmare vor fi finalizate”, a continuat ministrul Justiției.

Extrădarea poate dura „câteva luni de zile”

Ministrul Justiției a explicat că „principial o astfel de procedură de cooperare, care presupune decizia unei autorități judiciare din statul care pune în executare solicitarea de extrădare, ține de specificitatea procedurilor din statul respectiv”.

„Unele state au proceduri simplificate, altele au mai de durată. Din evaluarea mea, cu titlu strict teoretic, asupra procedurilor specifice pentru spațiul judiciar al Emiratelor Arabe, poate fi vorba de o perioadă, poate, de câteva luni de zile, dar, repet, luați acest lucru doar ca o evaluare pur teoretică, pentru că în mod concret acest lucru îl vom vedea după ce procedurile judiciare se vor iniția și desfășura. Noi sperăm într-o celeritate a soluționării acestei solicitări transmise de către noi și privim cu optimism derularea acestor operațiuni”, a conchis ministrul Radu Marinescu.

Potra a fost trimis săptămâna trecută în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

Horaţiu Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.