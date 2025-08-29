Ministrul Sănătății, după cazul livratorului lovit în București: „Știu despre ce vorbesc. Părinții mei au plecat la muncă în Belgia”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, condamnă „actul de violență total neprovocat al unui rasist” asupra livratorului de mâncare din Bangladesh, lovit marți seară pe o stradă din București, și vorbește despre o experiență personală.

„În timp ce noi arătăm cum încrederea ne face bine, alții instigă la ură, xenofobie și rasism. Încrederea este fragilă, mai ales atunci când la fundația sa tolerăm sabotori care încearcă în fel și chip să ne dezbine. Dacă vrem să ne recăpătăm încrederea în noi, trebuie să fim fermi și să condamnăm public șovinismul, indiferent de forma în care ni se prezintă”, scrie ministrul Sănătății, într-un mesaj postat vineri dimineață pe Facebook.

Ministrul condamnă public „actul de violență” pe care îl numește „total neprovocat al unui rasist împotriva unui om venit să muncească în România”, cât și „discursul rasist, xenofob și șovin care bântuie coridoarele politicii”.

În continuare, Rogobete mărturisește că înțelege ce înseamnă că trăiești cu „grijile firești pentru cineva aflat departe de casă”, spunând că părinții săi au plecat la muncă în Belgia atunci când el era încă în liceu.

„Știu foarte bine despre ce vorbesc. Părinții mei au plecat în Belgia să muncească atunci când eu eram încă în liceu. Am trăit cu gândul și cu grijile firești pentru cineva aflat departe de casă. Și mă pun adesea în locul oricărui român care muncește în Europa: cum ar fi să fie tratat așa, în țara unde și-a căutat un trai mai bun? Înțeleg nu doar ca politician sau ca ministru al sănătății, ci și ca fiu care a stat la distanță de părinți plecați la muncă”, scrie ministrul Sănătății.

„De aceea insist să am încredere în români. Cei mai mulți dintre noi sunt oameni care fac limpede distincția dintre bine și rău. Oameni care muncesc, care își înțeleg și își fac datoria. Oameni cu valori și educație. Exemplul tânărului polițist care a intervenit imediat, ferm și profesionist, ne arată că există curaj, educație și valori reale. Îl felicit și îl consider un model de urmat”, mai adaugă ministrul Sănătății.

Muncitor din Bangladesh, lovit cu pumnul în față pe stradă

Marți seară, un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei, strigându-i, în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul a filmat momentul, dar a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber. Arestat preventiv pentru 30 de zile, tânărul este acuzat de lovire din motive rasiale și xenofobe.

Incidentul a stârnit reacții puternice.

„Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Incidentul a venit la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”