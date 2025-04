Mircea Badea către Elena Lasconi: „De ce v-a deranjat remarca lui Antonescu, dar nu și gluma lui Băsescu?”

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a fost întrebată miercuri seară, în cadrul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN la Parlament, de ce nu a reacționat în trecut la o glumă făcută de Traian Băsescu despre faptul că este blondă, în timp ce a criticat remarca lui Crin Antonescu adresată jurnalistei Digi 24 Anca Suciu. Întrebarea i-a fost adresată de prezentatorul TV Mircea Badea, care a făcut referire la un moment semnalat de HotNews, în prima dezbatere electorală.

Jurnalistul Mircea Badea i-a amintit Elenei Lasconi, la dezbaterea organizată în această seară de Antena 3 CNN la Parlament, o scenă mai veche, în care fostul președinte Traian Băsescu i-a spus: „Doamnă, rămâneți blondă”, întrebare formulată astfel: „Acum că m-am liniștit și era vorba doar de părul blond, de ce nu ați sărit ca arsă, ca aseară, atunci când dumneavoastră i-ați solicitat un sfat lui Traian Băsescu, iar dânsul v-a spus: Doamnă, rămâneți blondă. De ce nu v-ați supărat ca în trafic?”.

Elena Lasconi a răspuns: „Da, știu. A fost o glumă neinspirată și am zis că mă delimitez de glumele lui (n.r. ale lui Traian Băsescu, fost președinte al României). Dar lui îi plac glumele lui… Se întâmplă atât de multe… Doamnelor, gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră, fiecare ați trecut printr-o nedreptate. Mie nu-mi plac nedreptățile și am reacționat.”

Candidata USR a explicat că reacția sa din seara precedentă, la dezbaterea organizată de TVR, a fost provocată de o întrebare adresată lui Crin Antonescu de jurnalistul HotNews David Leonard Bularca, legată de o remarcă pe care Antonescu i-o făcuse jurnalistei Digi24, Anca Suciu:

„A fost, de fapt, o întrebare pusă de un jurnalist de la HotNews, de la altă dezbatere la care am participat, cea anterioară, care, repet, mi s-a părut o bădărănie să-i spui jurnalistei că e tânără. Care dintre femeile de aici ați fost măcar o dată trimise la cratiță, claxonate etc.?” Crin Antonescu a intervenit imediat: „Doamna Lasconi, v-am claxonat eu vreodată? V-am trimis la cratiță? Vă rog frumos, lăsați-mă în pace!”

La finalul schimbului, Elena Lasconi a adăugat: „Pe mine, când m-au trimis la cratiță, am câștigat MasterChef. Am făcut performanță și acolo.”

Mircea Badea face din nou referire la HotNews și ironizează reacția lui Crin Antonescu

Întrebarea adresată Elenei Lasconi a venit în contextul unei alte referiri făcute de Mircea Badea la HotNews, în timpul aceleiași dezbateri. Prezentatorul i s-a adresat lui Crin Antonescu, amintindu-i ironic de reacția avută cu o seară înainte, la TVR, când s-a arătat iritat de o întrebare pusă de jurnalistul HotNews, David Leonard Bularca:

„Și aseară ați avut un moment de iritare când v-a întrebat o persoană de la HotNews cu privire la un alt episod din seara de dinainte. I-ați spus că a fost o provocare. De aceea trebuie să fiu foarte atent, nu doresc să inițiez o astfel de confuzie”, a spus Mircea Badea, cu ironie.

Remarca lui Crin Antonescu și reacția Elenei Lasconi

Incidentul a fost readus în discuție în seara de marți, la dezbaterea prezidențială organizată de TVR, când jurnalistul HotNews David Leonard Bularca i-a adresat lui Crin Antonescu o întrebare legată de remarca făcută cu o seară înainte, în cadrul dezbaterii de la Digi24.

În prima dezbatere, atunci când jurnalista Anca Suciu (Digi24) i-a adresat o întrebare, Crin Antonescu i-a răspuns „Imediat închei, la răbdarea mea, puneți și dvs. puțin, sigur că vă e greu pentru că sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele.”

În fața întrebării jurnalistului HotNews, Crin Antonescu a respins ideea că remarca ar fi fost deplasată: „Nu văd ce era de discutat în legătură cu acel lucru pe care eu l-am spus, a fost un schimb de cuvinte, un dialog pe care în fața tuturor l-am avut. […] Nu am avut nici cea mai mică nuanță de lipsă de respect față de doamna Suciu. […] Nu admit provocările, nu admit mahalaua indiferent de sex.”

Elena Lasconi a intervenit atunci cu un drept la replică: „Atât de des am auzit finețuri, nuanțe din astea. Atât de des am fost claxonate în trafic doar pentru că avem părul blond, de atâtea ori am auzit că trebuie să mergem la cratiță, că locul nostru nu este la putere, încât am început să credem asta. Astea sunt nuanțe și au devenit normalitate.”