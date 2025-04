LIVE VIDEO Ultima dezbatere electorală înaintea alegerilor, acum, la Antena 3, cu 7 candidați / Antonescu: Deplâng absența unor candidați / Lasconi, întrebată dacă își va concedia soțul din Parlament, în timp ce vorbea despre reduceri la stat: E nedrept să puneți indexul pe mine

Ultima dezbatere electorală înaintea primului tur al prezidențialelor a început la ora 20.00 și este organizată la Parlament de către Antena 3 CNN. Participă 7 din cei 11 candidați, marii absenți fiind liderul AUR, George Simion, care nu a mers la nicio confruntare electorală, și Victor Ponta.

20:30

Contracandidații și-au adresat întrebări unul altuia.

Banu către Nicușor Dan: Deși de regulă nu sunt negativ când vreau să spun ceva, aș vrea să îi reamintesc că dacă mergi la olimpiadă nu înseamnă că-ți dă dreptul să jignești pe altcineva și să uiți de cei șapte ani de acasă. Peste noapte m-a tot frământat dacă să îi spun sau nu. V-am auzit că vreți să angajați specialiști când conduceți, realizați că mergeți pentru funcția de Președinte? Dacă angajați acești oameni, sunt cumva o formă de a le plăti cumva participarea la campanie?

Nicușor Dan: Am avut un moment în dezbaterea de aseară, mi-am cerut scuze, domnul Funeriu a reușit să mă enerveze, felicitări! Cred că putem să trecem peste asta. Ce am spus, domnule Banu-Muscel, am spus că România are nevoie de specialiști. Din păcate, sistemul public, deși există și competență, și bună-credință în multe locuri, nu are posibilitatea de a genera viziune în foarte multe domenii, uitați-vă cum cârpim în domeniul sănătății. E nevoie – și România are specialiștii, în zona privată, unde avem companii care se bat la egal la egal cu mari companii din lume. Avem în diaspora românească foarte mulți oameni competenți. Trebuie aduși să construim acele viziuni pentru România.

Banu, drept la replică: Din păcate, nu ați răspuns la întrebarea mea. Îmi pare rău, dar nu ați răspuns.

Dan: Dacă dvs vreți să sugerați, să suspectați o lipsă de onestitate, vă rog să vă uitați la oamenii care mă sprijină pe mine și la activitatea mea de 20 de ani și până acum.

20:17

Urmează sesiunea de întrebări pentru toți candidații. Prima temă este cea economică. Invitații au fost puși să aleagă între mai multe măsuri de austeritate, de la concedieri masive în aparatul de stat și până la impozitarea pensiilor, tăierea salariilor demnitarilor, renunțarea la vile de protocol și alte măsuri. Care sunt cele două opțiuni alese?

Banu: Foarte multe opțiuni, aproape că le-am uitat. Aș alege prima, am spus întotdeauna că nu o să iau salariul de președinte, vreau să îl donez. A doua, în niciun caz nu aș reduce pentru pensii. Consider chiar invers, va trebui să creăm fondul pentru pensii prin a crește… să scoatem pensionarii la cel puțin 60-65 de ani, nicidecum la 40 de ani, pentru că este o palmă dată condiției umane. Niciun om nu ar trebui să primească pensie la 40 de ani. Bugetul pentru armament (l-ar reduce), nu vrem armament suplimentar.

Lasconi: E un moment în care se poate folosi populismul, sună bine să tăiem la demnitari, la președinte. Eu zic să îi „ucidem”. Eu am spus să fie 300 de parlamentari și militez pentru asta tocmai pentru că avem prea mulți politicieni, dar Președintele României, miniștrii, oamenii care reprezintă țara trebuie să aibă o prestanță. Eu aș vrea să scot circul și să lucrăm profesionist. Mă interesează să avem diplomați foarte buni în toată lumea. Eu îmi doresc să creștem economia prin atragerea de investitori, să avem mai mulți bani de împărțit. Trebuie închise foarte multe institute, agenții care nu își au rostul. Nu sunt concedieri masive. Gaura neagră a economiei, companiile de stat care merg în pierdere.

Veți dispune concedierea soțului dumneavoastră de la cabinetul parlamentar USR?

Lasconi: Să știți că pot să primesc multe lovituri, fac față. Este nedrept că puneți indexul pe mine, este un serviciu la grupul USR, el este membru USR. Am repetat asta, au fost date e-mailuri pentru recrutare.

Șandru: N-am să fac ce a făcut Băsescu, atunci am ieșit cu mamele în stradă să apărăm drepturile. Da, am să fiu de acord să mi se taie salariul la jumătate, îi rog pe demnitari să accepte același lucru, dar trebuie să tăiem pensiile speciale. Nu ne împrumutăm la FMI, ci tăiem pensiile speciale – un mare abuz. Scădem taxe și impozite, permitem mediului de afaceri să se relaxeze, să asimileze funcționarii pe care vrem să îi trimitem de la stat în privat.

Antonescu: Există două mari pericole când construim un buget, cheltuielile inutile, risipa, indecența în cheltuire și populismul. Eu exclud creșterea taxelor și recurgerea la FMI, și tăierea din pensiile sau salariile bugetarilor care sunt angajați. Salariile demnitarilor le putem reduce la jumătate, dar să nu uităm că în marile companii de stat, unde în CA sunt câștiguri enorme, de multe nejustificate, dar în primării sunt salarii mici și nu mai pot angaja oameni valoroși. Nu sunt populistul care să spun că trebuie să o ia cu trenul sau pe jos. Bugetul se echilibrează din combaterea evaziunii.

Funeriu: Sunt măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen lung. Am condus Ministerul Educației cu doi secretari de stat, deci eu vă garantez că și Guvernul poate funcționa cu mai puțină lume. 300 de parlamentari, dar din păcate banii care se economisesc astfel nu ajung. Avem 9 mld euro pe care nu îi colectăm din TVA. Pe termen lung, o economie puternică, cu care România să devină țara cunoscută pentru că lucrăm scump, cu creierul și cu mâinile dibace.

Dan: Deficitul nu este o chestiune abstractă. Am fost în această situație acum patru ani la PMB, aveam o datorie curentă trei sferturi din bugetul anual, acum avem un rating patru trepte peste ratingul României. Un sfat pentru români, nu te aștepta ca cine te-a băgat în groapă să te și scoată! Sunt două locuri de unde poți să tai imediat, din companiile de stat, noi am făcut asta, și din capitolul de cheltuieli și o parte din investiții. Pe termen mediu trebuie să ne uităm la marea evaziune fiscală, la fonduri europene. Pe termen mediu și lung – dezvoltarea economiei. Dacă e nevoie (de tăieri la demnitari), da.

Terheș: Ca și conservator avem o valoare fundamentală, să nu se crească taxele și impozitele. Cât timp voi fi președinte, nu voi semna niciun buget care crește taxe și impozite. Mă voi asigura că taxe și impozite vor fi tăiate. Este inadmisibil ca 45% din salariul pe care un român îl primește să îl plătească taxe și impozite la stat. Reducerea cheltuielilor inutile. Eu vreau un stat român în care să lucreze cei mai buni români și să fie plătiți cum se cuvine. Problema este cu nomenclatura.

20:05

Invitații au fost îndemnați să se adreseze națiunii și să spună motivele pentru care sunt cei mai potriviți să ocupe funcția de Președinte.

Banu: Dacă ieri seară n-am știut de ce sunt în sală, de data asta cred că știu de ce sunt în sală. Aș vrea să vă spun cu toată sinceritatea, sunt aici în cursa prezidențială pentru a da o opțiune cetățenilor României de a termina cu această ipocrizie a alegerii unui președinte care de fapt, așa spune și Constituția, trebuie să fie independent, să nu fie dator, vândut unui partid care îl susține. Nu sunt legat de niciuna din doctrinele vreunui partid, sunt independent și consider că trăind atât de mulți ani într-o țară democratică am calitățile să fiu ales președinte și voi fi un președinte bun.

Lasconi: Dacă mă băgam în combinațiile lor, eram președinte. Îmi doresc să lupt pentru fiecare român, nu vreau să mai avem 100.000 de români diagnosticați cu cancer în fiecare an, voi lupta pentru programele de screening, mă gândesc toate femeile în țara asta. Eu voi reprezenta persoanele vulnerabile, copiii din țara asta, care merg flămânzi la culcare, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple în țara noastră, care e sărăcită de sistem. Voi fi primul președinte femeie al României și cred că fiecare aveți o mamă și o soție și știți cât se bat pentru binele vostru și pentru prosperitate.

Șandru: Vreau ca România reală să fie respectată, vreau ca România să fie puternică, vreau ca după cinci ani de mandat Lavinia Șandru România să fie prosperă, românii să fie mândri că trăiesc în această țară extraordinară și mamele să fie mândre că sunt reprezentate de o femeie adevărată.

Antonescu: România e frumoasă, a crescut bine, a crescut foarte mult în ultimii ani. Sunt sute de primari care au făcut lucruri excepționale, sunt oameni din mediul de afaceri, din mediul academic, România e mai înaintată decât clasa sa politică și are nevoie de un lider capabil să aducă establishmentul politic la nivelul societății. Cred că pot fi acel lider după 10 ani de pauză din viața politică și mă prezint în fața cetățenilor cu respect. Deplâng absența unora dintre candidați.

Funeriu: Statul fondat pe furtul Revoluției și-a arătat limitele. Ideile mele vizează refondarea statului român pe baza adevărului și am considerat că trebuie expuse public. Bilanț, plan, personalitate, cele trei elemente pe care trebuie să alegem președintele. Tot ce am sădit când am fost ministru al Educației a crescut, planurile le poate vedea toată lumea, la fel ca personalitatea. În precedentele dezbateri a câștigat răul. Să facem ca răul să devină sclavul binelui.

Dan: Există în România oameni onești, care muncesc, care au bun simț, care își plătesc taxele, care vor un viitor pentru ei și copiii lor, România onestă e o sintagmă care îi reprezintă. Vreau să mulțumesc voluntarilor, personalităților publice care mă susțin – în această Românie fără repere există câteva repere, domnul Rebengiuc, doamna Blandiana, doamna Filipescu. O să încerc să mă ridic la înălțimea așteptărilor lor dacă voi fi președinte.

Terheș: Hristos a Înviat! Un președinte pentru toți românii, obiectivul pe care îl am în minte. Un președinte este mandatat și angajat de către popor să lucreze pentru popor. România are nevoie de un președinte pentru toți românii, indiferent de unde se află. Îmi doresc o Românie puternică, sigură și prosperă astfel încât toți cei plecați să se întoarcă, iar cei rămași să nu mai plece.

19:52

Mihai Gâdea, moderatorul dezbaterii, a descris evenimentul drept „o sărbătoare a democrației”.

„Vom încerca să îl găsim pe cel sau pe cea care sunt pregătiți să conducă România. În această seară avem o sărbătoare a democrației. Pentru că în orice democrație dezbaterea, dialogul sunt esențiale (…). Există o categorie vitală și în România sunt cel puțin două milioane de oameni care sunt indeciși, ei ar putea să facă diferența”, a declarat Mihai Gâdea în deschiderea dezbaterii.

19:44

A fost stabilită ordinea în care vor vorbi cei șapte invitați care au dat curs invitației Antena 3 de a participa la dezbatere.

1. Banu

2. Lasconi

3. Șandru

4. Antonescu

5. Funeriu

6. Dan

7. Terheș

19:38

Crin Antonescu s-a salutat cu Nicușor Dan la sosirea primarului general și a fost întrebat cu ce este diferit edilul de Victor Ponta, cu care recent refuzase să dea mâna.

„Nu vreau să intrăm în detalii, e alegerea mea, e o chestiune privată, cu domnul Nicușor Dan pot să am ciocniri chiar puternice, putem să avem divergențe foarte mari. Cu domnul Ponta e o chestiune care ține de planul uman”, a răspuns Crin Antonescu.

19:05

Candidații au făcut declarații la sosirea la Palatul Parlamentului.

Funeriu: Cred că din partea unui candidat ar fi un semn de maximă aroganță să spună el ce ar dori în afară de sine. Eu cred că am participat în această campanie cu ceea ce am crezut eu că este cel mai bun ce pot oferi oamenilor și eu cred că trebuie să lăsăm oamenii să voteze după sufletul și conștiința, și mintea lor. Eu cred, în primul rând, că cel mai important lucru este credibilitatea și onorabilitatea fiecăruia.

Terheș: Mi-aș dori ca această dezbatere să fie decisivă, atât cu privire la cei care vor intra în turul 2, dar și o radiografie a societății românești. Un vot oferit unui candidat în care nu crezi este un vot risipit. Suntem în această cursă 11 candidați. Îi invit pe români, evident, dacă mă plac pe mine, să mă voteze pe mine, dar să analizeze fiecare candidat. Dacă alegerile vor fi corecte, societatea românească va fi mai sănătoasă și mai unită. Noi avem încă o rană deschisă după alegerile anulate.

Banu: Sper să fac bine în seara aceasta, să mă prezint bine în fața alegătorilor, să știe pentru ce am venit aici, să le dau o oportunitate să schimbăm ceva în România. Acesta este stilul meu, să îmi exprim ideile, personalitatea, într-un mod deschis.

Nu sunt un adept al populismului ieftin, al ascunzișurilor. Eu sunt un adept al lui Trump, l-am votat, l-am susținut. Un populist care depășește puțin limitele este, din păcate, domnul Ponta, care vorbește prea mult de cum dă mâna cu Trump – și nu dă, îl cunosc, am fost și eu la Mar-a-Lago, n-a jucat golf cu Trump, Trump stă la 30 de kilometri de casa mea. Aș spune că are un populism. El trebuie să știe că nu candidează pentru funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan m-a supărat ieri cu anumite afirmații. Este un liberalist, care face liberalism. E o mare diferență între liberalism și liberal. E pur și simplu departe de a înțelege manierele. Faptul că este un câștigător al unei olimpiade nu poate să excludă cei șapte ani de acasă. Nu poți să jignești pe toată lumea!

Lasconi: Sunt foarte fericită că am și rezistat, m-am și pregătit în fiecare zi. Știu pentru ce fac asta și sper ca românii să vadă că sunt singura soluție pentru a începe să eliminăm sistemul de la butoane. Nu dezbaterea este decisivă. Votul românilor este decisiv. Cred că sunt singurul candidat care a fost la multe dezbateri, multe teste am dat, nu am refuzat, nu m-am prezentat cu măști, am fost sinceră, chiar dacă uneori am făcut greșeli, nu am fost mulțumită de ce am răspuns. Eu nu am dorit să mă prezint drept altcineva. Pentru că am experiență de peste 30 de ani în comunicare și puteam să pivotez și să răspund ce voiam eu.

Șandru: Sunt dornică să mă întâlnesc în primul rând cu colegii care au venit să mă susțină, pe urmă cu colegii dumneavoastră și cu ceilalți candidați. N-aș vrea să vorbesc astăzi, la ultima mare dezbatere înainte de alegeri, despre ceea ce nu mi-a plăcut. În ultimele luni am reușit să interacționez, fie direct, fie prin intermediul online-ului, cu peste 7 milioane de oameni. Tuturor le-am spus că sistemul vrea să împingă în turul 2 oamenii lui, iar ei să mă voteze în primul tur pentru că au demnitate, curaj și au nevoie de un președinte ca și ei. Eu voi fi președintele care voi fi lângă ei. Am avut doi președinți care aproape n-au făcut nimic pentru România.

Antonescu: N-am atacat, a fost mai degrabă un apel (către Nicușor Dan) să discutăm alte lucruri decât atacurile meschine pe care dânsul le-a practicat în celelalte două. Sper să îi dea curs, să avem o discuție bazată doar pe viitor și pe intențiile noastre pentru România. Este decizia fiecăruia (dacă participă), eu cred însă că și Simion, și Ponta au arătat, prin absența la două dintre dezbateri, două lucruri: că le e frică de un dialog direct cu contracandidații și mai ales faptul că disprețuiesc votul, în fond, atitudinea, poziția alegătorilor români. Alegătorii au dreptul, din 5 în 5 ani, să evalueze.

Eu n-am pornit în această campanie pe ideea de dezvăluiri sau de atac la persoană. Am avut și eu destule informații care mi-au parvenit despre lucruri din trecutul unuia sau altuia, nu le-am dat curs. În schimb, am fost supus unor atacuri în serie, le-am răspuns tuturor cu documente, cu dovezi, cu toată transparența. E un semn de respect pentru alegători.

Dan: Când ești politician trebuie să fii la dispoziția societății. În momentul acesta societatea are nevoie de cineva ca mine care să presteze pentru schimbarea modului în care funcționează instituțiile statului. Domnia sa (Crin Antonescu) a deschis discuția, dacă a treia oară va redeschide aceeași discuție, am pentru domnia sa documentele. Sunt aceleași documente. Domnia sa a deschis discuția, eu sunt pregătit.

Cred că totul este despre trecutul politic, social al fiecăruia dintre noi, asta trebuie oamenii să vadă, și eu cred că activitatea mea la PMB a fost evaluată de oameni. Relevant este ce a făcut fiecare din noi, și nu zilele astea, ci 20 de ani în urmă, și ce propunem.

Prima dezbatere prezidențială a avut loc luni seară, la Palatul Cotroceni, și a fost organizată de Digi 24. Tot la reședința viitorului Președinte a fost organizată și cea de-a doua confruntare electorală, marți seară, de TVR.

La cea de a treia dezbatere din această campanie prezidențială vor participa: Nicușor Dan, Crin Antonescu, Elena Lasconi, John-Ion Banu-Muscel, Daniel Funeriu, Lavinia Șandru și Cristian Terheș.

Marii absenți sunt liderul AUR, George Simion, care nu a fost la niciuna dintre dezbaterile electorale, și Victor Ponta, prezent doar la una din cele trei dezbateri. Vor lipsi și Silviu Predoiu, candidatul Partidului Liga Acţiunii Naţionale (PLAN), și Sebastian Popescu.

Victor Ponta a declarat că primul motiv pentru care nu va fi în studioul de la Antena 3 este că: „Nu mă interesează caftelile lor. La CNN, am văzut aseară. Noi eram la dezbatere și domnul Gâdea se certa cu mine la Antena 3 și cu Eugen Teodorovici”.

Marți seară, în timpul dezbaterii de la TVR, Victor Ponta a avut un schimb de replici cu jurnalista Sabina Iosub de la Antena 3 CNN, în urma unei întrebări adresate de aceasta. Ponta a reclamat același lucru ca și miercuri, că nu a fost chemat deloc la Antena 3 în campanie, după ce în urmă cu ani, când era premier, era invitat mereu.

Antena 3 CNN hotârâse miercuri să îi invite pe toți cei 11 candidați la alegerile prezidențiale după ce inițial îi invitase doar pe Victor Ponta, Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi, Lavinia Șandru și George Simion.