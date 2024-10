Mircea Geoană, întrebat de rezultatele vizitei secrete făcută în 2009 la Moscova: „N-am câștigat Președinția României, deci niciunul”

Vizita la Moscova a fost una privată întrucât era candidat la președinție și nu putea antrena statul român, iar scopul ei era de a normaliza relația bilaterală, a argumentat Mircea Geoană întrebat într-o emisiune la Radio Europa Liberă despre controversata vizită efectuată în 2009 la Moscova în plină campanie electorală.

Întrebat despre rezultatele vizitei, Mircea Geoană a avut un răspuns bizar: „Niciunul. Niciunul. N-am câștigat Președinția României, deci niciunul.”

În urmă cu 15 ani, HotNews.ro a dezvăluit că Geoană a efectuat pe 27 aprilie 2009 o vizită privată la Moscova, unde s-a întâlnit în secret cu unul dintre consilierii președintelui Medvedev. Conform surselor citate acum 15 ani de HotNews, întâlnirea ar fi fost aranjată de Boris Golovin, om de afaceri cu interese în domeniul energetic din România, despre care presa a scris că ar fi ex-ofițer GRU.

Acest subiect a revenit în atenția publică în acest an când Mircea Geoană candidează din nou în alegerile prezidențiale. El a fost chestionat de motivele vizitei în emisiunea de la Europa Liberă de moderatoarea Anca Grădinaru.

Redăm dialogul exact:

Mircea Geoană: În 2008, Putin a fost la summit-ul NATO de la București. În 2009, când am fost în vizită, Medvedev (n.r. Dmitri Medvedev – președintele Rusiei între 2008 și 2012) de abia preluase președinția Federației Ruse.

Anca Grădinaru: Dar de ce nu v-ați dus în calitate de președinte al Senatului României și a trebuit să vă duceți în calitate privată?

Mircea Geoană: Pentru că în acel moment eram candidat la Președinție și nu puteam să antrenez statul român într-o vizită exploratorie.

Anca Grădinaru: Care au fost rezultatele acelei vizite pentru dumneavoastră și pentru România?

Mircea Geoană: Niciunul. Niciunul. N-am câștigat Președinția României, deci niciunul.

Anca Grădinaru: Asta ați urmărit să câștigați mergând la Moscova?

Mircea Geoană: Nu. Am urmărit să am o relație relativ normală cu un vecin foarte important într-o vreme care Rusia era partener strategic al NATO.”

De ce a fost vizita secretă?

Într-o altă apariție publică, în 3 octombrie la Digi24, fostul președinte PSD a declarat că a avut motive pentru care nu a dezvăluit călătoria sa în Federația Rusă, invocând experiența sa de diplomat, și a explicat care era relația NATO cu Moscova la vreme respectivă.

„Putin vine în 2008 la summitul NATO de la București, primit de Băsescu. Rusia este partener strategic cu NATO în 2008-2009. În 2007 cred că a început această relație. Vine Medvedev, noul președinte la început de 2009, au făcut rocada. (…) 2009 este primul an de mandat al lui Medvedev, o figură mai deschisă către Occident, mai deschis decât Putin. Merkel a trădat interesele Germaniei vorbind cu Putin și cu Rusia? Occidentul, americanii au o problemă cu Rusia din 2008-2009? Avem astăzi o problemă cu Rusia. Deci această încercare de a translata o vizită normală, exploratorie, al unui potențial viitor președinte, la un vecin important cu care Occidentul avea o relație constructivă și de parteneriat vi se pare o problemă? (…) M-am dus cum se duce orice om care vrea să conducă o țară, se duce într-o vizită exploratorie, se vede cu adjunctul consilierului de securitate națională al lui Medvedev și discută despre lucruri privind relația bilaterală pentru a fi sigur că această relație se poate dezvolta în condiții normale”, a spus Mircea Geoană.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale a precizat că „el și campania mea” au suportat costurile pentru deplasare.

„Ce s-a întâmplat în 2009 este un lucru normal”, a mai spus Geoană, susținând că a fost singura vizită și „documentată de Ministerul de Externe”.

Fostul secretar general adjunct al NATO s-a arătat deranjat că este chestionat despre un eveniment petrecut în urmă cu 15 ani, înainte de campania pentru alegerile prezidențiale din 2024.