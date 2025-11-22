Moscova evocă posibilitatea unui nou summit Putin-Trump. „Dialogul dintre Rusia și SUA continuă să funcționeze”

O posibilă nouă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se află în continuare pe agendă, afirmă numărul doi din Ministerul de Externe rus, potrivit Reuters.

„Nu aș exclude nimic”, a spus ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov într-un interviu pentru revista International Affairs, deținută de stat. „Căutarea unei căi de urmat continuă”, a adăugat Riabkov în acest interviu publicat sâmbătă.

Potrivit lui Riabkov, contactele dintre Rusia și Statele Unite nu au fost suspendate, iar canalele de dialog continuă să funcționeze.

Trump și Putin s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în luna august, dar summitul lor de atunci nu a dus la niciun acord care să soluționeze sau să oprească războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Iar un plan ulterior ca cei doi lideri să se întâlnească din nou, la Budapesta, a fost însă suspendat pe termen nelimitat.

„Lucrăm în mod continuu. Avem formate și canale bine stabilite. Nu toate aceste canale sunt vizibile, nu toate trebuie discutate public, dar adevărul este că totul funcționează”, a insistat Serghei Riabkov.

El a apreciat totodată că progresele atinse în stabilirea dialogului dintre Rusia și Statele Unite au fost „impresionante”.

Declarațiile oficialului rus vin în contextul în care Ucraina a anunțat sâmbătă că va purta în curând „consultări” cu Statele Unite în Elveţia, pentru a discuta planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia.

„Începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și SUA, privind posibili parametri ai unui viitor acord de pace, în Elveția”, a anunțat Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev. „Apreciem participarea părții americane și disponibilitatea acesteia pentru discuții substanțiale”, a spus el.

„Ucraina abordează acest proces cu o înțelegere clară a intereselor sale. Este vorba de o nouă etapă a dialogului care se desfășoară de câteva zile și care vizează în principal armonizarea viziunii noastre asupra etapelor următoare”, a adăugat înaltul oficial de la Kiev.