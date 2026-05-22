Mutare de ultim moment pentru salvarea negocierilor de pace dintre SUA și Iran

Donald Trump, întâmpinat pe 14 mai la aterizarea în Qatar de șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

O echipă de negociere din Qatar a ajuns la Teheran vineri, în coordonare cu Statele Unite, pentru a încerca să contribuie la obținerea unui acord de pace în Orientul Mijlociu în condițiile în care negocierile dintre delegația iraniană și cea americană sunt în impas, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect.

Qatarul, care a acționat ca mediator în războiul din Gaza și în alte zone de tensiune internațională, se distanțase până acum de un rol de mediere în războiul cu Iranul, după ce a fost atacat cu rachete și drone iraniene în timpul celui mai recent conflict.

„O echipă de negociere qatareză se află vineri la Teheran”, a confirmat sursa Reuters, adăugând că delegația din Qatar a călătorit în coordonare cu Washingtonul și că se află în Iran pentru a contribui la „atingerea unui acord final care să pună capăt războiului și să abordeze problemele rămase nerezolvate cu Iranul”.

Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Agenția de presă notează că, deși Pakistanul a servit drept mediator oficial de la începutul noului război din Orientul Mijlociu, reimplicarea Qatarului reflectă rolul său de lungă durată ca aliat al SUA în regiune și canal de comunicare de încredere între Washington și Teheran.

Șeful diplomației americane a vorbit de „unele semne bune” în negocierile de pace

Un armistițiu fragil este în vigoare în regiune de la începutul lunii aprilie, însă negocierile pentru un acord de pace durabil nu au înregistrat niciun progres major, blocada SUA asupra porturilor iraniene și închiderea efectivă de către Teheran a Strâmtorii Ormuz complicând negocierile.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat joi pentru Reuters că nu a fost încheiat niciun acord, dar că diferențele de poziții s-au diminuat, îmbogățirea uraniului de către Iran și controlul său asupra strâmtorii fiind printre principalele puncte rămase în divergență.

Secretarul de stat Marco Rubio a remarcat joi unele progrese: „Sunt unele semne bune”, a spus el. „Nu vreau să fiu excesiv de optimist… Așa că haideți să vedem ce se întâmplă în următoarele zile.”

Întrebat vineri despre echipa qatareză din Iran, Rubio le-a spus jurnaliștilor, în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, că Pakistanul este principalul interlocutor în discuțiile cu Iranul și că aceștia au făcut o „treabă admirabilă”.

Qatarul, afectat puternic de loviturile iraniene în timpul războiului

Rubio a adăugat: „Evident, și alte țări au interese, pentru că, țările din Golf, în special (…) au propria lor situație. Și vorbim cu toate. Aș spune doar că țara principală cu care am lucrat pe acest subiect este Pakistanul, iar acest lucru rămâne valabil”.

Reimplicarea guvernului de la Doha vine în pofida faptului că Iranul a lovit Qatarul cu sute de rachete și drone, vizând infrastructura civilă și instalația sa vitală de producție de gaze naturale lichefiate (LNG) de la Ras Laffan. Atacul a eliminat aproximativ 17% din capacitatea de export de LNG a Qatarului. Țara își oprise deja producția de LNG pe 2 martie, în urma loviturilor iraniene.

Înainte de război, aproximativ 20% din comerțul global cu LNG trecea prin Strâmtoarea Ormuz, în principal din Qatar – închiderea strâmtorii de către Iran a blocat practic întreaga sa capacitate de export de LNG.

Qatar este unul dintre cei mai importanți aliați ai SUA din afara NATO și găzduiește baza aeriană Al Udeid, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu.