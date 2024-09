Naufragiu în Canalul Mânecii: cel puțin 12 migranți morți, 2 dispăruți și „mai mulți răniți”

🔴 On dénombre au moins douze morts et deux disparus après le naufrage d’une embarcation de migrants dans la Manche, au large de Wimereux.



Il s’agit du naufrage le plus meurtrier depuis le début de l’année

