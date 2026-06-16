„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD

PNL a decis luni seară, cu o largă majoritate, reconfirmarea liniei politice care exclude o alianţă la guvernare cu PSD, pe fondul nominalizării liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat de către președintele Nicușor Dan. Un reputat politolog consideră că poziția PNL este una firească și indică cine va decide soarta potențialului cabinet, în timp ce un lider liberal a explicat de ce partidul i-a solicitat lui Veștea, printr-un ultimatum, să-și depună mandatul.

La finalul unei ședințe de Birou Politic Național, care a durat mai bine de cinci ore, PNL a decis, cu 39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” şi 4 abţineri să nu mai participe la formarea unui nou Executiv alături de social-democrați.

Ședința a fost una plină de tensiuni, cu acuzații grave din partea ambelor tabere – loialii actualei conduceri a președintelui liberalilor, Ilie Bolojan, precum și susținătorii lui Adrian Veștea.

„Situația ingrată” a PNL

Deşi oficial partidul pare unit, profesorul Cristian Pîrvulescu, de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), avertizează că această determinare nu este neapărat una de lungă durată, mai ales în contextul în care se pune problema viitorului prim-ministru şi a unui posibil Congres extraordinar al partidului.

Profesorul de științe politice a subliniat, într-un interviu acordat agenției de presă News.ro, că un Congres nu poate fi convocat peste noapte, dar presiunea timpului este uriaşă, având în vedere că votul pentru învestirea noului guvern este aşteptat rapid.

Pîrvulescu consideră că, la Congres, PNL poate ajunge în „situaţia ingrată” de a vota excluderea propriului premier, lucru pe care politologul îl vede aproape imposibil.

UDMR va decide soarta Guvernului Veştea

Potrivit lui Cristian Pîrvulescu, există „toate şansele să existe un guvern Veştea dacă UDMR va sprijini această formulă”.

Cele 35 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar aduce mai aproape de învestire noul executiv, care ar avea, astfel, de recuperat mai puţine voturi. Pîrvulescu crede că, dacă UDMR va da undă verde pentru votul guvernului Veştea, numărul de voturi ale parlamentarilor PNL care vor merge şi ei spre executiv vor fi mult mai numeroase.

Profesorul descrie UDMR ca fiind un„partid pragmatic, care are potenţial de negociere imens în momentul de faţă”.

Miza maghiarilor este clară, spune politologul: recuperarea influenţei şi a portofoliilor importante. „Eşecul lui Eugen Tomac se datorează tocmai UDMR, care aştepta o ofertă. Ministerul Dezvoltării trebuie să fie populat cu cineva apropiat de UDMR”, afirmă Pîrvulescu, adăugând că aceştia sunt, de fapt, „artizanii acestei situaţii”. Fără susţinerea UDMR, nicio formulă guvernamentală nu pare să aibă şanse reale de succes, a explicat profesorul.

„Şah la Bolojan”

Un aspect esenţial al crizei actuale este tensiunea dintre actuala conducere a PNL şi tabăra dizidentă. Mişcarea preşedintelui Nicușor Dan este descrisă de politolog ca fiind una surprinzătoare pentru conducerea liberalilor: „A fost o mişcare care a luat prin surprindere, a fost şah la Bolojan”.

În interiorul partidului, lupta se duce şi la nivel de imagine, unde dizidenţii sunt marginalizaţi agresiv. „Sunt prezentaţi aceşti disidenţi ca fiind trădători. E o întreagă retorică, un întreg arsenal folosit pentru a-i pune în defensivă”, a explicat Pîrvulescu.

Mai mult, Dan Motreanu, secretarul general al PNL, le-ar fi atras atenţia acestora că un Congres extraordinar le-ar putea anula toate poziţiile câştigate cu greu.

Ce arată matematica parlamentară

Deşi USR şi formaţiunile de opoziţie (AUR, SOS, POT) par hotărâte să nu voteze cabinetul lui Veștea, calculele puterii se bazează pe parlamentarii independenţi sau pe cei aflaţi la primul şi ultimul mandat, care pot fi convinşi prin negocieri punctuale.

„Oamenii aceia care sunt pentru prima şi ultima dată în Parlament… au o oportunitate extraordinară susţinând actualul guvern să aibă unele câştiguri. Au enorm de mult de negociat”, a punctat Cristian Pîrvulescu.

În final, stabilitatea noului guvern va depinde de accesul la resurse. „Politica se face cu resurse. Politica fără resurse e imposibilă”, a arătat profesorul de la SNSPA. Acesta ar fi motivul pentru care, crede Pîrvulescu, guvernul are şanse majore să treacă, iar, în această variantă, chiar şi poziţia lui Ilie Bolojan riscă să înceapă să se clatine.

Explicația președintelui Senatului pentru decizia PNL

După decizia BPN de a nu susține eventualul guvern condus de Adrian Veștea, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a explicat că PNL are obligația să nu gireze formarea unui Executiv care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate și al încălcării principiilor democratice.

„Partidul Național Liberal a decis în această seară (luni, n.r.), pentru a patra oară, că nu vom fi parte a unui Guvern din care să facă parte PSD. De asemenea, forul de conducere al partidului a stabilit, cu 41 de voturi «pentru», 13 «împotrivă» și două abțineri, că PNL nu va susține Cabinetul pe care Adrian Veștea încearcă să îl formeze”, a scris Abrudean, seara târziu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Mircea Abrudean a motivat că PNL nu poate vota un guvern format pe „încălcări ale deciziilor propriului partid” și „cu un premier desemnat fără consultarea partidului din care face parte”.

„Neîncrederea este una dintre cele mai periculoase lucruri în actualul context și cred că avem obligația să nu girăm formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate și al încălcării principiilor democratice. În consecință, PNL îi solicită premierului desemnat să își depună mandatul”, a mai arătat președintele Senatului.

Reacție criptică

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a guvernului condus de Ilie Bolojan, a transmis și ea un scurt mesaj luni seara târziu, la finalul evenimentelor din ședința PNL.

„Nu mor caii când vor câinii”, a afirmat ea, într-un mesaj criptic publicat pe Facebook.

Ioana Dogioiu nu a oferit alte detalii, în mesaj, și nici nu a precizat la ce anume se referă.

Expectativă la PSD

Între timp, social-democrații au decis să amâne negocierile cu premierul desemnat.

Având în vedere că Ilie Bolojan i-a cerut lui Adrian Veștea până marți la ora 10.00 să își depună mandatul de premier desemnat, PSD va mai amâna discuția privind susținerea unui potențial guvern condus de Veștea, au spus surse social-democrate pentru HotNews.

„Având în vedere că Bolojan i-a dat ultimatum lui Veștea fix până la 10:00, o să mai amânăm discutia cu domnia sa”, au declarat aceste surse social-democrate.

Anunțul lui Bolojan și ultimatumul dat lui Veștea

Partidul Național Liberal (PNL) îi solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susținut „într-o manieră transparentă”, a spus, luni seară, liderul PNL și premierul interimar Ilie Bolojan.

„Considerăm că, în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări. Solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție, pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă – inclusiv un guvern minoritar dacă va fi cazul – în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere, pe baza unui pact național, care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici, pentru a clarifica aceste aspecte”, a precizat Ilie Bolojan, la finalul ședinței BPN al PNL.

El a subliniat că în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea va fi supus aprobării Legislativului, parlamentarii PNL nu vor vota.

„Parlamentarii PNL au fost mandatați ca, la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, să procedeze după formula «prezent, nu votez». Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil Guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL”, a spus Ilie Bolojan, într-o declarație de presă susținută la Palatul Parlamentului.

Liderul PNL a mai anunțat că partidul a decis să nu susțină instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut „cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului”, iar liberalii care vor vota un astfel de executiv vor fi dați afară din partid.

„A fost o ședință lungă a Biroului Politic Național în care poziția PNL față de propunerea președintelui României de a-i încredința domnului Veștea formarea unui guvern a fost clarificată în sensul următor: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, printr-o nominalizare a unui prim-vicepreședinte al PNL fără consultarea Partidului Național Liberal. De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în ședință am fost anunțați că, indiferent de vot, va parcurge această procedură, din motive de principii, de întărire a democrației parlamentare și de clarificări în zona aspectului politic, PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi «pentru», 13 voturi „împotrivă” și două abțineri”, a precizat Ilie Bolojan.

El a menționat că PNL i-a solicitat lui Adrian Veștea să își depună mandatul până marți dimineața.

„Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine”, a spus liderul PNL.

Veștea, hotărât să meargă mai departe

La scurt timp după deciziile luate de PNL, premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că nu își va depune mandatul. El nu a mai așteptat, astfel, să expire ultimatumul transmis de conducerea partidului prin intermediul lui Bolojan.

„Tocmai ce s-a încheiat ședința Biroului Politic Național, alături de deputații și senatorii PNL, primarii și președinții CJ, în urma căreia mi-am spus punctul de vedere. Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern funcțional”, a scris Adrian Veștea, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

El susține că nu este „un om conflictual” și nu și-a „dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului”.

„Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului. Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern funcțional. Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credință, munca depusă și dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluțiile de care are nevoie. Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a mai scris Adrian Veștea.

UMDR recunoaște: I s-a propus să facă parte din guvernul Veștea

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a admis că a existat luni o întâlnire a reprezentanților formațiunii cu premierul desemnat, Adrian Veștea, în care liberalul le-a propus să facă parte din Guvern.

„Ne-a propus să facem parte din Guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 – 15 minute, pentru că domnul Veștea s-a grăbit să ajungă la ședința Partidului Național Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis și la televizor, că de miercuri știa de această chestiune privind desemnarea dânsului (…) și ne-a propus să facem parte din Guvern. Sigur, nu am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o ședință a Consiliului Permanent și vom decide acest lucru”, a declarat Csoma Botond, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

Liderul deputaților UDMR a mai spus că el l-a întrebat pe Veștea cu cine va face Guvernul.

„Eu l-am întrebat cu cine face Guvernul. A spus cu Partidul Social Democrat, ne-a amintit și pe noi (…) și a mai zis că ar fi și o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. (…) O parte, a zis el, cei care susțin intrarea PNL la guvernare”, a arătat reprezentantul UDMR.

Uniunea Democrată Maghiară din România urmează să decidă marți dacă va face parte din potențialul guvern condus de Veștea.

Mesajul ferm al USR

Tot luni, președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că formațiunea lui este dispusă să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități, dar nu va vota un Executiv din care face parte și PSD.

El a precizat, la Antena 3 CNN, că Adrian Veștea nu i-a contactat pe reprezentanții USR în ultimele ore.

„Din ce văd, se dorește un Guvern politic cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest Guvern. Dacă PNL vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care merge la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorități, suntem deschiși. Chiar ne dorim să facem parte din guvernare. (…) Nu vom vota un Guvern în care se află și PSD. Și, după toate spusele domnului Grindeanu, inclusiv ale domnului Veștea, se dorește un astfel de Guvern. Se dorește refacerea guvernului Ciolacu-Ciucă, care a crescut deficitul. Noi nu vom gira așa ceva”, a afirmat Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, USR nu se teme de opoziție, considerând că românii au nevoie de „alternative clare”, de claritate morală.

„Tocmai de aceea nu credem în soluții care încearcă să acopere faptul că PSD a făcut o majoritate cu AUR și continuă să facă o majoritate. Au votat legi în ultimele săptămâni, chiar după moțiune, împreună, în Parlament. Se dorește o majoritate care face liniște și nu credem că țara unde se fură încă din resursele statului are nevoie de liniște. Vom face o opoziție serioasă, care oferă o alternativă reală pentru România, dacă acest Guvern trece”, a susținut liderul USR.

În contextul ședinței BPN a PNL, Fritz și-a exprimat speranța ca liberalii „să fie de partea bună a istoriei”.