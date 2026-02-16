Sari direct la conținut
Care sunt „principalele problemele” ce vor fi discutate de Moscova și Kiev la Geneva, unde ajunge și omului de încredere al lui Putin

Vladimir Putin (stânga) și Vladimir Medinski (dreapta) . Sursă foto: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Kremlinul a declarat luni că probleme majore, inclusiv chestiuni sensibile legate de teritorii, vor fi discutate în cadrul unei noi runde de negocieri directe Rusia – Ucraina, care vor avea loc la Geneva săptămâna aceasta, potrivit Reuters și TASS.

Discuțiile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să aibă loc marți și miercuri, într-un moment în care Kievul se află sub presiunea SUA pentru a ajunge la un acord și în timp ce Moscova îi cere să cedeze întreaga regiune Donbas.

Kremlinul a confirmat că delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier și om de încredere al președintelui Vladimir Putin.

„De data aceasta, ideea este să discutăm o gamă mai largă de probleme, inclusiv, de fapt, pe cele principale. Principalele probleme privesc atât teritoriile, cât și tot ce ține de revendicările pe care le-am formulat”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului , Dmitri Peskov.

Peskov a subliniat că prezența lui Vladimir Medinski este „acum necesară”, potrivit presei de stat.

El a spus că șeful serviciilor secrete militare, Igor Kostiukov, va participa și el la discuții și că trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va face parte dintr-un grup de lucru separat pe probleme economice.

Delegația Moscovei, „ușor extinsă”

Potrivit unei surse citate de TASS, delegația rusă la negocierile de la Geneva „va fi ușor extinsă” , din care vor face parte aproximativ 20 de persoane.

Președintele american Donald Trump a declarat că este dornic să medieze încheierea unui conflict pe care l-a numit o „baie de sânge” fără sens, deși Rusia și Ucraina rămân departe de a se pune de acord pe teme cheie, inclusiv cele teritoriale, cine va controla centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, și rolul oricăror trupe occidentale în Ucraina postbelică.

Medinski a condus delegația rusă de la negocierile de anul trecut din Istanbul, dar a fost schimbat pentru ultimele două runde directe Ucraina-Rusia-SUA care au avut loc în Emiratele Arabe Unite. El a fost criticat de negociatorii Kievului după sesiunile anterioare de discuții, conform Politico.

Într-un interviu acordat la final de ianuarie pentru HotNews, Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Zelenski, spunea că atmosfera în timpul negocierilor este diferită de când Rusia l-a schimbat pe Medinski din fruntea delegației Moscovei.

La precedentele negocieri, a avertizat că Rusia era pregătită să continue lupta pe termen nelimitat și a amenințat cu noi avansuri teritoriale în cazul în care Kievul ar refuza cererile Moscovei.

