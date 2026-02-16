Care sunt „principalele problemele” ce vor fi discutate de Moscova și Kiev la Geneva, unde ajunge și omului de încredere al lui Putin

Kremlinul a declarat luni că probleme majore, inclusiv chestiuni sensibile legate de teritorii, vor fi discutate în cadrul unei noi runde de negocieri directe Rusia – Ucraina, care vor avea loc la Geneva săptămâna aceasta, potrivit Reuters și TASS.

Discuțiile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să aibă loc marți și miercuri, într-un moment în care Kievul se află sub presiunea SUA pentru a ajunge la un acord și în timp ce Moscova îi cere să cedeze întreaga regiune Donbas.

Kremlinul a confirmat că delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier și om de încredere al președintelui Vladimir Putin.

„De data aceasta, ideea este să discutăm o gamă mai largă de probleme, inclusiv, de fapt, pe cele principale. Principalele probleme privesc atât teritoriile, cât și tot ce ține de revendicările pe care le-am formulat”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului , Dmitri Peskov.

Peskov a subliniat că prezența lui Vladimir Medinski este „acum necesară”, potrivit presei de stat.

El a spus că șeful serviciilor secrete militare, Igor Kostiukov, va participa și el la discuții și că trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va face parte dintr-un grup de lucru separat pe probleme economice.

Delegația Moscovei, „ușor extinsă”

Potrivit unei surse citate de TASS, delegația rusă la negocierile de la Geneva „va fi ușor extinsă” , din care vor face parte aproximativ 20 de persoane.

Președintele american Donald Trump a declarat că este dornic să medieze încheierea unui conflict pe care l-a numit o „baie de sânge” fără sens, deși Rusia și Ucraina rămân departe de a se pune de acord pe teme cheie, inclusiv cele teritoriale, cine va controla centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, și rolul oricăror trupe occidentale în Ucraina postbelică.

Medinski a condus delegația rusă de la negocierile de anul trecut din Istanbul, dar a fost schimbat pentru ultimele două runde directe Ucraina-Rusia-SUA care au avut loc în Emiratele Arabe Unite. El a fost criticat de negociatorii Kievului după sesiunile anterioare de discuții, conform Politico.

Într-un interviu acordat la final de ianuarie pentru HotNews, Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Zelenski, spunea că atmosfera în timpul negocierilor este diferită de când Rusia l-a schimbat pe Medinski din fruntea delegației Moscovei.

La precedentele negocieri, a avertizat că Rusia era pregătită să continue lupta pe termen nelimitat și a amenințat cu noi avansuri teritoriale în cazul în care Kievul ar refuza cererile Moscovei.