Nicolae Ciucă cere înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă în cazul Nordis: „Un caz de înşelătorie clasic”

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit marți cu reprezentanții păgubiților companiei Nordis și a anunțat că va solicita convocarea Birourilor permanente reunite pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă în cazul Nordis.

Anunțul liderului liberal vine la o zi după ce a cerut demisia premierului Marcel Ciolacu ca urmare a documentului publicat de G4Media care a scris că președintele PSD alături de mai mulți lideri ai formațiunii au zburat cu un avion privat închiriat de Nordis.

Compania Nordis Group, deținută de soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, se află în mijlocul unui scandal de fraudă imobiliară în urma investigaţiei jurnalistice realizate de Recorder. Dezvoltatorul imobiliar care este azi în insolvență este acuzat că a încasat bani în avans de la mai multe persoane pentru construcţia a sute de apartamente pe care nu le-a realizat.

Nicolae Ciucă a explicat marți că, iniţial, se ştia de un număr destul de mic de persoane fizice şi juridice păgubite, aproximativ 80 în octombrie, apoi a aflat că sunt 400, iar reprezentanţii păgubiţilor l-au informat, marţi, că sunt peste o mie, din ţară şi din diaspora.

„Din punctul meu de vedere, este un caz de înşelătorie clasic şi consider că demersul pe care l-am iniţiat pentru constituirea unei comisii de anchetă la nivelul Parlamentului va trebui să intre cât mai urgent în funcţie şi să ofere posibilitatea ca aceşti oameni, vorbim despre români din ţară, români din diaspora, am înţeles că sunt şi cetăţeni străini care au semnat contracte cu Nordis, să poată să dea detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo”, a explicat Nicolae Ciucă.

Liderul liberal a subliniat că va solicita marți după-amiază Camerei Deputaţilor să se întrunească Birourile permanente reunite pentru constituirea comisiei de anchetă.

„Este important, în primul rând, să se soluţioneze acest caz, în al doilea rând, să fie un exemplu prin care cetăţenii să nu mai cadă în astfel de capcane şi, în al treilea rând, şi cel mai important, să se modifice urgent legislaţia pentru a nu mai permite astfel de scheme de înşelătorie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Potrivit acestuia, toţi păgubiţii care nu se vor înscrie la masa credală, până pe data de 21 noiembrie, vor pierde şansa de a-şi recupera banii.

Ciucă, Geoană și Lasconi îi cer lui Ciolacu să plece din viața politică

G4Media.ro a dezvăluit, săptămâna trecută, că Ciolacu, Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit de mai multe ori, în perioada cuprinsă între primăvara – toamna anului 2022, la Monaco împreună cu familia Vicol – Ciorbă cu un jet privat închiriat de Nordis de la compania Țiriac Air. Marcel Ciolacu a negat aceste dezvăluiri, dar luni G4Media a publicat un document de zbor care prezintă numele liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis

Imediat după apariția dezvăluirilor făcute de G4 Media, președintele PNL și candidatul la prezidențiale Nicolae Ciucă l-a atacat dur pe Ciolacu.

„Statul român nu poate fi condus de un om fără onoare și fără responsabilitatea necesară la cel mai înalt nivel. Marcel Ciolacu a mințit de mai multe ori cu bună știință. Ne-a mințit pe toți în față. Adevărul e că a călătorit la Nisa și Paris cu grupul de interese Nordis, pe banii lor, obținuți din țepele date românilor”, își începe Nicolae Ciucă postarea pe Facebook.

Aceeași reacție și din partea candidatei USR, Elena Lasconi. „Să îşi dea demisia măcar acum, în al 12-lea ceas”, afirmă Lasconi, adăugând că România merită ceva mai bun, „nu o gaşcă de corupţi”.

O reacție a avut și Mircea Geoană, care spune că este clar că „Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri cu avioane de lux din banii păgubiților din țeapa Nordis” și îi cere să se retragă din funcția de premier.

Ulterior, în declarații pentru ProTV și Antena, premierul Marcel Ciolacu a negat din nou că a zburat cu un avion privat închiriat de Nordis. „În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu şi-n călătorii cu WizzAir, am avut şi cadourile mele făcute fiului”, a precizat Ciolacu.