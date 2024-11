VIDEO După Nicolae Ciucă, și Elena Lasconi și Mircea Geoană îi cer demisia lui Ciolacu: „Trebuie să dispară din viața publică”

Mircea Geoană spune că este clar că „Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri cu avioane de lux din banii păgubiților din țeapa Nordis” și îi cere să se retragă din funcția de premier. Același mesaj îl are și candidata USR Elena Lasconi, care afirmă că „România merită ceva mai bun”.

Reacțiile celor doi candidați la prezidențiale vin după ce jurnaliștii de la G4Media au publicat un document de zbor care arată că președintele PSD a zburat alături de fiul său și mai mulți colegi din partid cu un avion privat închiriat de Nordis, lucru negat în trecut de Ciolacu.

„Dezvăluirile din presă au confirmat legăturile dubioase ale lui Marcel Ciolacu cu clanul Nordis. În ciuda dezmințirilor repetate, este acum clar că Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri cu avioane de lux din banii păgubiților din țeapa Nordis”, spune Mircea Geoană.

„Este un caz de o gravitate excepțională. Marcel Ciolacu nu are căderea morală și politică de a ajunge președintele României. Mai mult decât atât, solicit în mod neîntârziat demisia sa din funcția de prim-ministru și de președinte de partid”, se arată într-un videoclip publicat pe Facebook de Mircea Geoană.

Candidatul independent spune și că Marcel Ciolacu ar trebui să ceară scuze votanților PSD, care „i-au acordat încredere la alegerile precedente”.

„Sunt absolut convins că instituțiile statului vor investiga neîntârziat și până la capăt toate legăturile și protecția politică pe care Ciolacu și membrii ai Guvernului său au acordat-o clanului imobiliar Nordis. Este un test pentru democrația și instituțiile statului de drept din România. Acest om nu are niciun fel de temei să ajungă în vârful statului român”, a mai spus Geoană.

Elena Lasconi: „Marcel Ciolacu trebuie să dispară din viața publică”

Și candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, îi cere lui Marcel Ciolacu să „dispară din viața publică, nu să își paveze drumul spre Cotroceni cu mâinile sistemului”.

„Să își dea demisia măcar acum, în al 12-lea ceas. În fiecare zi mai aflăm câte ceva despre combinațiile pe care le face cu puterea pe care i-a dat-o partidul. De ce credeți că ne-a spus că subiectul Nordis e închis? Era important să nu aflăm acum, când mimează cinstea și buna-credință, pe unde se plimba cu banii scoși de prietenii și colegii săi de partid din poate cea mai mare fraudă imobiliară din România”, a scris Lasconi pe Facebook.

Ea îl atacă, în aceeași postare, și pe liderul PNL, Nicolae Ciucă, primul care i-a cerut demisia, pe Facebook, lui Ciolacu după dezvăluirile G4Media.ro.

„Domnule Ciucă, ați avut ocazia să plecați de lângă Ciolacu, ați avut ocazia să faceți ceea ce e corect. Ați ratat-o! Credeți că solicitările de pe Facebook vă mai pot acoperi lipsa de onoare? România trebuie condusă de oameni cu bună-credință și cu viziune, nu de impostori care mint în spațiul public fără jenă și care duc o viață de huzur pe bani obținuți din combinații și învârteli! România merită ceva mai bun! Nu o gașcă de corupți care ne duc pe toți pe marginea prăpastiei”, a mai scris candidata USR.

Ciolacu, zbor privat plătit de Nordis

Numele liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, apar pe un document de zbor, cunoscut în industria aviatică drept „gendec”. Documentul a fost obținut și publicat luni de G4Media.

Documentul arată că liderii PSD au zburat împreună cu acționarul de la Nordis pe 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

După primele dezvăluiri făcute săptămâna trecută de G4Media, premierul Marcel Ciolacu a negat că a zburat cu un avion privat și a precizat că a zburat, alături de fiul său, cu un avion de linie.

Întrebat dacă a revenit în mai 2022 de la Nisa cu jetul privat Țiriac Air, Ciolacu a negat. „Singura cursă de Formula 1 din viața mea la care am fost împreună cu fiul meu”, a spus el.

„În 2022 am fost în Franța? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu”, a declarat liderul PSD pentru G4Media. „Nu am beneficiat niciodată de un serviciu plătit de familia Vicol. Avion, bilete de orice fel, hotel sau altceva. Nu am fost la niciun eveniment privat în viața mea cu Laura Vicol”, a mai spus liderul PSD.