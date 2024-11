Nicolae Ciucă: „Marcel Ciolacu trebuie să își dea demisia astăzi! Să iasă din politică!”

Președintele PNL îl acuză pe Marcel Ciolacu că a mințit în repetate rânduri și îi cere să demisioneze și să iasă din politică, într-o reacție avută la scurt timp după ce G4Media a publicat un document de zbor care arată că președintele PSD a zburat alături de fiul său și mai mulți colegi din partid cu un avion privat închiriat de Nordis, lucru negat în trecut de Ciolacu.

Nicolae Ciucă cere demisia premierului într-o postare pe Facebook, ilustrată cu o imagine cu textul „Ciolacu, Simonis, Grideanu demisia. Liderii PSD prinși cu minciuna. Călătorii de sute de mii de euro cu grupul de interese Nordis, pe banii românilor țepuiți”.

„Statul român nu poate fi condus de un om fără onoare și fără responsabilitatea necesară la cel mai înalt nivel. Marcel Ciolacu a mințit de mai multe ori cu bună știință. Ne-a mințit pe toți în față. Adevărul e că a călătorit la Nisa și Paris cu grupul de interese Nordis, pe banii lor, obținuți din țepele date românilor”, își începe Nicolae Ciucă postarea pe Facebook.

El subliniază „că România are nevoie de oameni de onoare, nu de impostori” și îi cere premierului să demisioneze chiar de astăzi.

„Marcel Ciolacu trebuie să își dea demisia astăzi! Să iasă din politică! Mă aștept ca, în acest caz de fraudă evidentă a încrederii românilor, să reacționeze toată lumea: de la instituțiile de presă, jurnaliști onești, la societatea civilă”, încheie premierul.

VEZI ȘI:

Ciolacu, zbor privat plătit de Nordis

Numele liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, apar pe un document de zbor, cunoscut în industria aviatică drept „gendec”. Documentul a fost obținut și publicat luni de G4Media.

Documentul arată că liderii PSD au zburat împreună cu acționarul de la Nordis pe 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

După primele dezvăluiri făcute săptămâna trecută de G4Media, premierul Marcel Ciolacu a negat că a zburat cu un avion privat și a precizat că a zburat, alături de fiul său, cu un avion de linie.

Întrebat dacă a revenit în mai 2022 de la Nisa cu jetul privat Țiriac Air, Ciolacu a negat. „Singura cursă de Formula 1 din viața mea la care am fost împreună cu fiul meu”, a spus el.

„În 2022 am fost în Franța? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu”, a declarat liderul PSD pentru G4Media. „Nu am beneficiat niciodată de un serviciu plătit de familia Vicol. Avion, bilete de orice fel, hotel sau altceva. Nu am fost la niciun eveniment privat în viața mea cu Laura Vicol”, a mai spus liderul PSD.