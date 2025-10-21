Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar, acuzată de corupție. „Avem nevoie de o cultură a integrității”

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a generalului-maior Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Militar, acuzată de către DNA de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

„O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină. Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o postare de Facebook.

Președintele susține că standardele de administrare ale resurselor publice trebuie „să fie cele mai înalte”, cu responsabilități clare.

„Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”, se mai scrie în postarea președintelui.

Un dosar cu prejudiciu de peste 8 milioane de lei

Florentina Ioniță-Radu, manager al Spitalului Militar Central din București, și alți 18 militari sunt urmăriți penal pentru suspiciuni de corupție într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulți angajați ai unității medicale implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, a transmis vineri DNA într-un comunicat de presă.

Florentina Ioniță-Radu, care are gradul de general maior, a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune. Ea are termen de 7 zile pentru a depune o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei.

Procurorii DNA au suspiciuni că în cadrul unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, Ioniță s-a folosit de calitatea de comandant/manager al spitalului și a dispus angajarea nelegală de experți pe diferite funcții aferente proiectului, în afara organigramei unității medicale.

„Prin aceste demersuri, inculpata Ioniță-Radu Florentina, ar fi cauzat un prejudiciu total în dauna bugetului Uniunii Europene, a bugetului de stat și a bugetului unității medicale militare de 8.290.401 lei (n.r. peste 1,6 milioane de euro)”, precizează procurorii.

În acest proiect au fost angajate nelegal 18 cadre militare active cu funcția de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, potrivit DNA. Cele 18 persoane au fost puse sub urmărire penală în acest dosar.

„Pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a evita în mod formal conflictul de interese, în legătură cu selecția inculpatei Ioniță-Radu Florentina, aceasta l-ar fi delegat pe suspectul Ștefani Constantin ca, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parțial pentru funcția de director științific, deținută de inculpată în cadrul proiectului european respectiv”, spun procurorii anticorupție.

Ioniță a aprobat în mod nelegal o Procedură operațională, deși abilitat pentru aceasta era ministrul Apărării și a emis și a semnat în afara cadrului legal mai multe decizii în locul șefului Statului Major al Apărării, potrivit investigației procurorilor.

„În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, inculpata Ioniță-Radu Florentina, în calitatea menționată anterior, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaționale și a deciziilor menționate anterior, ar fi dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 – decembrie 2023, aferente funcțiilor deținute ca experți în cadrul proiectului european”, spun procurorii.