Nicușor Dan: „Coaliția funcționează” / Ce spune despre neînțelegerile dintre partide

Întrebat, miercuri seară, într-un interviu la TVR cum funcționează coaliția de la guvernare și ce părere are despre atacurile dintre partide, președintele Nicușor Dan a îndemnat „să ne uităm la rezultate”.

El a susținut că este „cert că se întâmplă” atacurile dintre partidele de la guvernare. „Ar fi mai bine ca ele să nu existe, ca lumea să funcționeze perfect și atunci nu ar mai fi nevoie de politicieni care să medieze între diferitele interese ale societății”.

Totuși, Dan a îndemnat „să ne uităm la rezultate”.

„România a fost în situația în care avea o problemă de stabilitate, credibilitate și una de deficit. Exista o îngrijorare a pieței financiare și a agențiilor de rating, iar după două luni și jumătate cât are guvernul a reușit să treacă de două asumări, cu șase pachete de măsuri”, a adăugat președintele.

El a vorbit și despre vizitele agențiilor de rating. Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, pe 15 august, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă.

„Dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, eu spun că coaliția funcționează”, a concluzionat președintele României.

Întrebat și despre echipa sa de la Cotroceni, Nicușor Dan a subliniat importanța coaliției de guvernare în depășirea unei crize. „Multora nu le place componența coaliției de guvernare, avem fiecare un trecut, sentimente, dar aceasta era formaula cea mai eficientă de a depăși această criză”.

Prima ședință a coaliției după ce Nicușor Dan le-a cerut să nu se mai atace

Miercuri seară, liderii coaliției s-au întâlnit ca să discute din nou despre reforma administrației locale care trebuie să fie finalizată luni, așa cum au convenit cu președintele Nicușor Dan.

Este prima întâlnire a liderilor după ce au fost convocați de președintele Nicușor Dan într-o ședință în care șeful statului le-a cerut să nu se mai atace și să finalizeze reforma administrației locale până pe 15 septembrie.

În continuare, nu există consens pe tăierile din primării și consilii județene. PSD susține că ar trebui să fie reduse cheltuielile, lăsând primarii să decidă unde vor tăia bugetul. Pe de altă parte, premierul Bolojan cere o reducere de 10% a posturilor ocupate, adică concedierea a 13.000 de angajați.

La ultima ședință a coaliției în care au fost discutate tăierile din primării și Consilii Județene, Ilie Bolojan a amenințat cu demisia.

Chiar și după ce Nicușor Dan le-a cerut să nu se mai atace, tensiunile din coaliție continuă să existe. La doar câteva zile după întâlnirea de la Cotroceni, în timpul dezbaterilor celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, Sorin Grindeanu îl critica de la tribună pe Ilie Bolojan.

El i-a transmis premierului că PSD nu va guverna „cu pistolul la tâmplă” și că România nu are nevoie de austeritate extremă.