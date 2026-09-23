ÎN SCURT TIMP Nicușor Dan, conferință de presă de la New York

Președintele Nicușor Dan urmează să susțină o conferință de presă, miercuri seară, la New York, în ultima zi a vizitei sale la Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu se află la New York, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

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Șeful statului a susținut în această după-amiază intervenția națională din cadrul dezbaterilor generale de la Adunarea Generală a ONU, în care a vorbit despre transformarea economică a României, dar și despre războiul din Ucraina.

În cadrul discursului, Nicușor Dan a acuzat Rusia că „a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală”, ca membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, „și urmărește o agendă revizionistă”.

„Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat el.

Criza politică de la București continuă

Desemnat joia trecută de Nicușor Dan să formeze un nou guvern, Siegfried Mureșan a fost criticat astăzi de reprezentanții PSD, care l-au acuzat că nu a venit să discute cu ei despre programul de guvernare.

„Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua, l-am așteptat aici. Am așteptat chiar și în format electronic să îmi fie trimis un program de guvernare (…). Ce vă spuneam în urmă cu două-trei ore, și anume faptul că noi credem că dânsul nu își dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul – și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de Birou Permanent Național, faptul că pierdem timpul, să-și depună mandatul”, a declarat Sorin Grindeanu.

În timp ce liderii PSD îl așteptau la sediul de partid din șoseaua Kiseleff, Siegfried Mureșan era la Guvern și discuta cu liderii PNL, USR și UDMR despre programul de guvernare și lista de miniștri, conform surselor HotNews din cele trei partide.

PNL i-a acuzat pe reprezentanții PSD că invocă „pretexte pentru a evita o discuție serioasă despre programul de guvernare și despre susținerea parlamentară”.

„Așa cum premierul desemnat a avut discuții cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale la Parlament, așa poate discuta și cu PSD. Nu există un tratament diferit pentru PSD. Susținerea parlamentară se discută în Parlament, nu la sediile partidelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat a prezentat astăzi „liniile directoare ale programului de guvernare” pentru un cabinet PNL-USR-UDMR.